Leverkusen cherche la tête contre le Bayern

17/10/2021 à 12:00 CEST

Le Bayer Leverkusen et le Bayern München composent le grand match du jour en Bundesliga: situées aux deux premières places du tableau, celles de Seoane cherchent à surprendre celles de Nagelsmann et consolider en tant que leader solo en ce début de saison 2021/22 et confirmer les bons sentiments lors des premières dates.

Les Bavarois, qui ils ont concédé leur première défaite de la saison à l’Eintracht Frankfurt juste avant le début de la deuxième pause de l’équipe nationale, sont l’une des équipes les plus puissantes du football allemand et européen : en Ligue des champions, ils ont fait preuve d’une autorité absolue avec de vastes victoires contre Barcelone et le Dinamo Kiev.

Ceux de Seoane, en revanche, ont laissé une belle image jusqu’à présent et ont trouvé en Patrik Shick et Florian Wirtz leurs deux référents en attaque: à eux deux, ils ont marqué 10 buts toutes compétitions confondues et sont les figures les plus décisives dans la zone des trois quarts du terrain.

Le Bayer Leverkusen est-il une réelle menace pour le titre ?

Le Bayer Leverkusen a montré une excellente version en ce début de saison : avec les mêmes points que le Bayern de Julian Nagelsmann, il n’a inscrit que quatre buts de moins pour et autant de contre.. Avec Florian Wirtz comme joueur phare, celui de Gerardo Seoane ont présenté leur candidature pour se battre pour la Bundesliga avec le Borussia Dortmund de Marco Rose.

Aussi Leipzig de Jesse March, qui après un début de saison un peu gris, a ajouté 10 points sur les 12 derniers et a récupéré son statut dans le tableau. Le Bayern, bien sûr, reste le grand favori en raison du niveau de son effectif et d’un entraîneur doté d’une grande variété tactique, mais les trois équipes ont présenté leurs armes et la saison en Allemagne promet des émotions fortes.