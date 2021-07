Levi’s passe à l’avant-garde avec “Making the Cut” d’Amazon – WWD

Amazon aide à bouleverser Levi’s – du moins dans son émission de téléréalité en streaming «Making the Cut» et avec une grande aide du candidat Gary Graham.

Les guest stars de Levi dans l’épisode cinq de la deuxième saison de l’émission, qui est sorti vendredi sur Prime Video et est animé par Heidi Klum et Tim Gunn. Pour la première fois, une seule marque a mené le défi de conception, surnommé « Le défi d’avant-garde de Levi ».

Les concurrents de l’émission devaient créer un look de piste et de prêt-à-porter en utilisant le denim, les articles divers et les garnitures de Levi.

Pour le projet, ils ont travaillé avec Karyn Hillman, chef de produit de Levi, pour co-créer des looks qui combinent la marque avec la propre esthétique de chaque designer.

« L’originalité et l’authenticité sont au cœur de ce que nous faisons et c’est pourquoi nous aimons travailler avec des designers émergents », a déclaré Hillman. “En fin de compte, nous avons décidé d’inspirer une expression de soi authentique – en créant des pièces nouvelles mais intemporelles, et quelque chose que vous pouvez porter encore et encore.”

Graham a remporté le défi avec son design, “The Levi’s Upside-Downable Trucker Jacket”, qui mélange l’avant-garde avec l’iconographie de Levi’s et peut être pivoté à 180 degrés pour créer une silhouette plus longue et une coupe plus “cocon”.

Hillman a déclaré : « La réinterprétation par Gary de notre veste de camionneur insuffle parfaitement sa touche à notre icône du denim, créant quelque chose de complètement frais et unique. »

Graham a déclaré : « La forme cocon est une silhouette que j’expérimente depuis 10 ans. J’ai pensé que c’était la silhouette parfaite du passé, du présent et du futur, et j’ai immédiatement imaginé le Trucker réinterprété dedans.

La veste non sexiste convient à différents types de corps et personnalités et est disponible pour 200 $ sur la boutique Making the Cut d’Amazon Fashion.

Plus de WWD :

La pression sur les prix augmente à mesure que l’économie rebondit

Vans et Supreme Power VF Corp. progressent au cours du trimestre

Shopify GMV atteint 42,2 milliards de dollars, la plate-forme gagne du terrain sur la mode