L’évolution de l’Altcoin – Partie III : Les défis ⋆ Crypto nouveaux médias

Dans le dernier épisode de “Altcoin Evolution”, nous avons discuté des obstacles qui peuvent empêcher les investisseurs crypto plus occasionnels d’acquérir certains des altcoins les plus obscurs. De toute évidence, l’accessibilité à l’investissement est primordiale pour se mettre entre les mains des consommateurs et pour que les projets poursuivent leur propre « évolution ». Malgré les changements continus à l’échelle du marché pour rendre la cryptographie plus facilement accessible, la route est encore longue et tumultueuse.

Un autre “crypto-hiver” n’est jamais hors de question, et la façon dont la société dans son ensemble s’adapte aux monnaies numériques reste à déterminer. Pourtant, les dangers potentiels sont flanqués de la grande quantité d’avantages potentiels avec la technologie en développement et les projets émergents cohérents dans l’espace.

L’évolution de l’Altcoin : vous avez des questions, nous avons… plus de questions ?

Au-delà de la couverture de la semaine dernière sur l’accessibilité, une autre variable survient dans la cryptographie en associant une fonction tangible à différentes pièces. Les questions sont pratiquement infinies : quel est le but du projet et du jeton ? Comment s’intègre-t-elle dans notre industrie financière actuelle (ou dans d’autres industries telles que l’art et la culture, ou les systèmes d’information) ? Le projet a-t-il sa propre forme de blockchain, ou opère-t-il sur l’une des arènes les plus grandes et les mieux établies ? Les propositions de valeur uniques sont primordiales dans tout projet, et celles-ci peuvent inclure un certain nombre de choses qui peuvent être dérivées de l’une de ces questions.

Certaines pièces sont conçues pour des usages spécifiques, souvent sur des chaînes de blocs existantes, et sont généralement appelées « jetons utilitaires ». Développons davantage : les jetons se décomposent généralement en l’un des deux compartiments : les jetons utilitaires ou les jetons de sécurité. Le différenciateur entre les deux a été dans l’ensemble établi comme le test de Howey de la SEC, qui a historiquement été utilisé pour définir un contrat de valeurs mobilières. Les jetons utilitaires fournissent principalement aux consommateurs un produit ou un service, plutôt que d’être considérés comme un véhicule d’investissement traditionnel. La proposition de valeur des jetons de sécurité est généralement assez simple, mais les choses ne sont généralement pas aussi claires avec les jetons utilitaires dans le paysage actuel.

Une majorité de ces jetons, en particulier autour de l’espace NFT (sur lequel nous nous sommes régulièrement tournés tout au long de cette série), travaillent actuellement sur la blockchain Ethereum. Cela s’applique à ECOMI (et à son jeton OMI), ainsi qu’à certains des projets originaux sur Flow qui existaient avant le jeton FLOW (tels que CryptoKitties), qui sont tous deux référencés dans les premiers versements de cette série. Ceux-ci ont été conçus avec le concept de fournir un accès à des biens/services, tels que des objets de collection NFT, créant une économie basée sur l’échange de la pièce. Essentiellement, un marché fonctionnant sans monnaie fiduciaire.

ECOMI est construit au dos de la dorsale du réseau Ethereum. | Source : OMI-USDT sur TradingView.com

Est-ce, ou n’est-ce pas?

Bien sûr, les frontières entre l’utilité sont souvent loin d’être noires et blanches. Certains critiques de la NFT suggèrent que pour NBA Top Shot, Topps MLB ou ECOMI, l’intégration IP ne suffira pas à supporter la charge. Les critiques d’autres projets NFT, comme CryptoPunks ou Bored Ape Yacht Club, affirment souvent que les communautés générées par ces projets n’auront pas de résistance (bien que les prix des CryptoPunks soient toujours aussi élevés, à l’approche de la cinquième année du projet).

De plus, alors que les projets NFT émergents et établis constituent des exemples de choix dans cette conversation, ces critiques ne commencent ou ne finissent pas avec les NFT. Depuis de nombreuses années maintenant, les plus grands critiques de Cardano (ADA) ont froncé les sourcils en affirmant que l’utilité et le cas d’utilisation de la pièce n’étaient pas clairs et bien définis. Malgré cela, Cardano est la troisième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière. Parlez d’une évolution de l’altcoin.

Notre objectif ici n’est pas d’argumenter pour ou contre l’un de ces projets, mais seulement de souligner que le dialogue dans la crypto-communauté autour de l’utilité est omniprésent. Après tout, la valeur de l’IP est souvent attribuée arbitrairement, même dans des contextes extérieurs à la cryptographie.

Ne vous arrêtez pas maintenant… C’est plus que de la propriété intellectuelle

De plus, l’utilitaire ne s’arrête bien sûr pas ou ne commence pas non plus avec l’IP. L’écrivain et fondatrice Zoe Scaman a décrit son point de vue récent sur “cinq composants clés d’une marque crypto-native et centrée sur les fans”. Les composants de base incluent Worldbuilding & Narrative, Cultivating Community, Status & Access, Open IP et Shared Equity. Ces traits définissent sans aucun doute la «valeur», mais le bâton de mesure est plus flou que jamais. La perspective baissière suggérerait probablement que même ces composants de base ne sont pas suffisants pour une véritable longévité, tandis que la perspective haussière indiquerait que ces qualités peuvent construire des projets NFT qui dureront toute une vie. Comme beaucoup de choses dans la vie, la réalité se situe probablement quelque part au milieu de tout cela.

Dans l’ensemble, le concept et l’évolution des pièces utilitaires sont encore relativement nouveaux et frais, même par rapport au phénomène de la monnaie numérique dans son ensemble. L’ouest sauvage est une métaphore appropriée pour le paysage en développement des pièces de monnaie à finalité. Cependant, alors que la dépendance de la société à l’égard de l’innovation numérique continue de gagner du terrain, il en va de même pour les projets de cryptographie de trouver plus de plates-formes pour exercer des cas d’utilisation.

Un excellent exemple cette semaine était la prise de décision chez OnlyFans, comme indiqué sur notre réseau sœur chez Bitcoinist. Alors que le site se resserrerait sur le contenu pour adultes, le besoin d’une plate-forme décentralisée et axée sur le créateur devient tout à fait clair. Beaucoup ont émis l’hypothèse qu’une sorte de solution cryptographique, telle que le Bitcoin Lightning Network, pourrait combler le vide.

Au fur et à mesure que DeFi et d’autres projets de cryptographie axés sur les cas d’utilisation progressent inévitablement, il y aura encore plus d’opportunités utilitaires et de besoins en fonctionnalités. La partie difficile est de les valoriser. Pour les jetons et les projets émergents, il est essentiel de démontrer le problème et la manière dont le projet résout le problème.

Dans « Altcoin Evolution » de la semaine prochaine, nous examinerons la dernière série de défis – « vendre » un projet ou un jeton au grand public et ce qu’il faut pour que les projets de cryptographie se démarquent.

