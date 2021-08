L’évolution de l’Altcoin – Partie I : Introduction

Comparer

L’adoption généralisée des projets altcoin émergents est un sujet constant au sein de la communauté crypto qui pourrait être une conversation qui existe à perpétuité. Notamment parce que l’idée d'”adoption” en crypto n’est ni tangible ni mesurable. À quoi ressemble le succès grand public et comment s’intègre-t-il avec la nature intrinsèquement décentralisée des crypto-monnaies ? C’est un long chemin à parcourir pour que les altcoins réussissent dans le paysage actuel. Cette nouvelle série examinera certains des principaux obstacles auxquels les altcoins sont confrontés aujourd’hui.

Projets émergents : relever les défis

Tout au long de cette série, nous penserons aux pièces à petite capitalisation, qui n’ont pas encore vu le jour. BTC et ETH sont devenus un courant dominant à part entière, et maintenant, il y a eu une pléthore de crypto-monnaies émergentes qui se dirigent vers les échanges les plus «accessibles» tels que Coinbase, Binance, etc. Par conséquent, le soi-disant « Effet Coinbase » dans la cryptographie est une chose très réelle, et il y a des raisons évidentes à cela : notamment, une large visibilité et accessibilité de la diffusion. Cela est illustré par les rumeurs cryptographiques selon lesquelles une monnaie alternative est inclus sur Coinbase, entraînant des hausses immédiates des prix alors que les commerçants agressifs cherchent à “battre le battage médiatique de Coinbase”.

Cependant, il existe également un large éventail de projets de cryptographie empruntant des voies différentes, tous en lice pour la prochaine étape également. Comme pour la plupart des choses en finance, les obstacles à toutes ces améliorations potentielles ne manquent pas. Cela dit, certaines options ont le potentiel de faire de grands progrès vers l’acceptation « grand public ». ECOMI, par exemple, établit des partenariats IP NFT conventionnels avec de grandes propriétés de divertissement comme Marvel, Activision, Capcom, etc. Cependant, alors que l’espace NFT a connu une croissance exponentielle cette année, il est encore relativement inconnu du profane moyen.

Malgré une intégration croissante dans les environnements financiers traditionnels, il reste encore un long chemin à parcourir pour le développement des altcoins dans le grand consommateur financier. Par conséquent, le jeton natif d’ECOMI, OMI, est nettement plus difficile à acquérir que ses projets actuels qui dominent les détenteurs. Cette série se penchera sur la façon dont les projets de cryptographie légitimes peuvent se frayer un chemin vers une acceptation plus large. Nous examinerons également certains des défis et obstacles inhérents que les projets doivent surmonter.

Alors que le marché continue de croître, les objets de collection numériques de NFT deviennent une source de revenus pour les musiciens, les artistes et même les équipes et les ligues sportives (en particulier des projets comme NBA Topshot). Cette augmentation de la distribution promet de poursuivre sur la lancée de ce phénomène NFT aux yeux du grand public et, surtout, des investisseurs potentiels. Tout au long de cette série, nous verrons souvent des projets NFT, tels que celui d’ECOMI, comme d’excellents exemples pour surmonter les obstacles uniques auxquels les projets de cryptographie sont souvent confrontés.

La série « Altcoin Evolution » considérera les altcoins comme l’OMI comme des exemples de projets cherchant à gagner une part de marché importante. | Source : IMO-USDT sur TradingView.com

Ce n’est pas toujours facile

Malgré les partenariats susmentionnés avec de solides propriétés IP, le jeton OMI a une capitalisation boursière qui entre à peine dans le top 100 des jetons cryptographiques du marché, bien qu’il s’agisse d’un projet unique sur le marché en ce qui concerne les associations établies par rapport à la concurrence. Bien que le jeton soit actuellement difficile à acquérir par rapport à de nombreux projets comparables, cela peut en fait être un avantage pour les investisseurs potentiels qui cherchent à trouver la prochaine mode en bas. Si la plate-forme continue de faire proliférer les créateurs de contenu avec des marques établies, il pourrait y avoir une opportunité de devenir l’un des premiers à adopter les objets de collection numériques.

Les actifs volatils de petite capitalisation sont, bien sûr, infiniment difficiles lorsqu’il s’agit de projections de trajectoire. Non seulement ces devises sont soumises à des changements réglementaires à venir (et en cours) et à une incertitude économique (dans une plus grande mesure par rapport aux principaux jetons du marché), mais elles doivent également démontrer une véritable stabilité ou croissance à long terme. capacité. Un autre cliché s’applique certainement ici, car il se positionne certainement sur le marché plus large de la cryptographie comme un jeu à haut risque et à haute récompense pour les investisseurs potentiels.

De plus, si le consommateur occasionnel est intéressé par le projet ECOMI et souhaite acquérir des jetons OMI, comme de nombreux projets émergents, il existe des obstacles importants sur le marché pour le faire. Alors que les barrières du marché ont été lentement simplifiées pour le consommateur quotidien depuis les premiers jours de la cryptographie, il reste probablement des kilomètres à parcourir pour parvenir à un processus vraiment rationalisé pour les projets établis mais émergents. La monnaie OMI a déjà une réelle utilité sur le marché VEVE, où elle est la monnaie de prédilection. VEVE est un espace / site d’enchères pour les collectionneurs numériques NFT, où les utilisateurs échangent des objets de collection numériques. C’est là que ces relations d’entreprise font d’OMI une position unique pour jouer un rôle tangible à l’avenir. Les utilisateurs du marché VEVE échangent de la monnaie fiduciaire avec OMI pour acheter des objets de collection, souvent sans même savoir que la monnaie OMI est impliquée, offrant un autre aperçu de l’utilité potentielle de la monnaie à l’avenir. Cela peut également être comparé à l’expérience de NBA Top Shot, où les utilisateurs achètent, vendent et même donnent du NFT sur la blockchain FLOW, le tout sans aucune interaction avec le jeton FLOW lui-même.

Ce sera le cadre de la série « Altcoin Evolution ». La semaine prochaine, nous examinerons notre premier défi initial pour les altcoins : l’accessibilité pour les consommateurs plus occasionnels. Au cours des prochaines semaines, nous examinerons un certain nombre de défis différents avant de terminer la série avec un résumé final qui décrit ces défis dans leur intégralité et comment les projets altcoins émergents peuvent les relever.

Restez connectés et à la semaine prochaine !

