Levez-vous, Sir Lewis ! Hamilton a été fait chevalier quelques jours après le drame du titre de Formule 1, mais Simon Jordan se demande si l’ancien champion aurait dû accepter l’honneur royal

Lewis Hamilton a été nommé chevalier célibataire par le prince Charles lors d’une cérémonie au château de Windsor.

Mais l’animateur de talkSPORT, Simon Jordan, se demande si le pilote de Formule 1 aurait dû accepter cet honneur.

Les réalisations du Britannique ont été reconnues et il est maintenant Sir Lewis Hamilton

L’homme de 36 ans a été nommé chevalier sur la liste des distinctions honorifiques du Nouvel An 2020 après des années d’oubli.

Hamilton est indéniablement l’un des sportifs britanniques les plus titrés de tous les temps, détenant le plus grand nombre de titres mondiaux de l’histoire de la Formule 1.

Le Britannique s’est vu refuser un huitième titre record dimanche lorsque Max Verstappen l’a dépassé dans le dernier tour du Grand Prix d’Abou Dhabi dans des circonstances très controversées.

Les précédents camouflets d’Hamilton seraient dus à ses affaires fiscales – et son titre de chevalier a été décerné sur la liste d’outre-mer lorsqu’il a déménagé à Monaco en 2010.

Hamilton a assisté à la cérémonie avec sa mère

Alors que Jordan pense que Hamilton mérite cet honneur, l’ancien propriétaire du Crystal Palace suggère qu’il aurait dû le rejeter.

Hamilton est devenu l’un des militants les plus virulents du sport dans la lutte pour l’égalité, dénonçant le racisme systématique au Royaume-Uni aux côtés de nombreux autres problèmes.

Jordan a déclaré à talkSPORT: «À travers le prisme du sport, j’ai toujours eu une petite énigme quant à savoir si les stars du sport actuelles devraient obtenir des gongs.

« Mais étant donné que le navire a navigué, alors vous devez dire oui [he does deserve it]. Parce que c’est génial, les gens sont reconnus pour leur talent et leurs réalisations.

« Mais je suis quelque peu surpris que Lewis l’accepte.

« Bien que le racisme doive être dénoncé dans tous les aspects, Lewis a été assez bruyant sur la nature institutionnelle du racisme dans ce pays et le colonialisme auquel ce pays a déjà participé.

«Je suis donc très surpris qu’il veuille faire partie de cet établissement.

« Cela m’échappe, le sentiment que d’un côté vous vous ralliez à cet établissement, puis quand l’opportunité se présente de le rejoindre… ‘Oh, je vais le rejoindre alors !’

« Je pense que ça sent quelque chose. »

Jordan a ajouté : « J’ai repensé à Howard Gayle. Il a résisté au fait qu’il croyait qu’il y avait certains aspects de ce pays qui n’allaient pas.

« Le colonialisme lui convenait très mal, les allégations de racisme institutionnel. Et il a refusé en tant que footballeur noir.

« Je trouvais cela louable parce qu’il avait le courage de ses convictions. »