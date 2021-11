L’éviction incroyable d’une femme de 87 ans… qui n’était pas chez elle !

28/11/2021 à 19:36 CET

Gonzalo Sánchez | @GonzaloGSz

Tout s’est passé le 8 novembre lorsque trois fourgons de police avec 12 agents étaient stationnés dans la ville de Valence à la porte de la maison de Carmen Débora, une femme de 87 ans malade.

A 11h30, il devait être expulsé et les militants de la PAH, prêts à l’empêcher, se sont rassemblés devant les agents. Pendant ce temps, elle a eu une crise d’angoisse à l’intérieur de son appartement et a dû être soignée par un psychologue.

De 10h à 15h, militants et policiers se sont tenus à la porte, malgré le fait que l’heure prévue par le tribunal soit passée. Personne n’est parti de là, et Carmen Débora a continué avec l’âme dans la gorge et son angoisse déclenchée. Chaque taxi a tendu les personnes présentes et les a fait tourner car il pouvait emporter la commission judiciaire à l’intérieur. Mais personne n’est venu.

L’enjeu était la maison de Carmen depuis 1974 et sur laquelle elle ne devait pas une seule tranche de son ancien loyer de location. Un tribunal avait décrété « l’expulsion provisoire » pour, soi-disant, avoir des chiens dans l’appartement et rompre le contrat de location. Provisoire car un appel devait encore avoir lieu le 17 novembre à la Cour provinciale, mais le juge n’a pas voulu attendre quinze jours. À ce jour, il n’y a pas de jugement définitif sur le cas de Carmen. Mais elle est dans la rue.

Finalement, ce 3 novembre, personne n’est venu. Peu après 15h. la police est partie et les militants se sont retrouvés avec la peur dans leurs corps. Le lancement est ouvert. Cela signifie que la commission judiciaire a refusé de signer l’acte de suspension et qu’il pourrait intervenir à tout moment dès lors dans un processus qui suscite de nombreux doutes chez les avocats et les militants du droit au logement.

L’avocat de Carmen lui a dit, ainsi qu’à sa fille, Dolores Messeguer, qu’ils devraient les informer du changement de serrure., mais pour la santé mentale et physique, il a recommandé que la femme de 87 ans ne reste pas à la maison. Il y avait un risque que la police se dresse à la porte de sa maison pour l’expulser sans avertissement. Donc c’était ça. Le 8 novembre, Dolores Messeguer se rend à l’appartement pour sortir les quelques affaires qui restaient et trouve un verrou en place. Ils ne savent pas qui l’a mis parce qu’ils ne le leur disent pas. « Imaginez si cela arrivait à ma mère seule, je n’aurais pas pu le supporter », dénonce Messeguer.

L’avocat de Carmen explique qu’il s’agit de la première affaire d’expulsion ouverte qu’elle rencontre. Il critique le fait qu’il n’a pas été informé de la date d’expulsion comme le prévoit la loi sur la procédure civile. « Le juge doit soutenir quelque chose pour les autoriser, mais c’est un outrage qui laisse la personne touchée dans une terrible situation d’impuissance« Il explique. En revanche, il fait valoir que » il faut qu’ils vous donnent une date, la personne a le droit d’être prévenue. Ce n’est pas comme si vous attendiez un livreur qui vient vous apporter un colis », déplore-t-il.

Maison de la mort

Le cas de Carmen est particulier car Il n’y a toujours pas de jugement définitif de l’appel, mais il est déjà resté dans l’appelet. Si le tribunal se prononçait en sa faveur, ils devraient lui permettre de rentrer chez lui à nouveau, explique son avocat. En ce moment, elle vit dans les maisons de voisins et d’amis, voyageant, mangeant dans l’une, dormant dans l’autre, à 87 ans.

Mais même si la maison était récupérée, les dommages ne seraient pas entièrement réparés. De nombreux vieux meubles ont été cassés lors de leur retrait et la maison est à ce stade en mauvais état, également en raison (selon la plainte) de l’intérêt du propriétaire à le jeter et à ne rien réparer, de sorte que l’appartement était en mauvais état . La maison est défaite, les tableaux et les meubles sont cassés. « Mon appartement serait désormais la maison des monstres », commente Carmen. Autrement dit, ce ne sera jamais l’endroit où elle a vécu toute sa vie avec son défunt mari dont elle a hérité la location. « Revenez ou non, la maison de ma mère a déjà été détruite », explique sa fille.

C’est en 2016, et par un autre héritage, celui de la propriété de l’ensemble de la ferme (le propriétaire est un grand propriétaire), que le calvaire a commencé. « Le nouvel héritier a allumé l’ampoule et a vu l’opportunité de faire affaire avec la location de salle, explique Dolores. Aujourd’hui, toute la ferme de 12 étages et deux rez-de-chaussée est comme ça, à l’exception d’une autre ancienne maison de location. Avant avec Airbnb : sur les portes c’était écrit « s’il vous plaît, fermez la porte, et les étrangers n’arrêtaient pas d’entrer », se souvient Carmen. C’était avant la pandémie. Rappelez-vous qu’au début certaines familles louaient, mais le propriétaire a commencé à augmenter les loyers de manière abusive et ils ont dû partir. Maintenant, tout est en colocation. « En peu de temps, ma maison sera aussi devenue des chambres d’étudiants », déplore Carmen.

En ce moment Débora n’entre que les 680 euros de sa pension. « C’est triste mais pour le moment, la seule chose que je peux me permettre est une chambre dans un appartement en colocation. » Il ne sait pas s’il récupérera ou non la parole, mais cela ne semble pas être ce qui lui importe le plus. Dans l’interview chez sa fille, il regarde sans rien faire, ne fait pas trop attention, ne veut pas parler. « A mon âge, devoir être comme ça… », commente-t-il. A la fin, il descend l’ascenseur et descend la rue à un rythme lent. Aujourd’hui, elle doit manger chez un ami.