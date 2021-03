L’EVER GIVEN a été relancé. Ça bouge! C’est enfin gratuit! ⋆ 10z viral

Plus tôt ce matin, les autorités égyptiennes ont annoncé que le porte-conteneurs géant EVER GIVEN, coincé dans le canal de Suez depuis mardi, avait été partiellement remis à flot. La poupe du navire avait été déplacée de près de 100 mètres et était positionnée près du milieu du canal. On ne sait pas combien de temps il faudra pour libérer complètement le navire, pour le sortir du canal et pour que les opérations du canal reprennent.

Les dernières nouvelles sont que le navire a été libéré et est maintenant remorqué vers le nord!

Cette dernière carte de www.vesselfinder.com/… montre JAMAIS DONNÉ pointé et dirigé vers le nord et à plus de 1 km au nord de sa position précédente, qui était près du bas de cette carte. Hourra!

Célébrations et un énorme soupir de soulagement –

Voici quelques informations de plus tôt ce matin –

L’arrière du porte-conteneurs Ever Given, qui est coincé dans le canal de Suez depuis près d’une semaine, a été délogé de la rive du canal alors que les équipes de sauvetage s’efforcent de renflouer le navire. https://t.co/Tj96Bwl7Pt – CNN (@CNN) 29 mars 2021

Le prochain tweet montre une animation du mouvement nocturne du navire –

Selon edition.cnn.com/…, Peter Berdowski, PDG de Boskalis, a proposé une évaluation plus prudente –

Peter Berdowski, PDG de Boskalis, dont la société sœur SMIT Salvage travaille pour libérer le navire, a déclaré que le navire avait été tourné d’environ 20 degrés. «C’est en fait la partie la plus simple», a-t-il déclaré à la radio néerlandaise lundi matin. Éloigner la proue de la rive du canal, où elle reste coincée dans de l’argile sableuse, sera plus difficile, a-t-il ajouté. L’opération de libération du reste du navire reprendra lorsque le niveau de l’eau montera en fin de matinée, ont indiqué les autorités dans un communiqué. Si les remorqueurs sont incapables d’arracher le navire, Berdowski a déclaré qu’ils essaieraient de diriger l’eau sous la proue en utilisant un équipement de dragage.

Cette vidéo montrait clairement l’arrière du navire au milieu du canal plus tôt ce matin –

Comment l’ont-ils fait?

Alors que l’accident a lancé un million de blagues et de mèmes intelligents sur les réseaux sociaux, les autorités et les sociétés de sauvetage s’étaient efforcées 24 heures sur 24 de déloger le porte-conteneurs géant JAMAIS DONNÉ, coincé dans le canal de Suez depuis mardi dernier. Ils l’ont fait à l’ancienne – en creusant, en excavant, en draguant, en poussant et en tirant et en profitant de la haute marée de printemps, causée par la pleine lune de dimanche. Et beaucoup de travail acharné, de planification et de persévérance.

Un grand nombre de remorqueurs ont participé à l’opération; la liste comprend Baraka 1, Izzat Adel, Abdel Hamid Youssef, Mostafa Mahmoud, Port Said 1, Port Said 2, Mosaheb, Tahia Misr 1, Tahia Misr 2, ALP Guard, Carlo Magno, Mosaed 2, Mosaed 3, Salam 6, Salam 7, Salam 8, Salam 9, Basel 2 et A Bahgat (crédit Guy With The Digger At Suez Canal pour la liste). Certains des remorqueurs de grande puissance comme l’ALP Guard et Carlo Magno sont arrivés hier. Aussi, MASHHOUR le navire de dragage.

Voici une carte de EVER GIVEN et des remorqueurs qui l’entourent plus tôt ce matin –

Cette illustration montre le navire de dragage de grande capacité MASHHOUR (avec la permission de John Scott-Railton), capable de déplacer 2000 mètres cubes de sable par heure –

Voici une vidéo des opérations de creusement et de dragage d’hier –

Une bonne part du mérite reviendra aux experts du dragage et du transport lourd Smit Salvage (une filiale de Boskalis) et à ses ingénieurs.

Quelle est la prochaine étape pour EVER GIVEN?

Il restait encore du travail à faire, ce matin. La proue n’était toujours pas libre et aurait été posée sur une section rocheuse du canal. La marée haute offrirait des opportunités supplémentaires le lundi et le mardi vers midi et minuit pour progresser; voir le tableau des marées ci-dessous.

On dirait que la marée haute du lundi midi a fait le travail! Nous pouvons remercier la Lune d’avoir fourni cette dernière poussée.

Il y avait des plans d’urgence pour amener de grandes grues et retirer environ 600 conteneurs du navire. Heureusement, ils n’étaient pas nécessaires.

La proue du navire a subi des dommages; il y a eu des inondations dans l’espace vide avant du navire et dans la salle des propulseurs d’étrave. Le navire devra être emmené à un quai pour les réparations. Faudra-t-il une cale sèche? Pourront-ils faire des réparations avec 200 000 tonnes de poids dessus? Le canal nécessitera-t-il des réparations avant que la circulation ne soit à nouveau autorisée?

Confirmé: Ever Given a eu des infiltrations d’eau, c’est-à-dire des inondations dans l’espace vide avant et la salle des propulseurs d’étrave. Entrée contenue dans ces zones. https://t.co/gMwVIGcnCD – Mike Schuler (@MikeSchuler) 26 mars 2021

Navires porte-conteneurs de grande taille

Le document «SCA – Règles de navigation» contient des informations détaillées sur les tailles autorisées sur le canal de Suez. La page 72 montre qu’à une taille de poutre (largeur) de 59 m, la taille de tirant d’eau autorisée est de 16,4 m. La longueur maximale autorisée est de 400 m. À 400 m de longueur, 59 m de largeur et 15,7 m de tirant d’eau, EVER GIVEN est proche de la limite maximale autorisée au canal de Suez.

Le canal de Suez empêchera-t-il de tels navires au lendemain de l’accident, au moins jusqu’à ce que des mesures correctives soient prises au canal?

Le professeur Laleh Khalili souligne que, ironiquement, c’est la fermeture du canal de Suez dans les années 50 qui a conduit à la construction de porte-conteneurs de plus en plus grands.

Le professeur de politique internationale @LalehKhalili dit que la fermeture du canal de Suez dans les années 1950 a conduit les compagnies maritimes à fabriquer des navires plus gros comme l’Ever Given, bloquant actuellement la route commerciale cruciale. «Les économies d’échelle ont dicté la création de ces mégaships.» pic.twitter.com/Ptwu1QXOEU – Démocratie maintenant! (@democracynow) 29 mars 2021

Épilogue

On espérait ce matin que nous étions dans la dernière ligne droite et que EVER GIVEN sera enlevé du canal sans autre dommage au navire ou au canal. On dirait qu’ils l’ont fait! La joie et le soulagement sur les visages du personnel au sol sont palpables. Nous ne pouvons qu’imaginer la joie et le soulagement sur les visages des entreprises du monde entier.

Oui, ce fut une épreuve pour beaucoup et une perte douloureuse pour l’économie mondiale. Mais célébrons le travail acharné de ceux qui ont mis fin à cette crise. On ne peut qu’imaginer les conséquences si le navire avait chaviré, renversé ses conteneurs ou brisé dans le canal, lors de l’opération de sauvetage.

Maintenant que cette crise est terminée, il y aura des enquêtes sur la cause de l’accident et des recommandations pour des changements pour éviter de futurs tels accidents. Le canal devrait-il être élargi ou étendu à deux voies distinctes? Devrait-il y avoir des réglementations plus strictes concernant ces grands navires avec des profils aussi hauts? Devrait-il y avoir des règles plus strictes pour permettre le franchissement de canaux pendant les tempêtes et les vents violents? La formation des pilotes peut-elle être améliorée?

N’hésitez pas à publier des actualités et des événements non liés à cette mésaventure qui a fasciné le monde et fournit une tonne d’informations et d’éducation à ceux qui ne connaissaient pas jusqu’à présent la différence entre le canal de Suez et un canal radiculaire 😄

Veuillez consulter le journal « Comment libérer le porte-conteneurs géant coincé au milieu du canal de Suez?»Pour plus de détails sur l’accident, les causes possibles et les solutions explorées par des experts et suggérées par des non-experts. Regarde aussi « JAMAIS DONNÉ – Il a déménagé! Il y a de l’espoir pour une reprise ce week-end au Suez Canal »pour un rapport d’hier.

PS

L’EVER GIVEN est en sécurité hors de la région du canal, se reposant maintenant dans la région de Bitter Lakes, probablement en cours d’inspections. Le trafic a recommencé à bouger. Tout est bien.

Voici un dernier regard sur EVER GIVEN, avant qu’il ne disparaisse de notre mémoire –

