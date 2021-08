Levi’s attire 35 équipes mondiales pour un hackathon virtuel – WWD

Après avoir mis son hackathon d’été sur la glace l’année dernière, Levi Strauss & Co. a présenté son dernier opus sur le Web en août, avec l’événement de codage d’une journée ouvrant à près de trois douzaines d’équipes du monde entier, a annoncé lundi la société.

Bien sûr, le secteur du denim était loin d’être le seul à avoir annulé des événements au cours des cycles précédents de la pandémie de coronavirus. Une multitude de conférences tech et de défilés annulés ou transformés en versions virtuelles en 2020 et début 2021.

Le dernier hackathon de Levi, son quatrième depuis le lancement de l’événement en 2017, a emboîté le pas, revenant sous forme de compétition en ligne. La société a organisé l’événement après avoir organisé virtuellement son premier bootcamp sur l’intelligence artificielle ce printemps.

En tant que défi de programmation, l’événement a donné aux employés de Levi’s – généralement des divisions e-commerce, informatique, produit et entreprise – l’opportunité de concevoir de nouvelles solutions technologiques créatives qui améliorent l’expérience d’achat ou d’autres aspects de l’entreprise.

« Bien que l’énergie et l’enthousiasme de réunir des équipes sous un même toit nous manquaient, l’avantage d’accueillir l’événement virtuellement était que nous avons pu le rendre vraiment mondial et l’ouvrir au-delà de l’équipe technologique, ce qui en fait notre hackathon le plus vaste à ce jour, ” Harmit Singh, directeur financier de Levi, a écrit dans un article de blog.

« Un nombre record de 35 équipes de 11 pays ont collaboré à l’échelle internationale et interfonctionnelle pour partager leurs idées axées sur la technologie afin de contribuer à propulser notre entreprise, notre marque et notre rentabilité.”

Le niveau d’intérêt a même stimulé un changement structurel dans l’événement lui-même : pour la première fois, a déclaré Singh, la compétition a été divisée en deux tours, avec un tour de qualification et un tour final, avant que les hauts dirigeants ne décernent des médailles et sélectionnent les gagnants.

La société n’a pas divulgué de projets spécifiques du concours de codage de ce mois-ci, mais les événements précédents ont donné naissance à des chatbots, des fonctionnalités de commodité et plus encore.

« En fait, grâce à une équipe de hackathon qui a remporté la victoire dans le passé, nous testons actuellement le libre-service dans notre magasin de Palo Alto, en Californie. Les consommateurs peuvent profiter d’une expérience d’achat transparente en utilisant le paiement en libre-service dans l’application mobile Levi’s, ce qui leur permet d’éviter les files d’attente », a ajouté Singh. « D’autres projets lauréats antérieurs ont conduit à l’option d’annulation en ligne pour les consommateurs et à la personnalisation de Levi sur levi.com.

« Tout cela équivaut à une amélioration tangible de l’expérience d’achat des consommateurs », a-t-il déclaré.

Avoir un impact réel est l’objectif ultime de tout hackathon, et cela a conduit de tels événements à devenir un pilier pour les grandes entreprises technologiques assoiffées de nouvelles idées.

« Le hackathon est traditionnellement une culture issue de sociétés informatiques telles que Yahoo, Google et Microsoft », a noté Mansi Fadnavis, chef de produit mondial et organisateur d’événements de Levi’s après l’édition inaugurale de 2017. En tant qu’entreprise de vente au détail et entreprise technologique, a-t-il déclaré, Levi’s “voulait apporter cet esprit ici et motiver les gens à se rassembler et à innover”.