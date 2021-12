Levin oppose Trump, les politiques de Biden sur les frontières, le COVID et l’économie : « Il n’y a pas de comparaison »

L’animateur de « Life, Liberty, & Levin », Mark Levin, a critiqué l’incompétence des médias et leur traitement à la louche de la présidence de Biden lors de son émission dimanche, contrastant leur couverture biaisée du mandat de Biden avec celle de son prédécesseur.

« Si vous écoutez les médias de ce pays, vous allez tout foutre en l’air », a déclaré Levin aux téléspectateurs. « Vous n’allez pas connaître les faits. Vous n’aurez aucune histoire, même récente. C’est une opération de propagande, et nous devrions tous le savoir maintenant. »

Décrivant les réalisations des deux administrations, Levin a dit aux téléspectateurs de « rejeter le reste de l’analyse médiatique corrompue, c’est-à-dire de la propagande » et de laisser les réalisations respectives parler d’elles-mêmes.

« Regardons COVID-19 Operation Warp Speed. Trois vaccins en moins d’un an. Thérapeutique et moins d’un an. Arrêt des voyages avec la Chine. Hôpitaux construits, ventilateurs,…[while] sous l’attaque constante des médias, des démocrates et des démocrates du Congrès à chaque étape du processus. »

(Photo de Joe Raedle/.) (Photo de Joe Raedle/.)

« Malgré ce qu’ils disent, qu’avons-nous de Biden? » l’hôte a demandé. « Rien. Pas de nouveaux vaccins. Pas de nouvelles thérapies. Plus de personnes sont mortes en 2021 sous Biden qu’en 2020 sous Trump. Selon Biden, cela signifie qu’il ne devrait pas être président des États-Unis. Où sont les petits graphiques sur le écrans de télévision ? Ils n’existent plus, et il a trois vaccins et thérapies qui ont été développés sous Trump.

Levin a réprimandé Biden pour avoir écarté l’immunité naturelle, imposant à la place des « mandats, menaces et licenciements » de vaccins excessifs.

« C’est ce que nous obtenons de l’administration autocratique Biden », a-t-il déclaré.

Ensuite, l’animateur a examiné la crise à la frontière sud des États-Unis, déclarant aux téléspectateurs que sous l’ancien président Trump, « c’est plus sûr qu’il ne l’a été depuis des générations ».

« Cinq cents kilomètres de mur construits sous Trump, malgré les poursuites judiciaires des démocrates qui tentent de l’arrêter et de le ralentir avec le soutien des médias et de RINO qui sont faibles à la frontière. Le nombre d’entrées illégales d’étrangers a été réduit à un niveau record. percées avec le Mexique. Personne ne pensait qu’il pouvait le faire… Chute énorme du flux de drogues mortelles », a-t-il poursuivi. « Maintenant, nous avons un pic comme nous n’en avons jamais vu auparavant… maintenant, nous avons un pic d’immigrants criminels entrant dans ce pays, MS.-13 et ainsi de suite. Des centaines de milliers d’immigrants illégaux inconnus. C’est scandaleux sous Joe Biden. Et qu’a-t-il fait ? Une frontière complètement ouverte ? C’est ce qu’il a fait.

CIUDAD ACUNA, MEXIQUE – Des agents de la patrouille frontalière américaine observent des immigrants haïtiens sur la rive du Rio Grande à Del Rio, Texas, le 20 septembre 2021, vus de Ciudad Acuna, Mexique. (Photo de John Moore/.) ((Photo de John Moore/.))

Levin s’est penché sur l’état de l’économie sous les deux administrations, louant Trump « d’inflation record, de prix du gaz et d’indépendance énergétique ».

« Même avec COVID, l’économie se redressait fortement. Les gens avaient à nouveau espoir. Les entreprises ouvraient à nouveau. La fabrication ouvrait à nouveau », a-t-il déclaré. « Qu’avons-nous sous Biden ? Inflation massive. Dépenses massives… poussez à une taxation plus massive. Réglementation massive. L’indépendance énergétique est morte. Maintenant, nous implorons nos ennemis, la Russie. prix du pétrole à la maison. Catastrophe de la chaîne d’approvisionnement, pénurie de produits de base sur les marchés alimentaires pour les jouets de Noël. Les prix augmentent considérablement lorsqu’ils sont disponibles. »

PHOTO DE DOSSIER: Les prix du gaz augmentent avec l’inflation comme le montre ce panneau dans une station-service à San Diego, Californie, États-Unis, le 9 novembre 2021. REUTERS / Mike Blake / File Photo (.)

Levin a poursuivi en comparant les initiatives de politique étrangère de Biden et Trump et les plates-formes de politique intérieure à l’antenne.

« Comparez les records », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas de comparaison. Il y a un effort des médias… les Never Trumpers pour vous distraire parce qu’ils ne veulent pas que Donald Trump soit à nouveau président. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Je pose le marqueur », a-t-il déclaré à un autre moment de l’émission. « Trop c’est trop. »