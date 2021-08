L’évolution de l’Altcoin – Partie IV : Les défis ⋆ Les nouveaux médias cryptographiques

Avec le paysage en constante évolution du développement technologique et de l’innovation cryptographique, la réglementation a tendance à prendre du retard afin d’avoir le temps de réagir à ce qui se passe. De nombreux projets altcoin connaissent actuellement une croissance exponentielle car ils explorent des cas d’utilisation en grande partie intacts. Alors que la technologie continue de proliférer et de se développer, de plus en plus de « problèmes » surgissent qui nécessitent des solutions.

Cela offre évidemment plus d’espace pour les concurrents viables à occuper dans un marché encombré. Cela fournit un argument de croissance solide pour de nombreux altcoins, mais il y a un hic. Les gains de croissance géants sont fantastiques, mais nous devons également considérer que les grandes banques d’affaires n’ont pas tendance à réagir positivement à toute contestation de leur domination du secteur financier. La Réserve fédérale et d’autres organismes du gouvernement fédéral ont certainement également un œil ouvert sur le chaos. Ripple (XRP) en est un excellent exemple, car le projet connaît un dialogue continu avec la SEC depuis un certain temps déjà, tout en restant dans le top 10 des capitalisations boursières symboliques.

L’évolution de l’Altcoin : la configuration du terrain

À ce stade, il est assez difficile de prévoir la trajectoire de ces contingences. La réglementation a toujours quelques pas de retard, mais c’est une certitude. Malgré ces obstacles, de grande envergure et en constante évolution, chaque projet doit avoir des objectifs de croissance. Comme nous l’avons fait avec les publications antérieures de « Altcoin Evolution », nous continuerons à examiner l’émergence de projets ayant un impact sur les créateurs, tels que ceux impliquant des NFT, comme des exemples parfaits de la difficulté de ces défis pour les altcoins.

Dans nos deux derniers articles sur « Altcoin Evolution », nous avons eu une vue d’ensemble sur les défis, les implications et l’importance de facteurs tels que le cas d’utilisation et l’accessibilité. Maintenant, nous allons examiner de haut niveau l’importance des altcoins d’avoir un argumentaire de vente. Dans un monde où les contraintes liées au marketing et à la visibilité sont omniprésentes, il est essentiel de tirer parti du cas d’utilisation et des ressources d’accessibilité susmentionnés pour les projets afin de « vendre » la façon dont les projets respectifs se démarquent.

Polygon a tiré parti de sa polyvalence et de ses faibles frais d’essence comme principaux arguments de vente sur le marché DeFi. | Source : MATIC-USD sur TradingView.com

Lecture connexe | Le fondateur de Cardano répond aux critiques concernant un nouveau partenariat cryptographique

La mise en scène

Comme mentionné dans l’itération précédente de “Altcoin Evolution”, les dirigeants d’OnlyFans ont tenté de se renommer en tant que site non pornographique, afin de s’aligner davantage sur les valeurs des banques qui font affaire avec eux. Au moment de la rédaction du présent rapport, il y a eu un tel contrecoup que la société a été contrainte d’annuler les changements proposés, après avoir reçu l’assurance que les banques « soutiendraient tous les genres de créateurs ».

Cette nouvelle éclair est un parfait exemple de la façon dont les monnaies numériques uniques peuvent avoir instantanément une utilité là où il n’y en avait pas. Quels projets peuvent tirer parti de ces opportunités et avoir la « viscosité » d’un argumentaire de vente qui peut trouver un écho auprès des consommateurs de crypto ?

2021 a été une année florissante pour les altcoins. Au début de l’année, le bitcoin représentait environ 70% du marché de la cryptographie. En juillet, ce nombre était tombé à environ 48%, selon TradingView. Il y a plus de 10 000 altcoins en lice pour une part de ce marché en pleine croissance.

Qu’un projet soit un jeton mème, un outil d’utilisation de DeFi ou une plate-forme NFT, une chose reste constante : accroître l’accessibilité et informer les consommateurs sur l’utilisation omniprésente du projet sera primordial pour vendre un projet à des investisseurs ou utilisateurs potentiels.

Décomposez les seaux

Nous voyons les meilleurs arguments de vente altcoins portant généralement un (ou parfois plusieurs) nombres de ces seaux :

Partenariats et propriété intellectuelle : Le plus souvent utilisé dans les projets NFT, mais aussi en exécutant le pari en crypto, les partenaires ou l’IP de valeur peuvent rendre les projets de crypto spéciaux et uniques – tout ce que le projet a à faire est de les utiliser de manière appropriée. Les grands défenseurs (voir : Elon Musk et Dogecoin) tombent dans ce cas dans le seau des « partenaires », bien qu’ils soient souvent informels.

Taux d’intérêt agressifs ou récompenses : Les largages aériens sont souvent un sujet brûlant dans le domaine de la cryptographie, et les taux d’intérêt agressifs des plateformes de prêt DeFi et CeFi ont créé des entreprises massives en peu de temps avec des sociétés comme BlockFi et Celsius. Récompenser les utilisateurs de la plate-forme de manière durable est un atout commercial difficile à surpasser. Les consommateurs de crypto sont de plus en plus avertis sur les moyens de récompenses durables et viables pour un engagement à long terme.

Décentralisation: Le cœur de Crypto est la décentralisation, donc les plates-formes centralisées sont souvent critiquées pour cette raison exacte. Rarible est une plateforme NFT qui a récemment dévoilé un modèle de décentralisation accrue avec des retours majoritairement positifs.

Polyvalence: Polygon ($MATIC) a gagné du terrain dans le paysage DeFi pour son évolutivité et son adaptabilité.

À bas prix: En fin de compte, le coût peut être roi. De nombreux utilisateurs ont afflué vers des jetons à bas prix simplement pour pouvoir acheter un jeton moins cher, et des facteurs de prix supplémentaires (tels que les frais d’essence) sont souvent pris en compte dans l’équation par des vétérans plus avertis.

Ce sont les principaux compartiments sur lesquels les projets de cryptographie peuvent s’appuyer pour faire passer le mot aux consommateurs. La façon dont ils font passer ce mot se résume souvent à la création d’une communauté – c’est pourquoi Discord et Telegram sont devenus si importants pour les utilisateurs de crypto.

Cela conclut “Altcoin Evolution” en ce qui concerne les défis pour les altcoins émergents. Dans notre dernier volet de la semaine prochaine, nous terminerons la série avec un article résumant tout ce que nous avons couvert jusqu’à présent et répondant à la simple question… que devraient faire les altcoins sur le marché actuel ?

Merci d’être passé – nous vous verrons la semaine prochaine.

Lecture connexe | Échanges de sortie 60K ETH, voici pourquoi c’est haussier pour Ethereum

Graphiques de TradingView.com, avec l’aimable autorisation de Jerry Sena