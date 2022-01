L’événement WWE ‘Day 1’ subit des changements massifs après que l’étoile du Main Event ait été testée positive pour COVID-19

L’événement Day 1 de la WWE a semblé esquiver tous les problèmes avec COVID-19 tout au long de la semaine, manquant de chance le samedi soir avant l’événement. La WWE a été forcée d’apporter un changement majeur à l’événement principal de l’émission après que Roman Reigns a été testé positif pour COVID-19 et a dû abandonner l’épreuve de force du titre universel avec Brock Lesnar.

Ce n’est pas tout, car Lesnar a ensuite été ajouté au match de championnat de la WWE et à une confrontation impromptue avec Bobby Lashley. Lesnar entre dans le 4-way fatal déjà bondé avec Seth Rollins, Kevin Owens et Lashley pour la ceinture de Big E. Essayer de deviner le résultat semble maintenant idiot, mais Lesnar contre Lashley est une confrontation que les fans souhaitent depuis le retour de ce dernier à la WWE.

RUPTURE: @BrockLesnar défiera pour le championnat de la WWE ce soir dans le Fatal 5-Way Match à #WWEDay1 après que @WWERomanReigns se soit révélé positif pour COVID-19. https://t.co/wXmr4kzcz5 pic.twitter.com/WrRFmDSRjR – WWE (@WWE) 1er janvier 2022

Reigns a partagé la mauvaise nouvelle sur Twitter, peu de temps avant le début de l’événement. « J’ai hâte de jouer ce soir à [WWE Day 1] pour défendre mon championnat universel », a écrit Reigns sur la plate-forme. « Cependant, malheureusement, plus tôt dans la journée, j’ai été testé positif pour COVID-19. En raison des protocoles appropriés, je ne peux pas concourir comme prévu initialement. J’ai hâte de reprendre l’action dès que possible. »

L’actuel champion universel et « chef de table » est en feu depuis son retour vers la fin du verrouillage initial de COVID-19 en 2020. Les fans ont rapidement présenté leurs vœux et espéré un prompt rétablissement pour la superstar, se souvenant de sa prudence au début dans la pandémie en raison de sa rémission de cancer et de son statut compromis face à la propagation de la maladie.

