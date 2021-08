Levin : Les groupes terroristes considéreront qu’il s’agira d’une “saison ouverte sur les Américains” si des citoyens sont laissés pour compte en Afghanistan

Levin : Mission non accomplie en Afghanistan

L’animateur de “Life, Liberty & Levin”, Mark Levin, appelle à la responsabilité de l’administration Biden sur le retrait américain et obtient la réaction du vétéran de combat afghan, le représentant Brian Mast, R-Fla.

L’animateur de “Life Liberty & Levin” Mark Levin a réagi au retrait bâclé du président Biden en Afghanistan dans un monologue d’ouverture enflammé dimanche, avertissant que si les États-Unis ne sauvent pas tous les citoyens américains bloqués dans le pays, les groupes terroristes considéreront cela comme “une saison ouverte sur les Américains .”

“Maintenant, nous sommes censés croire qu’avec les talibans, le gentil et ISIS est le méchant. Ce sont tous des cafards”, a déclaré Levin en haut de son émission. “Ils veulent tuer autant d’Américains que possible. Et maintenant, regardez la situation. Nous avons un média de propagande dans ce pays il y a quelques jours. Mais ils reviendront dire quoi ? C’est le plus grand pont aérien de l’histoire américaine face à la capitulation la plus scandaleuse de l’histoire américaine, régurgitant les arguments de l’administration.”

ANCIEN COMMANDANT DU ROYAUME-UNI EN AFGHANISTAN : BIDEN NE DEVRAIT PAS ÊTRE MIS EN accusation, IL DEVRAIT ÊTRE TRAITÉ EN COUR MARTIALE

Il a poursuivi: “Nous avons des troupes qui ont été attaquées et blessées. Nous avons des citoyens américains derrière les lignes ennemies avec des alliés, des alliés afghans qui ne peuvent pas sortir. Ce qui va se passer, c’est que vous allez avoir la plus grande prise d’otages dans l’histoire de la république américaine et vous allez avoir un génocide”, a déclaré Levin.

L’ancien chef de cabinet du ministère de la Justice de Reagan a exhorté les républicains à la Chambre des représentants à peser la destitution sur la mauvaise gestion colossale de l’évacuation par Biden.

“Il y a un homme responsable de cela. Il a fait cela, pas les présidents précédents. Il a fait cela Joe Biden”, a déclaré Levin indigné. ” Il doit être tenu responsable de ce qu’il a fait. Ses généraux doivent rendre des comptes, son secrétaire à la défense, son secrétaire d’État, son conseiller à la sécurité nationale. Nous n’avons jamais vu autant de poids légers rassemblés au même endroit dans l’histoire de ce pays.”

Levin a déclaré qu’il pensait qu’une “action militaire écrasante” pourrait remédier à la détérioration de la situation à l’étranger.

“Bien sûr, le problème avec cela, c’est que vous exposez beaucoup plus de notre personnel militaire à des attaques dangereuses. Mais comment allez-vous faire sortir les citoyens américains ?” Il a demandé. “Et pour le reste du monde, nos ennemis, qu’ils soient des États-nations ou des terroristes, si nous ne faisons pas sortir nos citoyens, ils vont dire : ‘d’accord, c’est la saison ouverte pour les Américains’.”