« Levez la main qui a été dans le monde de Peppa Pig »

22/11/2021 à 21:54 CET

Begoña Arce

L’état d’esprit de Boris Johnson inquiète. Devant la Confédération de l’industrie britannique (CBI), le grand patronat du pays, Johnson a perdu le fil de son discours pendant 20 secondes, il a commencé à improviser et à dérailler. A dû s’arrêter pour réarranger ses notes au milieu d’un silence tendu du public, il s’est excusé à plusieurs reprises. Il est ensuite entré pour faire l’éloge de «Peppa Pig’s World», un parc à thème familial dans le Hampshire dont il a recommandé la visite aux chefs d’entreprise présents. « Lève la main qui a été dans le monde de Peppa Pig&rdquor ;, a demandé la pièce où sa grâce n’a pas été entendue. Et si cela ne suffisait pas, Johnson s’est comparé à Moïse et à un moment donné, pour faire l’éloge des voitures, Tesla a imité le bruit d’un véhicule appuyant sur l’accélérateur.

La performance du Premier ministre était si déconcertante, même selon ses propres critères, qu’à la fin de la conférence un journaliste de le réseau de télévision ITV lui a demandé s’il se sentait bien. « Il a perdu ses notes, il a perdu sa place, il est parti sur une tangente avec Peppa Pig. Franchement, tout va bien ? & rdquor;, lui a dit le journaliste. Johnson a répondu imperturbable que son discours « s’est très bien passé ». Ceux qui l’avaient écouté ne le pensaient certainement pas.

« Hier, je suis allé à Peppa Pig World… j’ai adoré, c’est vraiment mon genre d’endroit » Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré à la conférence de la CBI qu' »aucun fonctionnaire de Whitehall ne proposerait Peppa » alors qu’il loue le « pouvoir de la créativité britannique » https://t.co/jtIu0zy7g3 pic.twitter.com/8zouZihMWX – BBC Politics (@BBCPolitics) 22 novembre 2021

Autres défis

«Ça a été chaotique. C’est un exemple du peu d’entreprises britanniques prises au sérieux. Personne ne riait parce que la blague n’est plus drôle », a noté Rachel Reeves, responsable des finances du Parti travailliste. Un entrepreneur du nord-est de l’Angleterre, Richard Swart, cadre de la société Berger Group condamné la « catastrophique & rdquor; et bien en dessous du niveau d’un premier ministre & rdquor ;. Swart a exhorté les conservateurs en ces temps de « Covid, Brexit, manque de main-d’œuvre et autres défis auxquels nous sommes confrontés & rdquor ; pour « se concentrer sur ce qui est le mieux pour le pays et choisir un leader plus responsable ».

La chef de la politique de la BBC, Laura Kuenssberg, a fait écho au malaise croissant au sein du Parti conservateur et de l’équipe de Johnson pour sa perte absolue de direction et de contrôle. Kuenssberg a cité « une source senior & rdquor; dans les bureaux de Downing Street. «Il y a une grande inquiétude dans ce bâtiment au sujet du Premier ministre & mldr; Cela ne fonctionne tout simplement pas. Le Cabinet doit se réveiller et demander des changements drastiques, sinon les choses vont empirer. S’ils n’insistent pas, il ne fera tout simplement rien & rdquor ;.