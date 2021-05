Lever le trophée de l’Euroligue, le rêve des quatre capitaines

26/05/2021

Le dernier moment de l’Euroligue approche, avec la dispute de ce vendredi des demi-finales du Final Four, et la tension entre les équipes va «en crescendo», conscient de combien ils jouent en deux matchs.

Bien qu’avant la bataille, les quatre capitaines des équipes en lice, n’ont eu aucun problème à se photographier avec le trophée à quelques centimètres. Pour le moment, prenez simplement des photos, bien que le rêve des quatre est de pouvoir l’élever dimanche, après la finale.

Ce mercredi, les quatre capitaines, Dogus Balbay (Anadolu Efes), Andrea Cinciarini (Armani Milan), Nikita Kurbanov (CSKA) et Pierre Oriola, représentant le Barça, a organisé une séance photo au cours de laquelle Oriola ne voulait même pas entendre parler de toucher le trophée.

La mémoire de Pesic

Il a la séance photo en tête, avant la finale de la Ligue Endesa l’année dernière dans lequel l’entraîneur du Barça de l’époque, Svetislav Pesic, a été photographié avec le trophée. Le Barça a perdu la finale face au TD SYstems Baskonia, et Oriola est claire qu’elle n’a pas l’intention de toucher un trophée tant qu’il n’est pas dans le sac.

Et c’est peut-être que les quatre capitaines qui ont posé sur la photo ne sont bien entendu pas les joueurs les plus importants de leurs équipes respectives, mais s’ils les représentent dans un Final Four qui promet d’être sportif passionnant, malgré l’absence de spectateurs.

En fait, le CSKA apparaît à l’événement comme le défenseur du titre obtenu en 2019, précisément contre son rival en demi-finale, Anadolu Efes., qui arrive avec désir de vengeance contre l’équipe russe, et pouvoir à nouveau atteindre la finale et remporter leur premier titre en Euroligue.

Armani et le Barça reviennent sous les projecteurs

Les deux autres capitaines joueront une demi-finale sans précédent, avec un Armani qui apparaîtra dans un Final Four pas moins de 29 ans plus tard.s. La sécheresse du Barça remonte à 2013, qui était sa dernière apparition dans le top quatre.

Désormais, les deux équipes se manifestent avec le désir de changer l’histoire de leurs clubs dans la plus grande compétition européenne.. Pour le Barça, en raison de son histoire et de sa grandeur, il a augmentation de la pression en arrière-plan, sachant que c’est trop loin du titre, et maintenant une grande opportunité se présente.

Il sera le seul représentant espagnol après el Madrid, vainqueur en 2018, restera aux portes lors de leur match quart de finale contre Anadolu Efes.

En raison de l’histoire, du prestige et de la qualité du personnel, Le Barça commence comme un grand favori, même s’il devra le montrer sur la piste, à partir de vendredi, à 21 h 00 Le reste n’est plus valable.