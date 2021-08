L’évolution de l’Altcoin – Partie II : Les défis

La semaine dernière, nous avons présenté ‘Altcoin Evolution’, la dernière série NewsBTC qui traite des défis à l’échelle du marché auxquels les altcoins sont confrontés pour arriver sur le marché. Nous allons avoir une vue d’ensemble d’un certain nombre de défis différents auxquels les altcoins sont confrontés sur le marché grand public, en commençant par l’accessibilité en premier.

Notre cadre pour décrire ces défis sera généralement présenté du point de vue des consommateurs américains, car certains des échanges, projets, etc. ils ne sont peut-être pas encore accessibles à l’échelle mondiale, ce qui témoigne de la nature même du problème en question. Nous examinerons également ces processus et défis à travers le prisme d’un consommateur de crypto très informel à intermédiaire, qui a une solide compréhension de la situation dans son ensemble, mais pas nécessairement la profondeur des consommateurs de crypto natifs plus avancés.

Relever les défis : faire un achat

Le défi le plus difficile pour les projets émergents, comme ECOMI (que nous avons mentionné dans « Altcoin Evolution » de la semaine dernière), ou le jeton FLOW de Dapper Labs (des créateurs de NBA Top Shot), est l’accessibilité. Les tokens FLOW et OMI se classent généralement quelque part dans le top 100 de la capitalisation boursière, ce qui les rend suffisamment grands pour être sur le radar, mais pas une menace substantielle pour devenir un token immédiatement supérieur.

Voyons les bases de la protection de ces types d’actifs. L’acquisition de la pièce OMI, par exemple, implique la création d’un compte chez Bitforex, Gate.io ou OKEx, qui sont tous généralement des échanges cryptographiques moins connus par rapport aux principaux acteurs tels que Crypto.com, Binance, Coinbase, FTX, etc. . .

Notre équipe a suivi le processus étape par étape d’achat de certains jetons OMI pour les comparer aux principaux échanges que les consommateurs plus occasionnels fréquentent. Nous utilisons Bitforex dans ce cas, en raison de sa réputation de crypto digne de confiance et de sa capacité à offrir une gamme généralement plus large d’altcoins que de nombreux échanges, avec plus de 150 jetons pris en charge. Nous avons choisi XLM pour transférer des fonds vers un compte Bitforex afin de profiter de frais de transfert inférieurs à ceux de nombreux autres tokens majeurs (les frais peuvent varier considérablement entre les différentes devises, il serait donc sage de faire une petite recherche sur la façon de minimiser les coûts lors de l’acquisition le jeton souhaité).

Certaines crypto-monnaies, telles que XLM, peuvent également nécessiter plus d’informations qu’un code QR de portefeuille classique. Si un TAG / MEMO est fourni, il doit être utilisé pour éviter les retards ou même la perte potentielle de fonds de transfert. Vous pourriez considérer la ligne TAG / MEMO comme un numéro d’appartement, tandis que le code QR agit comme l’immeuble.

Une différence ici par rapport au processus de trading de Coinbase, par exemple, est que vous devez d’abord transférer vos fonds de votre portefeuille Bitforex vers un compte spot / trade sur Bitforex, permettant des échanges instantanés sur la plate-forme. L’étape suivante nous a obligés à échanger des jetons XLM contre Tether, le stablecoin USDT indexé sur le dollar. Une fois cette conversion terminée, nous avons pu acheter la devise OMI.

Comme vous pouvez le constater, en ce qui concerne la plupart des processus d’achat rationalisés qui dominent les principaux marchés, il reste encore quelques obstacles à surmonter. Ces étapes supplémentaires qui ne sont souvent pas vues avec de simples achats de BTC ou d’ETH sur des bourses plus populaires peuvent imposer des limites sous-estimées aux investisseurs potentiels qui acquièrent des jetons, qu’ils soient OMI ou autres.

Essentiellement, les consommateurs occasionnels sont moins susceptibles de s’engager dans un travail de terrain pour se renseigner sur le processus s’ils ne sont pas déjà familiers.

Le leader altcoin FLOW s’appuie sur des partenaires majeurs pour sensibiliser, mais le jeton aura besoin de plus de support d’échange pour augmenter l’accessibilité des consommateurs. | Source : FLOW-USD sur TradingView.com

Lecture connexe | Bitcoin coincé dans les nuages, mais des jours meilleurs pourraient venir

La prochaine étape « accessible » : comment les projets Altcoin peuvent apaiser les principaux échanges

Alors que les crypto-monnaies ont gagné en légitimité au fil des ans, des cadres politiques ont émergé pour des échanges majeurs sur la façon dont ils prennent en charge les nouveaux jetons.

Jetons un coup d’œil à Coinbase, le principal échange de crypto-monnaie. Historiquement, la société a mis en place un ensemble de normes de base pour les émetteurs d’actifs cryptographiques, axés sur le respect des valeurs fondamentales, de la technologie, de la conformité, de l’offre du marché, de la demande du marché et de l’économie cryptographique de Coinbase. Cependant, en janvier, la société a présenté le Coinbase Asset Hub.

Peu de temps après, début mai, Coinbase a publié un guide pour répertorier les actifs de la bourse sur sa page de blog. Les principaux points de friction qui ont été mentionnés sur le blog comprenaient l’adhésion du code source aux normes de l’industrie, le degré de centralisation (qui peut dicter le degré de collusion possible au sein du projet), et la réalisation d’un cas d’utilisation réel et compatible (plus sur ceci dans notre prochaine section ‘Altcoin Evolution’).

Malgré cela, Coinbase cherche toujours à rationaliser encore plus le processus de liste des actifs. Dans un article de blog en juin, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a cité l’une des trois principales opportunités pour l’entreprise : apporter « plus d’actifs à Coinbase, plus rapidement ». Ce message est arrivé alors que la société annonçait son intention de se lancer dans une « boutique d’applications cryptographiques » DeFi.

Malgré ces batailles difficiles autour de l’accessibilité, l’avenir est globalement prometteur pour les projets émergents qui cherchent à accroître leur visibilité. Au fur et à mesure que l’espace cryptographique plus large se développe et mûrit, les échanges cherchent à rationaliser leurs processus ; les projets légitimes recevront probablement les plates-formes dont ils ont besoin pour atteindre le sommet.

Dans ‘Altcoin Evolution’ de la semaine prochaine, nous passerons en revue l’un des principaux points douloureux mentionnés par Coinbase dans son guide des actifs de liste : cas d’utilisation et valeur. Nous verrons l’importance de ces traits et comment les projets peuvent les montrer.

À la semaine prochaine!

Lecture connexe | Polygon acquiert Hermez Network, comment les solutions de mise à l’échelle Ethereum vont s’améliorer

Graphiques de TradingView.com, image reproduite avec l’aimable autorisation de Jerry Sena