Levin: le prince Harry a 16 salles de bain, comment osait-il parler de santé mentale ⋆ .

C’est aussi prévisible que les manigances de Lindsay Lohan: la presse britannique trouvera toujours un moyen d’attaquer le duc et la duchesse de Sussex, quoi qu’il arrive. Je savais que l’interview du Prince Harry avec Armchair Expert ferait la une des journaux sur Salty White Folk Isle, mais je ne savais pas quelle partie de l’interview ils allaient attaquer. Serait-ce la partie où Harry a parlé de son rendez-vous au supermarché avec Meghan? Serait-ce la partie où il a parlé de ses sentiments de jeunesse à propos de la thérapie? Non et non. La partie qu’ils attaquent est la partie où Harry parle d’être né dans une position d’énorme privilège mais toujours insatisfait et malheureux, et comprenant qu’il n’a pas à vivre dans la cage privilégiée et dorée dans laquelle il est né. toute sa vie. Les commentateurs royaux hurlent parce que… Harry vit dans une jolie maison à Montecito. Mon Dieu.

Harry a déclaré à propos du privilège: “Je crois vraiment que vous pouvez également vous déplacer dans le spectre, où que vous soyez né, vous pouvez commencer au même endroit, mais cela changera avec le temps”. Il a déclaré à l’émission “ Armchair Expert ” de Dax Shepard que le couple avait tenté de rester “ incognito ” lors du premier voyage de sa femme pour rester avec lui à Londres en 2016, où il vivait au Kensington Palace, envoyant des articles pour leur liste de courses à travers les allées alimentaires. Harry a également comparé sa vie à un mélange de The Truman Show – lorsque le personnage de Jim Carrey découvre que sa vie est une émission de télévision – et d’être un animal au zoo. Mais l’auteur royal Angela Levin, qui a écrit le livre de 2018 Harry: Conversations avec le prince, a tweeté cet après-midi: “ Harry est à nouveau la victime sur le podcast de Dax Shepard. Révèle que lui et Meg ont fait semblant de ne pas se connaître dans un supermarché et que, bien qu’il soit né dans le privilège, il croit maintenant que «vous pouvez commencer à un endroit, mais vous pouvez changer dans le temps». Donc, sa maison de 16 salles de bain n’est pas un privilège. Mme Levin faisait référence au manoir de 11 millions de livres sterling du couple à Montecito, en Californie, où ils vivent depuis l’été dernier, après avoir démissionné de la famille royale au début de l’année dernière. Au cours du podcast, le duc a également déclaré: “ Si Oprah est à une extrémité, je suis de l’autre en fonction de mon privilège et de mon éducation. Et Oprah est à l’autre bout, alors chacun de nous est quelque part là-bas. Au fait, je crois vraiment que vous pouvez également évoluer le long du spectre – où que vous soyez né, vous pouvez commencer au même endroit, mais cela changera avec le temps. Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait “ dans une cage ” pendant ses fonctions royales, il a répondu: “ C’est le travail, n’est-ce pas? Sourire et le supporter. Allez-y. J’avais au début de la vingtaine et je pensais que je ne voulais pas de ce travail, je ne voulais pas être ici. Je ne veux pas faire ça. Regardez ce que cela a fait à ma mère, comment vais-je pouvoir m’installer et avoir une femme et une famille alors que je sais que cela va se reproduire. J’ai vu derrière le rideau, j’ai vu le modèle commercial et vu comment tout cela fonctionne et je ne veux pas en faire partie ”, avant de révéler qu’il a suivi une thérapie après avoir rencontré Meghan, qui “ fait éclater ” une bulle. et il a décidé de «cesser de se plaindre».

Je vais être honnête, pendant de nombreuses années, Harry et William étaient pleins d’auto-apitoiement sur la cage dorée dans laquelle ils sont nés. Ils sont tous les deux apparus comme un peu égocentriques et pleurnichards. Mais à un moment donné, ils ont divergé: William a cessé de se plaindre du fait qu’il voulait juste une vie de mec normal dans le pays, ce qui s’est produit à peu près au même moment où Harry et Meghan ont commencé à sortir ensemble. Harry a également cessé de se plaindre et a commencé à réaliser ce que sa vie pourrait être, tandis que William a commencé à se concentrer sur son rôle paresseux de Future King. Quant à la critique de Levin… comme, cela n’a même pas de sens dans le contexte de l’interview. Harry ne prétendait pas n’avoir aucun privilège maintenant, alors pourquoi cette remarque obsessionnelle et dérangeante sur le coût de sa maison? Je suppose que Levin a l’impression que les Windsors vivent dans de minuscules appartements d’une chambre?

