L’évolution de l’attaque de passage du Real Madrid

Pendant une grande partie de la dernière décennie, le programme offensif du Real Madrid était en grande partie basé sur le croisement. Cela était principalement dû aux trois membres du trident attaquant de la BBC qui ont conduit le Real Madrid du front entre 2013 et 2018 (Gareth Bale, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo), qui étaient tous excellents à la fois dans leur mouvement dans la surface de réparation et dans leurs prouesses aériennes. L’objectif était que les ailiers, Bale et Ronaldo, soient des finisseurs plus que des créateurs (comme le sont généralement la plupart des ailiers), et qu’ils se retrouvent dans la surface de réparation autant qu’ils l’étaient sur leurs flancs respectifs.

Comme il y avait toujours (au moins) trois finisseurs mortels dans la surface de réparation lors des attaques du Real Madrid, la traversée est devenue une voie très facile vers le but pour Los Blancos. Il était très difficile pour les défenses de l’opposition de garder les trois Bale, Benzema et Ronaldo, ainsi que les autres joueurs du Real Madrid qui se sont joints aux attaques. Les attaquants ont toujours varié leurs courses au but, certains courant vers le premier poteau, d’autres vers l’arrière, et certains effectuant des courses tardives pour rassembler les restes, faisant de leur mieux pour assommer la défense.

Un aperçu de certaines des passes décisives du Real Madrid au cours des six dernières saisons. Ces joueurs ont été choisis en raison de la fréquence de leurs passes décisives, ainsi que de la valeur significative de leurs cartes de franchissement.

Comme on peut le voir dans le graphique ci-dessus, la plupart des buts de passage du Real Madrid ne proviennent pas tous des mêmes endroits, mais l’accent est mis sur les retours de poste et la recherche de joueurs juste autour du point de penalty. Ces emplacements sont généralement les meilleurs, car ils permettent au finisseur de faire face au but lorsqu’il tente de mettre le ballon à l’arrière du filet, alors qu’il devrait essayer de lancer le ballon à un angle serré s’il avait réussi le but. courir vers le poteau avant.

Un autre facteur à prendre en compte est la pure physicalité des attaquants du Real Madrid. Bale et Ronaldo étaient tous deux physiquement fous, capables de distancer, de surpasser et de malmener presque tous les défenseurs contre lesquels ils se heurtaient. Benzema, tout en n’étant ni le plus rapide ni le plus fort, a utilisé son QI de football incroyablement élevé et sa conscience de position pour se mettre dans des positions de but de qualité (ce qu’il continue de faire pour le Real Madrid à ce jour). Même Alvaro Morata, qui était en grande partie un joueur de rotation lors de son passage en 2016/17 avec Los Blancos, était doué pour gérer les centres. Il a bien utilisé son cadre de 6’3 ” dans les centres de terrain et a utilisé son mouvement hors ballon pour se mettre dans de bonnes positions de but.

Les buts ont coulé librement pendant le pic de croisement du Real Madrid. Dans l’ensemble, l’équipe a marqué respectivement 140, 162 et 141 buts lors des saisons 2015/16, 2016/17 et 2018/19 dans toutes les compétitions (à titre de référence, le Real Madrid a marqué 99 et 98 buts les saisons suivantes, et ils ” a marqué 75 jusqu’à présent lors de la campagne 2020/21).

Cependant, le facteur le plus important d’une infraction au passage à niveau reste à mentionner: les livraisons. Et le Real Madrid, au sommet de son programme de croisement (de la saison 2015/16 à 2017/18), avait certains des meilleurs crossers que le football mondial ait jamais vus. Marcelo est évidemment le plus remarquable, car le Brésilien a toujours été l’un des arrières latéraux les plus croisés au monde au cours des cinq dernières années. Le Real Madrid compte plusieurs autres joueurs qui méritent d’être mentionnés: Dani Carvajal, Lucas Vazquez, Gareth Bale, James Rodriguez, Alvaro Odriozola et Jese Rodriguez, qui se sont tous très bien classés en Liga pour les centres tentés par match au cours des dernières saisons.

Les dix meilleurs croisés de la Liga de chaque flanc au cours des six dernières saisons. Données via Wyscout.com

Cependant, ce n’est pas seulement le volume de croisements qui compte, c’est aussi la qualité. Au cours de la période 15 / 16-17 / 18 (le pic de l’attaque basée sur les croisements du Real Madrid), le Real Madrid se classait assez bien parmi les équipes de la Liga pour le pourcentage de centres terminés, ce qui témoigne de la qualité de la livraison qui était mise en place. la boîte. Comme on peut le voir dans le visuel ci-dessous, la position du Real Madrid dans chaque graphique de 2015/16 à 2017/18 était près du coin supérieur droit, indiquant qu’ils ont tous deux effectué beaucoup de centres à chaque match et qu’ils les ont terminés à un niveau élevé. taux.

Le volume de centres de l’équipe de la Liga par match par rapport à l’efficacité des croisements. Il est évident à quel point le Real Madrid a été efficace grâce aux centres au cours de la période 2015 / 16-2017 / 18.

Cependant, avec la vente de Cristiano Ronaldo à l’été 2018, nous avons vu le début de la fin de l’offensive croisée du Real Madrid. Comme mentionné précédemment, la physique et la capacité de finition du meilleur buteur de tous les temps du Real Madrid étaient inégalées et ont été manquées par l’équipe (en particulier pendant la saison 2018/19).

La combinaison de blessures et de problèmes d’attitude de Gareth Bale n’a pas non plus aidé à faciliter la transition vers une infraction sans Ronaldo. Il n’a pas été en mesure de reproduire sa forme de ses premières saisons à Madrid, ce qui a forcé Karim Benzema à assumer presque toutes les tâches offensives de l’équipe au cours des deux dernières saisons.

Très peu de signatures récentes du Real Madrid correspondent non plus au modèle d’une infraction basée sur un croisement. Eden Hazard, Vinicius Jr.et Rodrygo sont tous des ailiers créatifs qui prospèrent lorsqu’ils affrontent des adversaires 1v1, bien que les deux derniers soient suffisamment jeunes pour avoir été moulés pour pouvoir tenter un croisement occasionnel (Vinicius a en fait trois passes décisives sur des centres cette saison, alors que Rodrygo en a un).

Mariano Diaz et Luka Jovic pourraient certainement être considérés comme des joueurs qui correspondent au schéma de croisement. Les deux sont des braconniers qui sont à leur meilleur en faisant quelque chose à partir de rien dans la surface de réparation, et les deux ont montré qu’ils avaient ce qu’il fallait pour marquer des buts sur des centres (le seul but de Mariano en Liga cette saison provenait d’un centre contre Villarreal et Luka Jovic. a marqué quelques buts sur des centres la saison dernière). Malheureusement, aucun d’eux n’a pris feu à Madrid, et à cause de cela, aucun n’a eu beaucoup de temps de jeu cette saison (Jovic est évidemment prêté à Francfort pour essayer de redécouvrir sa forme).

Avec les blessures et les incohérences de Bale, Hazard et Asensio au cours des dernières saisons, l’inexpérience de Rodrygo et Vinicius Jr.et le manque de temps de jeu et d’impact de Jovic et Mariano, Karim Benzema est responsable de presque tous les efforts d’attaque du Real Madrid depuis Cristiano Ronaldo est parti.

Pour cette raison, le programme offensif du Real Madrid a été contraint de changer. Ils se sont appuyés sur les coups de pied arrêtés (et en ont fait un grand usage), les coups de pied de coin et les coups francs ayant contribué à une grande partie des buts du Real Madrid cette saison (consultez un article que j’ai écrit sur l’utilisation des coups de pied arrêtés par le Real Madrid. saison ici). L’équipe a également construit son plan d’attaque en open play autour de Karim Benzema, essayant d’amener le Français dans de bonnes zones afin qu’il puisse créer sa magie. Que cela vienne d’un centre ou de donner à Benzema le ballon en dehors de la surface de réparation et de lui permettre d’essayer des tirs de curling à distance, l’équipe compte beaucoup sur lui.

Dernièrement, cependant, nous avons vu un autre changement dans la tactique offensive de Zidane. Avec l’émergence de Vinicius Jr. cette saison, nous avons vu le Real Madrid ajouter un élément de contre-attaque à son plan d’attaque. Le jeune Brésilien a un bon rythme et des capacités de portage du ballon, et cela a permis au Real Madrid de faire passer le ballon rapidement sur le terrain pour essayer de rattraper les défenses adverses hors de leur position. Eden Hazard, s’il peut même trouver une bonne forme et une bonne stabilité avec Los Blancos, pourrait certainement être un atout pour ce schéma offensif, car le Belge est l’un des meilleurs du secteur pour créer des chances de contre-attaques rapides.

Cependant, ce n’est pas aussi simple qu’avant pour Los Blancos; toutes les attaques ne se terminent pas par une excellente livraison dans la surface de réparation avec plusieurs attaquants affamés prêts à le mettre au fond du filet. Maintenant, tous les objectifs viennent à la dure; avec des passes méticuleuses et le brillant occasionnel de Karim Benzema, car le Real Madrid doit utiliser tout son talent pour briser les défenses adverses. Bien que ce ne soit peut-être pas aussi amusant de ne pas voir l’équipe marquer cinq, six et même sept buts en plusieurs matches dans une saison, il y a certainement une satisfaction de savoir que chaque victoire a été remportée uniquement grâce à un effort massif de toute l’équipe.

En chiffres:

* Remarque: les chiffres de cette section ne correspondront pas aux buts indiqués précédemment, car ces chiffres ne concernent que l’UEFA Champions League et la Liga. Il convient également de noter que si le pourcentage de buts provenant de centres a augmenté cette saison, le nombre total de buts provenant de centres a considérablement diminué au cours des dernières saisons.

Saison 2015/16: 137 buts, 37 sur des centres (27%) Saison 2016/17: 140 buts, 40 sur des centres (28,6%) Saison 2017/18: 127 buts, 21 sur des centres (16,5%) Saison 2018/19: 78 buts, 16 sur des centres (20,5%) Saison 2019/20: 86 buts, 13 sur des centres (15,1%) Saison 2020/21 (jusqu’à présent): 76 buts, 20 sur des centres (26,3%)