L’évolution de 5 secondes d’été

Avant, ils étaient un groupe de vente multi-platine avec une base de fans internationale de millions, 5 secondes d’été était le projet passionné par l’angoisse de quatre adolescents à Sydney, en Australie.

Les guitaristes Luke Hemmings et Michael Clifford, le bassiste Calum Hood et le batteur Ashton Irwin avaient tous été des étudiants du genre pop punk avant de se réunir en 2011 – ils avaient appris à abandonner leur ville natale et l’incertitude de l’amour de Mayday Parade ; découvert l’art de trouver un équilibre entre humour et profondeur de Clignotement-182, et Green Day leur a donné un cours accéléré sur la rébellion. Ces influences – fusionnées avec la créativité individuelle de chaque membre – ont créé le son 5SOS distinctif.

En 2013, le groupe est parti en tournée avec One Direction, offrant des performances fiévreuses et chargées de guitare de leur musique indépendante et inédite – le spectacle rock avant le spectacle pop. Leur premier album éponyme de 2014 a montré qu’ils pouvaient tenir leur place sur la scène pop punk, mais leur base de fans à prédominance féminine et leur association avec la culture des boys band leur ont donné quelque chose à prouver.

Leur deuxième effort Sounds Good Feels Good (2015) était plus rock que pop dans l’espoir de conquérir les sceptiques avec des guitares plus fortes et des percussions plus lourdes. En 2018, le groupe s’est rendu compte qu’ils n’avaient pas à abandonner leurs racines rock pour adopter la pop et a marqué leur troisième album n ° 1 avec Youngblood. Puis, les années 2020 CALMER a trouvé un juste milieu entre les deux mondes, avec l’influence supplémentaire de la New Wave, de la pop des années 80 et du rock indépendant.

Avec quatre albums à leur actif en tant qu’auteurs-compositeurs et musiciens, 5 Seconds of Summer n’a plus rien à prouver. C’est ainsi que leurs plus gros singles les ont amenés là-bas.

5 secondes d’été (2014)

5 Seconds of Summer a été présenté au grand public au début de 2014 avec son premier single sur un label majeur, « She Looks So Perfect ». Produit par Jake Sinclair (Garçon radio-actif, Panique! at the Disco, New Politics) et Eric Valentine (Smash Mouth, All American Rejects, Taking Back Sunday) et écrit par Irwin, Clifford et Sinclair, le morceau puissant était le package pop punk complet.

Il y avait des jeans skinny déchirés, une ville sans issue pour s’échapper et une animosité juvénile envers l’autorité. Ils ont frappé la radio en scandant « Tu as l’air si parfait debout là / Dans mes sous-vêtements American Apparel / Et je sais maintenant que je suis tellement déprimé » sur le refrain lourd de la guitare, se démarquant de la pop polie du Top 40. La chanson a atteint No 24 sur le Billboard Hot 100 et est certifié 2x platine par la RIAA.

« Le pop punk était la musique la plus rapide, la plus efficace, la plus émotionnelle et la plus pratique pour nous à faire, et c’était la musique que nous comprenions le mieux », a déclaré Irwin à BBC Radio 1 en 2019. Ils ont livré sur le front très émotionnel avec « Amnesia, ” le troisième single de 5 secondes de l’été, écrit par Joel et Benji Madden de Good Charlotte et produit par Louis et Michael Biancaniello avec Sam Watters. La performance émouvante et sincère du groupe sur la piste presque entièrement acoustique était une chance pour eux de briller en tant que chanteurs. La chanson a culminé au n ° 16, leur plus haute entrée dans le Hot 100 à l’époque, et est maintenant certifiée 2x platine.

Ça sonne bien, ça fait du bien (2015)

Ça sonne bien ça fait du bienLe premier single de « She’s Kinda Hot » était une plongée plus profonde dans la scène pop punk, voyant le groupe faire équipe avec le producteur John Feldmann (All Time Low, Blink-182, The Cab). Clifford et Irwin ont écrit le morceau certifié or avec Feldmann et les deux frères Madden. Il a culminé au n ° 22 sur le Hot 100 et leur a valu leur deuxième MTV Video Music Award.

« She’s Kinda Hot » a fonctionné comme un hymne rassurant pour les fans de 5SOS. « Ils disent que nous sommes des perdants et nous sommes d’accord avec ça / Nous sommes les leaders des non-retours », chante le groupe à plein volume sur des tambours mugissants et une guitare électrique lourde sur le refrain. Ils se sont déclarés, ainsi que leurs fans, les «rois et les reines de la nouvelle scène brisée».

En tant que groupe de rock existant dans le monde de la musique pop, le groupe se sentait aussi un peu comme un paria. En 2015, Clifford a déclaré à USA Today : « Nous n’avons pas vraiment l’état d’esprit d’un groupe de garçons. Je ne dis pas qu’ils se ressemblent tous, mais nous ne sommes pas seulement là pour gagner de l’argent rapidement et sortir. Nous voulons que nos fans restent longtemps et évoluent musicalement.

Jeune sang (2018)

jeune sangLe premier single de ‘Want You Back’, certifié or, a marqué la croissance du groupe en tant que musiciens. Ils ont pleinement embrassé la pop, mais ont gardé leurs guitares au premier plan. « Cela allait toujours être un risque de partir, de réinventer le groupe et de revenir et de sortir ces nouveaux trucs », a déclaré Hood à Billboard. Créé avec les producteurs pop Andrew Goldstein et Andrew Wells, « Want You Back » a vu Hemmings, Hood et Irwin rejoints dans la salle des scénaristes par Steve Mac, Asia Whitacre et J. Kash. La piste de retour a culminé à la 61e place du Hot 100, mais le plus gros succès de la carrière de 5SOS allait bientôt arriver.

Hemmings ouvre « Youngblood » avec les paroles mélancoliques: « Souviens-toi des mots que tu m’as dit / Aime-moi jusqu’au jour où je meurs. » Le léger avantage de sa voix tout au long de la chanson et l’incarnation de la poussée et de la traction dans les relations donnent le ton à Youngblood dans son ensemble. Tenu par la basse élégante de Hood, « Youngblood » a montré que 5SOS pouvait habiter la radio pop (où la chanson a atteint le numéro 1) avec leur nouveau son et toujours rock sur scène en tournée.

Écrit par Irwin, Hood et Hemmings avec les experts pop Ali Tamposi et les producteurs Andrew Watt (Post Malone, Justin Bieber, Miley Cyrus) et Louis Bell (Halsey, Taylor Swift, Khalid), la chanson a atteint la 7e place du Hot 100 et est certifiée 2x platine. C’est aussi la première chanson de 5 Seconds of Summer à dépasser le milliard de streams.

CALME (2020)

5SOS n’était qu’à un an de Youngblood lorsqu’ils ont sorti le premier single de leur quatrième album studio CALM en 2019. « Easier » a vu le groupe prendre ce qui fonctionnait à cette époque et le revitaliser avec de nouvelles influences et de nouveaux collaborateurs. Le son New Wave de la chanson s’articule autour de leur section rythmique. Avec la voix d’Hemmings qui dirige la chanson, il y a aussi un élément supplémentaire d’évolution dans leur production vocale.

Familier avec le flux créatif du groupe, Tamposi, Watt et Bell reviennent en tant qu’auteurs-compositeurs et producteurs – mais aux côtés des crédits de Clifford, Hood, Hemmings et Irwin apparaissent les nouveaux collaborateurs Ryan Tedder et Charlie Puth.

« Nous avons eu plus de temps pour explorer ce que nous attendons réellement de notre musique en tant qu’artistes », a déclaré Irwin à BBC Radio 1. Le morceau certifié platine a atteint le n ° 48 sur le Hot 100 et a préparé le terrain pour une exploration musicale de l’influence sonore. le groupe s’est inspiré d’artistes comme Ongles de neuf pouces, Depeche Mode et Tears For Fears tout au long de CALM.

La propension de 5 Seconds of Summer à rester synchronisé en tant que projet de quatre musiciens aux influences et aux compétences distinctes est ce qui leur a permis de reconstruire systématiquement leur son sur leurs quatre albums. Apprenant de leur travail, plutôt que d’être ancré par celui-ci, Clifford, Hood, Hemmings et Irwin sont sur la bonne voie pour une évolution continue.

Pour célébrer leur 10e anniversaire, 5 Seconds Of Summer organisera un livestream de célébration aujourd’hui le 3 décembre à 17h EST / 14h PST / 22h BST sur leur site officiel chaîne Youtube.

