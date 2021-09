L’évêque TD Jakes sera honoré pour 45 ans de ministère ⋆ .

Après 45 ans de ministère, le célèbre évêque Jake TD est honoré lors d’un service d’adoration spécial plus tard ce mois-ci.

Jakes a eu une carrière incroyablement impressionnante. Le pasteur principal de The Potter’s House à Dallas, Business Insider rapporte que l’évêque Jakes “a ouvert la voie en apportant un message d’espoir à des millions de personnes dans le monde par n’importe quel mode de communication, sans jamais se limiter à la chaire”. Après avoir été nommé « meilleur prédicateur de l’Amérique » par Time Magazine et CNN, et avoir également écrit un best-seller du New York Times, l’impact de Jakes est sans précédent.

L’évêque TD Jakes s’entretient avec la presse lors de la première de « Faith Under Fire : The Antoinette Tuff Story » à la Potter’s House le 18 janvier 2018 à Dallas, Texas. (Photo de Cooper Neill/. pour AE Networks/À vie)



Maintenant, il semble que l’évêque reçoive ses fleurs bien méritées. Jakes sera honoré d’un service de culte spécial à The Potter’s House of Dallas et devrait présenter des invités spéciaux et des hommages.

Le service aura lieu le dimanche 26 septembre à 9 h CT.

The Potter’s House of Dallas a partagé une vidéo hommage sur son compte Instagram officiel plus tôt cette semaine.

Ils ont écrit dans leur légende : « Famille, ne manquez pas ce dimanche ! Nous célébrons les 45 années révolutionnaires du ministère « Get Ready, Get Ready, Get Ready » de @BishopJakes ! Venez marquer le jalon avec nous! RSVP au lien dans ou bio pour cet événement joyeux, qui aura lieu le 26 septembre à 9 h (CDT) ! #TPHDallas. »

Bishop TD Jakes prend la parole lors de la session de clôture du MegaFest « Women Thou Art Loosed » au Kay Bailey Hutchison Convention Center le 1er juillet 2017 à Dallas, Texas. (Photo de Cooper Neill/. pour MegaFest 2017)

Jakes faisait partie du Grio’s Votez pour votre vie panel en 2020, aux côtés Byron Allen, -le propriétaire de theGrio et PDG d’Allen Media Group —Charlamagne Tha Dieu, Avril Ryan, et Commun, theGrio précédemment rapporté. Jakes a discuté de l’état du monde à l’époque à l’automne 2020, de l’importance du vote noir et de la pandémie de COVID-19.

Il a partagé : « En tant que pasteur, je suis au niveau zéro. C’est nous qui enterrons les morts, c’est nous qui recevons les appels au milieu de la nuit des gens qui crient. Nous sommes les gens qui sont là dans les cimetières. Nous sommes là lorsque les gens s’arrêtent sur le chemin du tribunal de divorce. Croyez-moi, le traumatisme qui se passe dans ce pays en ce moment, quelle que soit la race, est tellement dynamique. »

S’adressant à l’état du pays au cours des derniers mois de l’administration Trump, il a toujours partagé qu’il avait de l’espoir. Il a expliqué : « Je pense qu’il y a de l’espoir. Je pense qu’il y a définitivement de l’espoir. Mais je pense que l’âme de l’Amérique est en jeu en ce moment.

