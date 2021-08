L’évolution de la technologie améliorera la qualité de vie et élèvera les niveaux de forme physique : Archit Aggarwal, Crossbeats

« Les appareils portables intelligents ont été conçus en gardant à l’esprit l’aspect bien-être et le type d’impact qu’ils ont sur la vie des gens. » (Image représentative : Pixabay)

La pandémie a créé une mer de changement et le paysage du marché et chaque industrie a essayé de faire face au changement en adoptant la technologie ou en améliorant ses produits/services pour rester pertinent sur le marché. Dans le domaine des technologies grand public, nous avons constaté que les entreprises proposaient des solutions de soins de santé au sein de leur portefeuille de produits, où les dispositifs de surveillance de la SpO2 sont devenus le sujet de conversation de la ville. De même, le mode de vie sédentaire induit par la pandémie où le travail à domicile est devenu une norme a également motivé de nombreuses personnes à utiliser des appareils intelligents pour surveiller leur santé sous la forme de montres intelligentes multi-utilitaires et de bracelets intelligents. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Archit Aggarwal, co-fondateur de Crossbeats partagé des idées sur l’utilisation de la technologie dans les soins de santé et sur sa marque Crossbeats. Extraits :

Dans quelle mesure les mesures de santé offertes par les appareils portables sont-elles importantes pour assurer le bien-être des personnes ? Comment le segment a-t-il évolué par rapport au fitness ou à la pandémie ?

Nos appareils portables intelligents ont toujours été conçus en gardant à l’esprit l’aspect bien-être et le type d’impact qu’ils apportent dans la vie des gens. La pandémie étant un dictateur pour le moment, notre gamme de dispositifs portables intelligents est bien équipée avec des fonctionnalités modernes de suivi de la santé telles que le moniteur de fréquence cardiaque, le moniteur SpO2 (oxygène dans le sang), le tensiomètre et le suivi scientifique du sommeil. Avec l’évolution constante de la technologie, nous mettons constamment à niveau et apportons de nouvelles fonctionnalités qui amélioreront la qualité de vie et aideront les gens à élever leur niveau de forme physique pour lutter contre la pandémie.

Comment se sont passés les 18 derniers mois de pandémie pour la marque ? Veuillez partager les chiffres de croissance

Comme toutes les autres entreprises à travers le monde, la pandémie a porté un coup dur à notre chaîne d’approvisionnement ainsi qu’à nos opérations. Les blocages prolongés qui ont suivi l’épidémie ont eu un impact sur l’exécution et la livraison des produits. Cependant, comme nous sommes une marque de technologie grand public axée sur le commerce électronique, notre équipe a été rapide et réactive pour s’adapter et improviser en fonction de l’environnement de travail modifié. Nous avons pris des dispositions pour le travail à domicile de nos associés, assuré toutes les précautions de sécurité pour notre équipe d’exploitation et nous sommes associés à la bonne entreprise de logistique pour la livraison du dernier kilomètre. Nos associés ont participé à une campagne de vaccination afin qu’ils puissent rester en sécurité. Notre équipe marketing s’est adaptée au besoin de l’heure et a lancé un best-seller TWS Crossbeats Torq, ainsi que quelques autres produits, spécialement conçus pour les professionnels qui avaient besoin de travailler à partir de produits à domicile. Des vêtements intelligents ont été lancés par la suite pour fournir un suivi de la santé aux consommateurs à la suite de la pandémie. Avec tous ces changements, nous avons été en mesure de développer considérablement l’activité de base malgré les défis.

Quelle est votre stratégie pour les mois à venir pour vous tailler une niche pour vos produits ?

Nous comprenons bien ce que demande la jeunesse indienne. Au cours des cinq dernières années, nous avons réussi à trouver l’équilibre parfait entre style et technologie. Au cours des prochains mois, nous prévoyons d’augmenter notre marketing et de créer une proposition de valeur claire pour nos consommateurs finaux. Nous prévoyons de nous associer à d’autres grands distributeurs afin de rendre nos produits également disponibles dans les canaux hors ligne. Notre équipe marketing travaille également au lancement de nouveaux produits dotés de fonctionnalités de pointe.

Archit Agarwal, co-fondateur, Crossbeats

Quelles nouveautés ou produits pouvons-nous attendre de la marque ?

L’équipe de R&D de Crossbeats ainsi que les experts en conception explorent constamment les scénarios actuels pour comprendre les exigences de la jeunesse indienne moderne. Nos découvertes nous ont inspirés pour concevoir et développer des produits sur une proposition basée sur les besoins, avec une technologie de pointe et des spécifications haut de gamme. Dans les prochains jours, le marché pourra voir Crossbeats proposer des avancées dans nos écouteurs antibruit avec des unités de son améliorées et des microphones améliorés parmi d’autres nouveaux lancements. Dans la catégorie des montres intelligentes, vous pouvez vous attendre à des mises à niveau technologiques telles qu’une interface utilisateur plus rapide et une meilleure surveillance de la santé et de la condition physique.

Faites-nous part du voyage de Crossbeats.

La création de Crossbeats remonte à 2015, une période où le monde était exposé à différents types de technologies grand public alors qu’il en était encore à ses balbutiements en Inde. Des écouteurs filaires aux haut-parleurs, la plupart des produits disponibles en Inde étaient soit internationaux et extrêmement chers, soit locaux et pas à la hauteur en termes de qualité. La prise de conscience de cette lacune sur le marché indien m’a amené, avec mon frère Abhinav Agarwal, à nous lancer dans un nouveau voyage avec Crossbeats, que nous envisageons comme une véritable marque indienne qui comprend les nouveaux jeunes Indiens et conçoit des produits technologiques autour de leur mode de vie.

Crossbeats est depuis lors passé d’une simple marque audio à une marque de technologie grand public pour la nouvelle jeunesse indienne. Récemment, nous avons également fait une incursion dans le segment des appareils portables, en tenant compte des besoins du monde touché par la pandémie, où les gens doivent surveiller en temps réel les principaux paramètres de santé tels que le niveau d’oxygène dans le sang.

Crossbeats est depuis un certain temps dans les produits audio. Comment a été le sentiment du marché ? La pandémie a-t-elle été un facteur à l’origine de votre entrée dans le segment des wearables ?

En tant qu’allié des nouveaux Indiens urbains, actifs, en mouvement et aventureux, Crossbeats a créé au fil des ans des produits qui repoussent les limites de la science, de l’art et de la technologie. Cela a permis à Crossbeats de bénéficier d’une clientèle fidèle et d’avoir l’opportunité de répondre à ceux qui sont passionnés par nos produits. Avec plus de 5 millions de clients satisfaits, nous avons eu une réponse remarquable à notre gamme exclusive de produits audio. Nos clients adorent les conceptions et l’ingénierie de chacun de nos produits.

Qu’il s’agisse de l’emblématique Torq ou de l’élégant Pebble, les produits Crossbeats ont toujours été conçus en gardant à l’esprit les consommateurs finaux. Crossbeats avait toujours envisagé la croissance vers une vie active et des produits comme une extension du mode de vie d’une personne. Par conséquent, le segway dans les vêtements intelligents était une décision évidente pour créer des expériences uniques à l’intersection entre le style de vie et la technologie qui enrichissent la vie des gens. Avec une véritable passion pour les nouvelles technologies et l’innovation centrée sur l’utilisateur, nous voulions offrir à la jeunesse indienne une expérience de fitness et de style de vie aussi fluide et fluide que possible.

De nombreux acteurs proposent des types de produits similaires à des prix similaires, qu’est-ce qui distingue votre produit ?

En tant que marque de technologie grand public inspirée des mouvements actuels de la mode, de l’art et de la musique, nos produits sont très axés sur le design. Notre philosophie est simple et axée sur une esthétique épurée, des fonctionnalités conviviales et une grande attention aux détails. Les expériences uniques ainsi créées à travers notre bouquet de produits uniques nous font sortir du lot. En outre, l’adoption d’une technologie de pointe, des lancements de produits fréquents, des designs attrayants et des prix compétitifs nous ont permis de créer un public de fans de notre marque qui n’a fait que se renforcer depuis notre création.

