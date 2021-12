L’éviction d’Olshey mènera-t-elle à la fin de l’ère Lillard à Portland ?

Vendredi, les Trail Blazers ont licencié Neil Olshey, mettant ainsi fin au règne de l’un des cadres de haut niveau les plus anciens de la NBA et intensifiant l’intrigue sur ce qui va suivre pour une franchise en tumulte.

L’éviction d’Olshey fait suite à la démission de Chris McGowan, le chef du secteur commercial des Blazers, et quatre semaines après que l’équipe a lancé une enquête sur « inconduite au travail » provoquée par des plaintes d’employés concernant l’environnement au centre de pratique de Portland. Selon Chris Haynes de Yahoo Sports, l’enquête a commencé après que des membres du personnel ont déclaré qu’ils « avaient été soumis à des tirades d’intimidation et de jurons, entre autres tactiques d’intimidation » au cours des 10 dernières années.

« Il vous parlera comme il le voudra et vous traitera comme il le voudra », a déclaré un ancien employé des Blazers à Jason Quick de . dans un article décrivant Olshey comme « un trou à plein temps ».

Vendredi, la franchise a refusé de « divulguer ou de discuter » des détails de l’enquête indépendante, mais a expliqué que le licenciement était « dû à des violations » du code de conduite de l’équipe. Il convient de noter, cependant, que la décision est également intervenue le lendemain de la pire défaite de Portland de la saison: une destruction de 114-83 aux mains d’une équipe des Spurs qui est entrée au Moda Center 6-13 et avec le numéro de la NBA. 24 infraction.

En toute honnêteté, les Blazers étaient privés de la pièce maîtresse de la superstar Damian Lillard, qui est absent de la formation depuis au moins 10 jours alors qu’il souffre d’une tendinopathie abdominale basse, et a perdu le remplaçant Anfernee Simons à cause d’une entorse à la cheville droite au début du deuxième quart. Cependant, il n’y a que peu de grâce que vous pouvez prolonger: c’était la quatrième défaite des Blazers de 20 points ou plus sur la saison. Seuls les Grizzlies erratiques et le no. 1 pick-chasing Magic, Pistons et Thunder en ont plus.

« Ma plus grande préoccupation en ce moment est que je veux que nous soyons plus compétitifs », a déclaré l’entraîneur-chef Chauncey Billups aux journalistes après la défaite. « Je veux que nous soyons plus compétitifs à chaque match. Et je n’ai pas l’impression qu’on fait ça tous les soirs. Et cela m’inquiète. »

La défaite a fait chuter les Blazers à 11-12, neuvième place dans l’Ouest. Ce n’est probablement pas le retour que le propriétaire de l’équipe Jody Allen attendait pour une liste de 137 millions de dollars qui pourrait coûter 4,5 millions de dollars supplémentaires en taxe de luxe à la fin de la saison. Le fait qu’il soit venu à la maison n’a probablement pas arrangé les choses non plus… d’autant plus que cela s’est passé devant plus de 3 000 sièges vides. Portland, qui abrite l’une des bases de fans les plus passionnées de la NBA, s’est classée dans le top 10 de la NBA pour la fréquentation moyenne à domicile pendant 13 saisons consécutives de 2008 à 2020. Cette saison, cependant, les Blazers se classent 13e, avec la foule moyenne en dessous 90 pour cent de capacité pour la première fois depuis la saison 2006-07 de 32 victoires. Le travail déjà difficile de vous vendre en tant que leader visionnaire capable de faire passer la franchise au-delà des conflits internes et de surmonter la bosse devient beaucoup plus difficile une fois que les recettes de la porte commencent à baisser.

Quelle que soit la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, la décision de licencier le troisième décideur de basket-ball le plus ancien de la NBA – seuls Sam Presti d’Oklahoma City et Bob Myers de Golden State sont avec leurs équipes depuis plus longtemps qu’Olshey, que feu Paul Allen a embauché. les Clippers en juin 2012—représente un changement important pour les Blazers. Cela pourrait également servir d’impulsion à une refonte massive au sein d’une équipe qui semble s’être émoussée.

Les Blazers avaient un pourcentage de victoires de 0,556 sous Olshey, neuvième meilleur de la ligue au cours de cette période. Ils ont participé aux séries éliminatoires pendant huit années consécutives, la plus longue séquence active de séries éliminatoires de la NBA. Ils ont remporté 50 matchs à quatre reprises, remporté quatre séries éliminatoires et atteint une fois la finale de la Conférence Ouest – en 2019, lorsque Dame a dit au revoir au Thunder et CJ McCollum a dit bonsoir aux Nuggets avant que Stephen Curry ne mette les Blazers au lit. .

Ces succès, combinés à l’ascension de Lillard au rang de MVP et au statut de héros folklorique, ont contribué à maintenir le rêve des années 90 vivant à Portland, soutenant la conviction qu’avec quelques ajustements en marge de la liste et un peu Si la chance vient des séries éliminatoires, les Blazers pourraient percer et revenir en finale de la NBA pour la première fois depuis que Clyde the Glide planait toujours au-dessus du nord-ouest du Pacifique. Les éliminatoires de 2021, cependant, ont servi de signal d’alarme. Après que les Blazers ont perdu au premier tour pour la cinquième fois en huit ans sous la direction de l’entraîneur-chef Terry Stotts, il était clair qu’un changement était nécessaire.

Olshey a répondu non pas en poursuivant un échange de rotation, mais plutôt en licenciant Stotts, l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la franchise, et en insistant sur le fait que les échecs des Blazers, en particulier sur le plan défensif, n’étaient «pas le produit de la liste» qu’il avait constituée. . Il est parti en pensant qu’un nouvel entraîneur et un nouveau système défensif pourraient élever cette liste, ce qui a conduit la NBA en points marqués par possession après qu’Olshey a échangé pour Norman Powell, avec une formation de départ qui a bombardé les adversaires de 14,2 points pour 100 possessions au cours de la saison régulière et a martelé les Nuggets de 20,8 points pour 100 en séries éliminatoires, à sa juste place parmi les vrais prétendants au titre de la NBA.

À cette fin, Olshey a embauché l’ancien meneur de jeu All-Star Billups pour diriger l’équipe. Le choix de Billups – qui n’avait jamais été entraîneur-chef à aucun niveau – a soulevé des questions sur la mesure dans laquelle Olshey et les Blazers avaient enquêté sur l’affaire de 1997 dans laquelle Billups avait réglé un procès intenté par une femme qui déclarait l’avoir agressée sexuellement.

Lors d’une conférence de presse présentant Billups comme prochain entraîneur-chef des Blazers, Olshey a insisté sur le fait que l’organisation « prenait les allégations très au sérieux, et nous les traitions avec la gravité qu’elles méritent » – un processus qui comprenait une vérification des antécédents et une enquête indépendante qui « a corroboré le souvenir de Chauncey des événements selon lesquels rien de non consensuel ne s’est produit. » Pressé d’obtenir plus de détails sur cette enquête, Olshey a qualifié ses conclusions de « exclusives » et a déclaré aux journalistes qu’ils « allaient simplement devoir nous croire sur parole que nous avons embauché une entreprise expérimentée qui a mené une enquête qui nous a donné les résultats dont nous avons déjà discuté. » Un rapport ultérieur de l’Oregon Public Broadcasting a soulevé des doutes sur « la rigueur et l’intention » de l’enquête.

Les Blazers ont continué, Olshey faisant l’éloge de la « gravité naturelle, des compétences en leadership » et de « l’histoire de Billups sur la défensive ». Ces caractéristiques, cependant, n’ont pas encore produit les améliorations prévues : la défense plus agressive de Portland se classe toujours au troisième rang des pires de la NBA, et dernière en pourcentage de field goal effectifs des adversaires. Interrogé récemment sur les défis de l’enchaînement des arrêts, Billups a déclaré aux journalistes: « Nous abandonnons la taille tous les soirs, mec. » Quand il s’agit de trouver un succès durable en défense avec une formation de départ à trois gardes composée de Lillard, McCollum et Powell, plus les Simons de 6 pieds 3 pouces, Ben McLemore et Dennis Smith Jr. hors du banc, Billups a dit : « Nous verrons. »

Le directeur du personnel des joueurs, Joe Cronin, a été élevé au poste de directeur général par intérim et tentera de sortir Portland de son piqué du nez en début de saison. Cronin, qui serait le « gourou du plafond salarial » de l’équipe, ne devrait pas être candidat pour remplacer Olshey à plein temps ; les premiers noms sur cette liste incluent les dirigeants Tayshaun Prince des Grizzlies, Brent Barry des Spurs, Marc Eversley des Bulls, Scott Perry des Knicks et l’ancien directeur général des Celtics et natif de l’Oregon Danny Ainge.

À court terme, nous verrons si Billups peut trouver un moyen d’obtenir Lillard (tirant à seulement 40 pour cent du terrain et 30 pour cent à partir de la plage de 3 points), McCollum (43 pour cent du terrain et 70 pour cent de la ligne de faute ), et centre Jusuf Nurkic (en moyenne un double-double, mais très haut et bas en termes de travail défensif) sur la bonne voie – et, peut-être, trouver un autre moyen de motiver son équipe de vétérans en difficulté que de les appeler à plusieurs reprises sur le tapis . S’il ne le peut pas, et si les Blazers continuent de se battre vers le bas du mix de jeu, ou pire, à l’approche de la date limite des échanges de février… les joueurs qui devraient frapper l’agence libre l’été prochain, avec 92,6 millions de dollars dus à Lillard, McCollum et Powell en 2022-2023, pourraient atteindre un volume écrasant.

Si Cronin est habilité à conclure des accords tout en portant l’étiquette provisoire, il essaie peut-être de bricoler les marges, en laissant les principaux éléments de base et en voyant quelle sorte de valeur la ligue accorde aux vétérans comme Robert Covington et Larry Nance Jr., ou aux jeunes comme Simons et Nassir Little. Peut-être que le nouveau cerveau des Blazers voit plus grand, en examinant longuement un mouvement qu’Olshey aurait longtemps répugné à faire: échanger McCollum à la poursuite du genre de joueur qui pourrait mieux équilibrer la liste, cachant les défauts défensifs de Portland tout en accentuant son jeu Talent. (Tousse tousse.)

Ou peut-être que c’est ça : le bouton de réinitialisation, la pause nette, le point d’inflexion lorsque Dame décide qu’il est temps pour lui et les Blazers de recommencer.

Lillard a clairement fait savoir cet été qu’il voulait que tout le monde dans l’organisation des Blazers « se regarde dans le miroir, parce que nous avons constamment échoué ». Il a exprimé le doute que le remplacement de Stotts par Billups serait suffisant pour transformer Portland en une équipe de championnat. Il ressent l’urgence : réparer ce qui est cassé et remporter un titre, ou au moins concourir de manière significative pour un titre. Et si Dame, qui est dans la première année d’une extension supermax de quatre ans, regarde la configuration du terrain après Olshey et décide que le moment est enfin venu de dire les mots magiques et de devenir le dernier joueur superstar à se pousser à un prétendant au titre prêt à l’emploi ? (C’est ici que nous vous rappelons que dans environ deux semaines, le 15 décembre, la majorité des joueurs qui ont signé des contrats d’agent libre durant la dernière intersaison deviennent éligibles pour être échangés, ouvrant la porte à toutes sortes de prétendants potentiels à Lillard et à des structures d’accord auparavant indisponibles pour les blazers.)

C’est beaucoup de peut-être, de si et d’éventualités ; il y a trop de flux dans les heures qui ont suivi la sortie d’Olshey pour prédire avec beaucoup de confiance les directions dans lesquelles la prochaine série de décisions pourrait aller. Ceci, cependant, est certain : le changement arrive à Portland. Les seules questions maintenant sont de savoir combien, qui sera laissé pour construire quelque chose de nouveau et si ceux qui partent pourraient changer la forme de la ligue.