Lever la main sur Google Meet sera désormais plus visible

21/06/2021 à 20h41 CEST

La fonctionnalité « Levez la main » dans les appels vidéo Google Meet était indispensable. Maintenant, Google l’a rendu plus utile pour toutes les parties des appels vidéo. Avec la dernière version de Google Meet, il est plus facile pour les gestionnaires de remarquer les mains levées, s’adresse aux participants et gère les files d’attente qui se produisent comme annoncé par Google.

Les nouvelles fonctionnalités incluent une icône visuelle améliorée et une animation dans la vignette vidéo, montrant une animation d’une main levée s’étendant pour afficher le nom du participant (ci-dessus). La mosaïque de personnes aux mains levées peut être déplacée pour être plus visible dans la vue en grille et sera accompagnée d’une “notification audio pour tous les participants lorsque la première main est levée soulevé“ Google a expliqué.

Les administrateurs ils verront également une notification cliquable indiquant le nombre de mains levées et un lien vers une file d’attente de tous les participants avec les mains levées. Pour garder les choses moins compliquées, la main d’un participant sera automatiquement baissée après avoir parlé. le de nouvelles fonctionnalités seront disponibles lors des réunions dans la plupart des produits Google pour les entreprises, ainsi que G Suite Basic, les clients Google Workspace Business Starter et les comptes Google personnels. Il sera déployé sur les domaines à diffusion rapide le 16 juin et sur les domaines à diffusion programmée le 30 juin 2021.