Levez-vous, Sir Lewis ! Lewis Hamilton de Formule 1 est officiellement fait chevalier

Sir Lewis Hamilton est officiel après que le septuple champion a été fait chevalier par le prince Charles au château de Windsor.

Il y avait longtemps eu des appels pour que le conducteur de Mercedes reçoive son titre de chevalier, et ils ont été répondus lorsque Hamilton a été inclus dans la liste des honneurs du Nouvel An il y a un an.

Et maintenant, son nouveau statut a été officialisé, le prince Charles faisant de Hamilton un chevalier lors de l’investiture du château de Windsor mercredi.

Hamilton rejoint le regretté grand Sir Stirling Moss, ainsi que Sir Jackie Stewart et Sir Jack Brabham du monde du sport automobile pour recevoir cet honneur, bien que Hamilton soit le seul pilote de Formule 1 à avoir été fait chevalier alors qu’il était encore actif dans le cadre de la grille.

La cérémonie pour Hamilton est intervenue quelques jours seulement après la conclusion controversée de la saison 2021, où une voiture de sécurité tardive et un appel à autoriser uniquement les voitures sélectionnées à se dérouler, ont vu la candidature de Hamilton pour un huitième record de championnat du monde s’effondrer dans le dernier tour.

Avec seulement les voitures séparant le leader Hamilton et son rival pour le titre Max Verstappen autorisées à dépasser la voiture de sécurité, Verstappen a utilisé ses pneus supérieurs dans le dernier tour alors que la piste revenait au vert, dépassant Hamilton pour prendre le drapeau à damier et son premier championnat du monde .

Hamilton n’a pas encore parlé publiquement de la fin de la saison, alors qu’il en va de même pour son équipe Mercedes, qui n’a pas mis à jour ses comptes sur les réseaux sociaux depuis dimanche.

Mercedes a déposé deux recours contre le résultat final après la course à Abu Dhabi, qui ont tous deux été rejetés par les commissaires sportifs.

Les sept fois champions des pilotes et huit fois vainqueurs du championnat des constructeurs ont ensuite déposé leur intention de faire appel de ces décisions, avec un mot officiel indiquant s’ils donneront suite à leur arrivée.