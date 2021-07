Levin dit à Bozell que les médias ont fait la promotion du marxisme américain depuis les « marges » 10z viral

Le fondateur et président du Media Research Center, Brent Bozell, a enregistré une interview exclusive avec Mark Levin à propos de son prochain livre American Marxism. Vous pouvez lire la critique de livre positive de Bozell à Breitbart, où il l’a appelé le livre le plus important de Levin.

Bozell a interrogé Levin sur son chapitre sur « La propagande, la censure et la subversion ».

BRENT BOZELL : Si les médias américains faisaient leur travail, pensez-vous que le marxisme américain existerait aujourd’hui ? MARK LEVIN : C’est une excellente question, et la réponse est que je ne le pense pas. Je pense que ce serait un mouvement essentiellement impuissant. Il resterait en marge où il a commencé. Mais une partie du problème est que j’ai un chapitre entier sur les médias ici, non pas pour régurgiter ce que j’ai fait dans Unfreedom of the Press, mais pour le mettre à jour avec le marxisme américain. Ce qui se passe avec les médias américains, c’est qu’ils en font partie. Ils le promeuvent. Ils en sont le fer de lance, à bien des égards.

Levin a expliqué comment le théoricien de l’éducation «progressiste» John Dewey n’était pas seulement influent en Amérique, lui et l’Union soviétique de Staline avaient une société d’admiration mutuelle. Dewey a fait une grande visite guidée de l’URSS en 1928. Il a poursuivi :

LEVIN : Les médias sont tellement corrompus, et ils sont tellement dans la poche arrière de cet élément, de ces mouvements. Je veux dire, réfléchissons-y. Où dans les médias s’opposent-ils à la théorie critique de la race, autre que Fox et talk radio et certaines des autres chaînes câblées. La grande majorité des médias en font la promotion, ils mentent pour cela, ils le célèbrent, ils amènent les radicaux à la télé à mentir à ce sujet.

À la page 226 du livre de Levin, il reprend le Top 10 des pires cas de censure des grandes technologies du MRC en 2020, qui commence par la suppression des scoops de la bombe du New York Post sur le marathon de népotisme de Hunter Biden.

Levin est l’auteur de six best-sellers consécutifs du New York Times : Liberty and Tyranny, Ameritopia, The Liberty Amendments, Plunder and Deceit, Rediscovering Americanism et Unfreedom of the Press. Cela ne signifie pas que le New York Times se «abaisserait» à une véritable critique de livre. (Bien qu’ils l’aient fait pour un livre de selfies de Kim Kardashian !)

