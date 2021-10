Levin : « Le Parti démocrate est une organisation politique très diabolique »

L’animateur de Fox News, Mark Levin, a coupé ce qu’il pense être un écran de fumée enveloppant l’agenda des démocrates avec leur facture de dépenses de 3 500 milliards de dollars pour “Life, Liberty & Levin” de dimanche.

Les démocrates font la promotion du projet de loi expansif qui comprend une série de réformes sociales, mais le projet de loi a provoqué une fracture au sein du parti. La multitude de points de vue des progressistes aux démocrates modérés au sein du parti a causé une série de barrages routiers dans les négociations. Le sénateur Joe Manchin, DW.Va., a déclaré que sa limite de dépenses était de 1 500 milliards de dollars. De l’autre côté, le sénateur du Vermont Bernie Sanders, I., veut dépenser 3 500 milliards de dollars pour être le minimum.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré qu’elle ne croyait pas que le président Joe Biden obtiendrait la totalité des 3 500 milliards de dollars.

“Je n’arrête pas d’entendre Nancy Pelosi et d’autres dire : si nous ne votons pas pour augmenter le plafond de la dette, alors ce qui se passera, c’est que la pleine foi et le crédit des États-Unis seront détruits parce que nous ferons défaut sur notre dette … Ce sont des tactiques plus effrayantes. , et c’est ce que les démocrates font tout le temps. Afin de changer ce pays, afin de faire avancer leur programme, c’est ce qu’ils font », a déclaré Levin.

Il a ensuite réfuté l’affirmation selon laquelle les États-Unis feraient défaut sur leur dette.

“Tout d’abord, nous n’allons pas faire défaut sur le service de notre dette. Voici pourquoi : que le gouvernement ferme ou continue – vous continuez à payer vos impôts. Le Trésor continue de percevoir vos impôts via l’IRS. À hauteur d’environ 320 $ milliards de dollars chaque mois. Alors j’y suis allé et j’ai regardé. Quelle partie de cela va au service de la dette chaque mois ? Environ 44 milliards de dollars.

Il a demandé comment les États-Unis feraient défaut si le gouvernement fédéral recevait 320 milliards de dollars, dont 44 milliards pour le service de la dette. “

Levin a souligné une autre incohérence qu’il a trouvée. Lorsque les démocrates ont exprimé leurs inquiétudes quant au manque de fonds pour payer les dépenses d’une administration précédente, c’était “un autre mensonge éhonté”, selon Levin. “Cet argent est déjà parti. Afin de relever le plafond de la dette, nous parlons de dépenses à terme sur des programmes supplémentaires.

La motivation du relèvement du plafond de la dette, selon Levin, est « de payer pour [the Democrats’] la réingénierie massive et massive de la société, la redistribution des richesses et l’imposition de leur agenda socialiste. »

Levin a ajouté que les démocrates “mettaient toutes les idées radicales auxquelles vous pouvez penser” concernant la théorie critique de la race, le changement climatique ou la sape du système capitaliste. Il a en outre déclaré que l’argent serait alloué à des “groupes d’activistes communautaires radicaux”, ce qui, en fait, aiderait les démocrates à remporter les élections.

“Ils vont constituer une armée de volontaires électoraux. Ainsi, à chaque élection, ils seront présents et ils auront la possibilité, grâce à vous, de les subventionner, d’influencer le résultat d’une élection”, a-t-il déclaré. “Je vous l’ai déjà dit : le Parti démocrate est une organisation politique très diabolique. Il a soutenu l’esclavage, il a soutenu la ségrégation, il a ouvert la voie à Jim Crow. Ils n’embrassent pas l’américanisme. Maintenant, ils prétendent que c’est du socialisme démocrate alors que c’est vraiment américain Le marxisme. Et ils mentent, et leurs substituts médiatiques mentent.

Levin a averti que ce niveau de dépenses n’est pas durable et met en danger les générations futures.

“Nous allons bouleverser le pays pour les générations à venir. Un désastre. Nous avons déjà de l’inflation, des pénuries de produits, le prix de l’essence et de la nourriture augmente. Pouvez-vous imaginer ajouter plusieurs milliers de milliards de dollars à cela? “