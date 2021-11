Lever le couvercle sur le deuxième album séminal de Public Image Ltd

Quand la plupart des gens compilent des listes d’albums post-punk révolutionnaires, Image publique LtéeLe deuxième record de , Metal Box, arrive invariablement près du sommet. C’est aussi plus que mérité sa réputation : sombre et rébarbatif, il évite toujours le classement par genre, et son packaging radical (les 50 000 premiers exemplaires étaient logés dans une véritable boîte en métal ressemblant à une boîte pour stocker des bobines de film) semble encore futuriste aujourd’hui.

Écoutez Metal Box sur Apple Music et Spotify.

Pourtant, alors que Metal Box est maintenant considéré comme un véritable classique, sa gestation a été prolongée et elle a polarisé l’opinion parmi les fans établis de John Lydon – dont beaucoup espéraient encore que PiL deviendrait Pistolets sexuels‘ successeur sonore.

Le premier album du groupe

Lydon et son nouveau groupe, cependant, avaient d’autres idées. Bien que cela ait été présagé par le single entraînant du Top 10 « Public Image », leur premier long métrage, le premier numéro de 1978, était une affaire schizophrénique, la plupart des critiques faisant l’éloge des morceaux plus accrocheurs de trois minutes (« Public Image », « Low- Life », « Attack ») mais exprimant une aversion pour les sorties expérimentales plus longues telles que « Religion (Parts I + II) » et le « Theme » imminent de neuf minutes.

Malgré la protection contre les critiques, PiL était impénitent. En fait, les brickbats n’ont fait que renforcer leur conviction collective qu’ils allaient dans la bonne direction.

« [The press] laitier [First Issue] parce que c’était complaisant, non simpliste et non rock’n’roll », a déclaré le guitariste Keith Levene dans le livre PiL de Clinton Heylin, Rise/Fall. «Mais ce sont tous de bons points. C’est le genre de musique que nous avons l’intention de faire.

L’enregistrement de Metal Box

Créer une musique d’une telle intensité a fait des ravages. PiL était une équipe volatile dès le départ, et des tensions internes frémissantes ont conduit au départ du batteur original du groupe, Jim Walker, au début de 1979. La puissante présence de Walker derrière le kit était une caractéristique de First Issue, et PiL a eu du mal à le remplacer. Ils ont fini par enregistrer Metal Box avec la contribution de plusieurs batteurs, dont Richard Dudanski (du groupe de pub rock pré-punk The 101’ers) et Martin Atkins, dont l’audition était l’enregistrement réel du point culminant de l’album étrange « Bad Baby ».

Les sessions pour Metal Box chevauchaient le printemps et l’été 1979, avec PiL s’accroupissant dans divers complexes, dont The Manor dans l’Oxfordshire rural et au Townhouse à Shepherd’s Bush à Londres. Le groupe travaillait régulièrement pendant la nuit, même si le processus était rarement harmonieux, comme l’a révélé John Lydon dans une interview en 2016 avec Record Collector.

« Il y avait un désir de travailler et de tout mettre en place, mais aussi cette peur et cette frustration face au processus d’enregistrement, qui a été prolongé », a-t-il déclaré. « Certaines nuits, nous étions juste dans la zone, mais d’autres nuits, nous ne pouvions pas du tout travailler ensemble, ce qui a créé cette incroyable tension entre nous. »

La fragilité a cependant donné lieu à une musique étonnante. Les lignes de basse de Jah Wobble ont ancré stratégiquement toutes les pistes, avec son grondement à quatre cordes lourd de dub sonnant positivement souterrain sur des pistes telles que « Memories » et le captivant « Albatross » de dix minutes. Keith Levene, quant à lui, a forgé des formes de plus en plus abstraites avec sa guitare dure et métallique – ou bien il a complètement abandonné l’instrument et est passé au synthétiseur Prophet sur des morceaux tels que « Careering », « Socialist » et l’ambient, symphonique « Radio 4. »

Les paroles de Lydon

Lyriquement, Lydon s’est inspiré de sources improbables. Son discours anti-banlieue, « No Birds Do Sing », a repris son titre du poète John Keats, tandis que le cauchemardesque « Death Disco » (alias « Swan Lake ») était en fait un hommage sincère à sa mère malade. Ailleurs, un article de la presse tabloïd qui a piqué l’intérêt du chanteur a fourni le point de départ de l’hypnotique « Poptones ».

« C’est une histoire que j’ai lue à propos d’une fille très courageuse qui avait les yeux bandés et emmenée dans une voiture par des hommes très méchants », a déclaré Lydon. « Ils l’ont conduite dans une forêt où ils l’ont finalement larguée.

« Mais elle a eu la présence d’esprit de se souvenir de cet air inhabituel sur une cassette que ces hommes n’arrêtaient pas de jouer », a-t-il poursuivi. « Parce qu’elle se souvenait de la chanson et des voix des hommes, la police a fini par les identifier et les appréhender. Ils avaient toujours la même cassette dans la voiture.

La réaction à Metal Box

Bien que chronométrant 60 minutes difficiles, Metal Box s’est avéré être un énorme succès auprès des critiques, dont beaucoup étaient fascinés par cette déclaration prospective qui mélangeait dub, avant-garde et ce qui serait plus tard appelé la musique « Krautrock ».

Notant ce dernier élément dans leur critique, l’hebdomadaire britannique NME a déclaré que « PiL produit le son physique le plus agressif – et parfois le plus oppressant – enregistré depuis Can a fait Monster Movie ou Tago Mago ». La publication rivale Sounds, quant à elle, a suggéré que Metal Box était « une fin vitale à la culture pop des années 70 et un signe de tête important dans la direction d’un véritable avenir rock’n’roll ».

Prouvant que Lydon et sa compagnie avaient raison de s’en tenir à leurs armes, la vague d’éloges critiques s’est rapidement traduite par un succès commercial. Initialement sorti le 23 novembre 1979, Metal Box a régulièrement grimpé dans le Top 40 britannique, où il a culminé au n ° 18, date à laquelle son premier pressage de 50 000 – emballé sous forme de trois disques 45 tours dans une cartouche de film de 16 mm avec le logo du groupe en relief sur le haut – avait vendu.

L’héritage de Metal Box

Metal Box a ensuite été réédité sous la forme d’un ensemble de doubles disques (rebaptisé Second Edition) dans une pochette gatefold, et il a accumulé les applaudissements depuis. Des artistes tels que Attaque massive et Ongles de neuf pouces ont cité l’album comme une influence, tandis que, 40 ans plus tard, John Lydon reste éminemment fier de la façon dont PiL a radicalement déchiré le livre des règles pour créer leur magnum opus.

« L’expérimentation était au cœur de Metal Box », a-t-il déclaré à Louder en 2016. « Vous pouvez ressembler à tout le monde si c’est ce dont vous avez besoin, ou vous pouvez vous efforcer de faire mieux que cela. Je ne suis pas intéressé par les positions dans les graphiques, mais ce qui est important, c’est de savoir si vous êtes fier de ce que vous venez de faire. Avec Metal Box, la réponse est toujours « Oui ! » »

La boîte en métal peut être achetée ici.