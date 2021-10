Leverkusen, le pire obstacle pour la première place

21/10/2021 à 15h15 CEST

Le Real Betis de Manuel Pellegrini accueille le Bayer Leverkusen à Benito Villamarín lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa, deux équipes qui ont fait des séances plénières les deux premières dates et qui veulent se consolider en tant que leaders du groupe qui composent les deux équipes et le Celtic de Glasgow et Ferencvárosi.

Les Andalous, qui ont battu au minimum les Alavés de Javi Calleja après le deuxième arrêt des équipes en Liga, Ils n’ont perdu qu’un match sur les huit derniers matches officiels et affrontent une nouvelle journée de Ligue Europa avec l’intention de confirmer la séance plénière au premier tour. et consolider en tant que leaders et laisser la passe au tour suivant pratiquement dans le sac.

Les Allemands, de leur côté, veulent riposter à la défaite de Julian Nagelsmann face au Bayern en Bundesliga et confirmer son bon moment avec neuf points sur neuf possibles en Ligue Europa. Avec Patrik Shick et Florian Wirtz comme référents et comme joueurs les plus décisifs, l’équipe teutonique est compétitif, a les idées claires et est dangereux sur tous les fronts.

S’améliorer en Liga, le sujet en suspens

L’équipe de Manuel Pellegrini a débuté la saison avec de nombreuses versions différentes et son mauvais départ en Liga ne lui a pas permis pour le moment de se consolider dans les positions européennes : ajoute 15 points sur 27 possibles et marche en huitième position derrière le FC Barcelone. Les deux nuls et une défaite lors des trois premières journées étaient une situation complexe, mais l’équipe a déjà carburé.

Ceux de Séville n’ont perdu qu’un match depuis et Ils ajoutent 13 points sur les 18 derniers et ont ajouté trois victoires lors de leurs quatre derniers matchs, en plus d’obtenir les trois points contre le Celtic de Glasgow et Ferencvárosi.