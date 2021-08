Lever des fonds pour votre startup : 4 façons de financer votre entreprise autre que le capital-risque

Aujourd’hui est l’un des meilleurs moments pour démarrer une startup.

Par Amit Jangir

Aujourd’hui est l’un des meilleurs moments pour démarrer une startup. L’accès aux talents et au marché a des barrières à l’entrée beaucoup plus faibles avec l’afflux de millions de premiers consommateurs numériques et l’acceptation culturelle plus large du démarrage.

Le capital de croissance n’a jamais été aussi facile. Il y a bien sûr la voie de financement traditionnelle du capital-risque qui fait beaucoup de bruit mais qui n’est honnêtement pas pour tout le monde et toutes les entreprises. Je couvrirai ici le capital-risque ainsi que quelques alternatives qui vous aideront à identifier ce qui a du sens pour vous.

1. Bénéfices : Le Saint-Graal. Si vous pouvez développer votre entreprise de manière constante grâce à vos seuls bénéfices, c’est-à-dire un capital de croissance suffisant après avoir couvert toutes les autres dépenses, vous êtes dans la meilleure position possible. Arrêtez de lire et tenez-vous-en à ce que vous faites.

Taux d’intérêt annualisé : 0%

2. Capital-risque : Cette option vous permet d’obtenir du capital en retour d’une action de votre entreprise ; selon votre avance, cela pourrait représenter près de 20 à 25 % de votre entreprise. Cela fournit beaucoup de capital, mais cela signifie également qu’il y aurait beaucoup d’influence externe sur le mode de fonctionnement de votre entreprise. L’Inde a une pénurie de capital-risque national plus tard vous obtenez et si vous comptez trop sur ce modèle, cela peut être une condamnation à mort étant donné que souvent la synergie entre l’entreprise et l’entreprise VC n’est tout simplement pas là.

Durée : 2-3 mois en Inde

Capital alloué : Millions

Taux d’intérêt annualisé : Participation au capital de votre entreprise

3. Financement basé sur les revenus : Cette méthode est assez récente. Il s’agit de renoncer dès maintenant à un % de vos revenus futurs en échange d’un capital. La plupart des entreprises indiennes offrant ce service facturent des frais fixes ainsi qu’une composante d’intérêt qui est mutuellement convenue avec une période de remboursement. La méthode d’évaluation s’apparente à celle d’un VC qui examine la croissance, les marges, les flux de trésorerie, etc., mais prend beaucoup moins de temps et d’efforts. Idéalement, vous devriez opter pour ce modèle si vous êtes proche de la rentabilité, si vous n’avez aucune forme de garantie et si vous êtes assez confiant quant à la croissance. Beaucoup plus d’importance est accordée à votre potentiel de croissance plutôt qu’aux seuls éléments financiers existants.

Temps pris : 1 à 4 semaines

Capital alloué: Rs 5 lakh à Rs 2 crore

Taux d’intérêt annualisé : Dépend de la période de récupération mais peut atteindre 24 %.

4. Prêts des banques : Le capital de croissance des banques est quelque chose que la plupart des gens ne s’attendent pas à ce qu’il soit facile à obtenir, mais personnellement, ayant travaillé avec des banques, ce n’est pas aussi compliqué que la plupart des gens voudraient vous le faire croire. Si vous avez un chiffre d’affaires au nord de 10 crores avec des bénéfices supérieurs à 2 crores, vous pouvez vous attendre à commencer à recevoir des offres des banques. L’inconvénient est qu’il y a beaucoup de documentation impliquée et peut être frustrant à gérer si c’est votre première fois. La banque approfondit votre modèle d’entreprise, mais reste de haut niveau et choisira de valoriser vos finances existantes plus que votre potentiel de croissance.

Temps pris : 1 mois ou plus

Capital alloué : varie selon la catégorie d’entreprise ; approximation de 20% du bénéfice annualisé

Taux d’intérêt annualisé : Jusqu’à 13 %

5. Carte de crédit d’entreprise : Si vous êtes une entreprise qui n’a pas besoin d’un long cycle de crédit pour réaliser une croissance, l’une des cartes de crédit new age peut être la bonne solution pour vous. C’est un processus beaucoup plus facile maintenant qu’il ne l’était il y a quelques années, offrant un processus d’inscription rapide ainsi que des limites de crédit très élevées. Le fait qu’ils vous aident à gérer une partie de vos dépenses et à commencer à améliorer la cote de crédit de votre entreprise dès le premier jour est un plus important. L’inconvénient est que si vous avez des périodes de remboursement plus longues, c’est-à-dire plus de 45 jours pour réaliser des revenus, les autres options énumérées ci-dessus peuvent être moins chères en raison des frais de retard facturés.

Temps pris : 1 jour

Capital alloué : Dépend de la souscription mais peut aller jusqu’à 2 cr

Taux d’intérêt annualisé : 0% si vous remboursez à temps

Au fil du temps, de plus en plus d’options continueront d’être ajoutées, mais si vous explorez des solutions, consacrez du temps à essayer une combinaison des options énumérées ci-dessus. Vous finirez par vous concentrer sur un ou deux qui ont du sens pour vous à court et à long terme.

(Amit Jangir est cofondateur de Karbon. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

