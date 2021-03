Leviton élargit sa gamme HomeKit avec de nouveaux commutateurs et gradateurs sans concentrateur

Leviton est sorti aujourd’hui avec ses commutateurs et gradateurs intelligents Decora de deuxième génération qui prennent en charge HomeKit sans hub. La nouvelle gamme comprend un variateur 600 W, un interrupteur 15 A, un mini interrupteur enfichable et un mini variateur enfichable.

Leviton a annoncé aujourd’hui les nouveaux commutateurs et gradateurs compatibles HomeKit dans un communiqué de presse. La société affirme que les ajouts les plus récents fonctionnent sans hub comme les précédents produits pour la maison intelligente Decora et se couplent sans fil avec ses «Anywhere Companions» qui peuvent étendre le contrôle de la maison intelligente. Ces deux facteurs offrent une belle flexibilité, que vous débutiez avec l’éclairage HomeKit ou que vous souhaitiez étendre votre configuration.

Le gradateur et l’interrupteur mural Decora de deuxième génération ont également une profondeur réduite afin qu’ils soient plus faciles à installer dans les maisons neuves ou existantes.

Avec une profondeur de produit réduite, les appareils Decora Smart Wi-Fi 2e génération sont faciles à installer dans les nouvelles constructions ou en remplacement des interrupteurs et gradateurs d’éclairage standard. Pour les utilisateurs qui recherchent un contrôle multi-sites, Decora Smart Wi-Fi 2nd Gen prend en charge les options de contrôle multi-sites câblées et sans fil.

L’un des grands avantages des interrupteurs / gradateurs intelligents câblés comme ceux-ci est que vous pouvez les utiliser avec vos ampoules existantes et qu’ils sont également faciles à utiliser pour les clients comme interrupteurs normaux.

Les nouvelles options de la gamme Decora de deuxième génération sont:

Vous pouvez en savoir plus sur la gamme Decora HomeKit de deuxième génération sur la page de destination de Leviton ici.

