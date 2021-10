L’évolution de la politique monétaire d’Ethereum

Cet article a été initialement publié dans Valid Points, la newsletter hebdomadaire de CoinDesk décrivant Ethereum 2.0 et son impact considérable sur les marchés de la cryptographie. Abonnez-vous aux points valides ici.

L’actif natif d’Ethereum était autrefois discrédité par les bitcoiners et les investisseurs pour son manque de politique monétaire stricte et ses « tokenomiques » toujours inflationnistes. Cependant, la combinaison de la finance décentralisée (DeFi), de la proposition d’amélioration de l’Ethereum (EIP) 1559 et de la transition à venir vers la preuve de participation a permis de créer ce que les détenteurs d’éther appellent « l’argent ultra sain ».

Ethresear.ch a récemment introduit plusieurs nouveaux modèles pour prédire l’approvisionnement en éther en circulation après la fusion. Pour comprendre leurs résultats et les variables impliquées dans leurs modèles, il est essentiel de connaître les éléments suivants :

Ether est distribué pour récompenser les mineurs pour la production de blocs sous preuve de travail (PoW) et, sous Ethereum 2.0, sera utilisé pour récompenser les validateurs pour avoir proposé des blocs en preuve de participation (PoS). EIP 1559 a introduit un mécanisme déflationniste pour le réseau, en créant des frais de transaction de base pour l’utilisation de l’espace de bloc sur le réseau, puis en supprimant ces frais. Ethereum 2.0 a une courbe de demande de rendement adaptative qui tente d’assurer une «émission viable minimale» ou que suffisamment de validateurs travaillent pour sécuriser le réseau.

Depuis la mise en œuvre de l’EIP 1559 le 4 août, 620 000 ETH d’une valeur marchande de 2,6 milliards de dollars ont été brûlés via les frais de transaction. En utilisant ce taux de combustion et les mesures actuelles de la demande du réseau, Ethresear.ch a constaté qu’environ 2,5% de l’approvisionnement en éther en circulation serait brûlé chaque année. Dans le cadre de la preuve de travail, la combustion de 2,5% ne compense qu’une partie (~ 39%) du programme d’émission d’éther. Cependant, les émissions chutent considérablement après la fusion, ce qui peut même rendre l’actif déflationniste.

Pour en revenir à la courbe de rendement adaptative d’Ethereum 2.0, la blockchain cherche à inciter suffisamment de validateurs pour sécuriser correctement le réseau et non plus. En supposant que le rendement du jalonnement chute d’environ 3%, le modèle d’Ethresear.ch prédit que l’offre à long terme d’éther pourrait se situer entre 27,3 et 49,5 millions d’ETH ou 23 % à 42 % de l’offre actuelle.

Une telle réduction de l’offre pourrait facilement être satisfaite en s’attendant à ce que l’éther soit infiniment plus rare qu’il ne l’est aujourd’hui. Cependant, le modèle nécessite de supposer que la demande d’espaces de blocs restera aux niveaux actuels, ce qui est plus difficile à prévoir que jamais. Les couches alternatives 1 continuent de gagner en popularité, mais les systèmes de couche 2 construits sur Ethereum ne font que commencer.

Ce qui suit est un aperçu de l’activité du réseau sur la chaîne de balises Ethereum 2.0 au cours de la semaine dernière. Pour plus d’informations sur les métriques présentées dans cette section, consultez notre explicatif 101 sur les métriques Eth 2.0.

Prises validées

Le PDG de Terraform Labs, Do Kwon, poursuit la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis après avoir reçu une assignation à comparaître lors de la conférence de Messari le mois dernier. CONTEXTE: Do Kwon pense que la SEC a peut-être enfreint ses propres règles en le servant en tant que résident de la Corée du Sud. En outre, le fondateur a annoncé que Terra et Mirror sont décentralisés et ne peuvent pas simplement être « fermés », contrairement à ce que les régulateurs pourraient croire. Polymarket, le plus grand marché de prédictions DeFi, serait sous enquête par la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) . CONTEXTE: Au milieu d’un tour de table potentiel d’un milliard de dollars, la CFTC cherche à savoir si Polymarket proposait des swaps non réglementés ou des options binaires. La société a embauché l’ancien chef de l’application de la CFTC pour s’occuper de l’enquête. Un vaste réseau de développeurs de fusion interopérable devrait être publié en novembre. CONTEXTE: Les clients Eth1 et Eth2 se sont réunis pour lancer un réseau de test plus tôt ce mois-ci et visent maintenant à publier une version plus grande avec une interopérabilité client accrue. La symbiose entre les clients d’exécution et de consensus et la création de réseaux de test réussis sont des signes positifs pour une fusion réussie. Uniswap a réalisé plus de 500 milliards de dollars de volume de transactions depuis sa création en novembre 2018. CONTEXTE: Uniswap est l’échange décentralisé le plus populaire sur Ethereum Layer 1 et continue de se développer sur Arbitrum et Optimism. Selon Token Terminal, le protocole a également rapporté 1,6 milliard de dollars de revenus à ses fournisseurs de liquidités. Les pièces stables décentralisées sont revenues sous les projecteurs de DeFi alors que FXS et SPELL montent en flèche. CONTEXTE: La réglementation des pièces stables et la demande d’un effet de levier bon marché ont conduit à une croissance récente des écosystèmes Maker, Abracadabra et Frax, les pièces stables décentralisées réduisant la part de marché de l’USDT et de l’USDC.

Factoid de la semaine

Ouvrir les communications

