Levin : BLM et Antifa sont « l’aile milice » du Parti démocrate

Black Lives Matter et les “voyous” d’Antifa servent désormais dans “l’aile milice” du Parti démocrate, a déclaré dimanche l’animateur de “Life, Liberty & Levin” Mark Levin dans son émission.

Levin a commencé son monologue d’ouverture en mettant l’accent sur la « tyrannie douce », avertissant les téléspectateurs qu’elle « devient de plus en plus agressive » aux États-Unis.

« Vous voyez les demandes en matière de vaccins. Vous voyez des bureaucrates fermer des entreprises à dessein. Vous voyez des démocrates et des républicains au Congrès se réunir sur un projet de loi sur les infrastructures. Vingt-sept cents pages, un virgule deux mille milliards de dollars. Vous avez des gens à la télévision , de soi-disant républicains, qui en font la promotion et qui n’ont aucune idée de ce qu’il contient et de toute la manipulation sociale et l’ingénierie sociale qu’ils attachent à ces projets de loi de dépenses. Ce n’est pas une république représentative. Ce n’est pas une république constitutionnelle. Ce n’est pas une république fédérale. Vous sais ce que c’est ? C’est ainsi que Thomas Jefferson l’a appelé. C’est la tyrannie de la législature », a-t-il déclaré.

Levin a ensuite tourné sa fureur contre le président Biden, remarquant qu’il était “dommage qu’il ne comprenne pas qu’il est un autocrate”.

“Nous avons la tyrannie de la branche exécutive. Ils ne veulent pas savoir ce que nous pensons. Ils ne demandent pas notre contribution”, a déclaré Levin.

“Nous avons une Chambre des représentants où le président de la Chambre gouverne comme si elle était une sorte de fasciste”, a-t-il poursuivi. “Elle a le vote par procuration afin que les membres n’aient pas à se présenter. Ils n’ont même pas à se présenter.”

Levin, visiblement indigné, a déchiré les médias pour avoir renforcé la « force » au sein du Parti démocrate.

“Ces régimes autocratiques, dans ces régimes marxistes et fascistes. Qu’est-ce qu’ils ont ? Ils ont leurs voyous. Et tout l’été dernier, leurs voyous ont incendié des villes, attaqué des flics, agressé des gens, tué des gens, et les médias l’ont soutenu”, il a dit. “Les médias l’ont célébré. Leur candidate à la présidence pouvait à peine dire que c’était une mauvaise idée. Leur candidate à la vice-présidence, Kamala Harris, elle aidait à soutenir un mouvement pour faire partir ces gens.”

“Maintenant, ce n’est pas une république constitutionnelle quand ce genre de chose se produit. Ce qui se passe, c’est que nous donnons du pouvoir au Parti démocrate. Nous donnons du pouvoir à cette seule force. Et c’est ce qu’ils font dans les régimes autocratiques”, a-t-il averti.

“Ils ont des systèmes de parti unique. Regardez la Californie, regardez New York, regardez l’Illinois, regardez certains de ces autres États… ce sera l’Amérique s’ils réussissent.”