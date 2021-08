Levi’s et Naomi Osaka s’associent pour une collection recyclée – WWD

Levi’s et Naomi Osaka créent quelque chose de nouveau à partir d’anciens stocks.

Le fabricant de denim et la star du tennis se sont associés cet été pour une collection Levi’s x Naomi Osaka en édition limitée à quatre pièces, chaque pièce étant composée de denim Levi’s recyclé vintage.

Osaka a travaillé avec l’équipe de conception de la marque sur la collection, qui s’inspire de son style, mêlant sport et féminin. La collaboration s’inspire également de l’héritage japonais d’Osaka avec un kimono en jean et une ceinture obi assortie.

“J’ai toujours adoré porter des kimonos quand j’étais enfant”, a déclaré Osaka. “Donc, pouvoir le faire en denim était vraiment différent et un peu inattendu.”

Pour compléter la collection, deux styles de short en jean et un bustier de veste de camionneur. Pour confectionner le bustier, Levi’s reprend des vestes de camionneur retravaillées et leur donne la forme et la coupe d’un bustier traditionnel de style corset avec un dos lacé.

“J’ai aimé l’idée du bustier pendant que je le dessinais”, a déclaré Osaka. “Mais je l’aime encore plus maintenant qu’il a pris vie.”

Levi’s aime contribuer aux grandes conversations culturelles et aborde plusieurs des thèmes actuels avec la collection.

En plus d’être fabriquée à partir de stock recyclé et réutilisé – et donc plus durable – la collection est très personnellement liée à Osaka, qui peut revendiquer le droit de fabriquer un kimono là où d’autres pourraient être victimes de plaintes pour appropriation culturelle.

Osaka est également à l’avant-garde d’un mouvement plus récent qui a des athlètes de haut niveau qui revendiquent leurs droits d’être humains – et non surhumains.

La quadruple championne du Grand Chelem en simple s’est retirée de Roland-Garros cet été, reconnaissant qu’elle a “souffré de longues périodes de dépression depuis l’US Open en 2018” lorsqu’elle a remporté son premier titre du Grand Chelem lors d’un match contre Serena Williams.

Osaka a déclaré qu’elle avait “d’énormes vagues d’anxiété avant [she] parle aux médias du monde » et n’a pas souhaité participer aux conférences de presse de Roland-Garros. Le problème a refait surface lundi lorsqu’Osaka a dû faire une pause après être devenue émue lors d’une conférence de presse Zoom avec les médias au Western & Southern Open à Mason, Ohio, après qu’un journaliste lui a demandé sa réaction au tremblement de terre dévastateur en Haïti (son père est Haïtien). Un autre journaliste lui a ensuite demandé comment elle concilie ne pas aimer avoir à faire des conférences de presse avec le besoin d’une plate-forme médiatique pour discuter des causes qu’elle défend, après quoi elle a interrompu l’appel bien qu’elle soit revenue plus tard. Son agent a qualifié le journaliste de « brute » après la conférence de presse.

Levi’s, qui a déjà travaillé avec Osaka, l’a décrite comme « une jeune voix puissante dans le monde du sport dont l’authenticité et la volonté de défendre des causes importantes ont contribué à inspirer des millions de personnes. En très peu de temps, elle est devenue non seulement une athlète emblématique, mais une véritable ambassadrice du changement social. »