L’évolution de l’investissement ESG. Voici la suite

L’investissement durable est devenu une priorité car les investisseurs dirigent leur argent vers des actions en fonction de facteurs dits ESG, mais les actionnaires devront s’impliquer pour créer un changement significatif dans les entreprises.

Les fonds durables américains ont enregistré 15,7 milliards de dollars d’entrées nettes au cours du troisième trimestre 2021, selon Morningstar. Les actifs de ces fonds totalisaient plus de 330 milliards de dollars en septembre.

La sélection des actions pour s’assurer qu’elles répondent aux critères ESG n’est qu’un début pour les investisseurs qui souhaitent adopter l’investissement durable. Examinez les fonds activistes axés sur l’ESG pour voir comment les actionnaires peuvent responsabiliser les conseils d’administration et créer de la valeur pour la société – et les investisseurs.

Investissement ESG

L’investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG) se produit lorsqu’un investisseur utilise un ensemble de normes socialement conscientes pour les opérations d’une entreprise afin de filtrer les investissements potentiels. Les critères environnementaux tiennent compte de la façon dont une entreprise se comporte en tant que gardienne de la nature. Les critères sociaux examinent la façon dont il gère les relations avec les employés, les fournisseurs, les clients et les communautés. La gouvernance traite du leadership d’une entreprise, de la composition du conseil d’administration, de l’alignement avec les parties prenantes et des droits des parties prenantes. Les avantages de l’investissement ESG ne peuvent pas être surestimés. Cela a radicalement changé l’attention des investisseurs et des dirigeants pour qu’ils pensent à d’autres choses que les seuls rendements et bénéfices. Cela a conduit à une plus grande diversité au sein des conseils d’administration et a permis à de nombreux investisseurs particuliers de réaliser des investissements conformes à leurs valeurs. Cependant, en raison de sa nature passive, il présente plusieurs défauts.

Limites ESG

Sa première limite est qu’il utilise des criblages quantitatifs pour identifier les entreprises ESG qui semblent présenter le comportement ESG le plus positif. Ceci est problématique pour deux raisons. Premièrement, les projections quantitatives ne racontent pas toute l’histoire. Par exemple, la plus grande contribution du mouvement ESG est peut-être son effet sur la diversité du conseil d’administration, mais un processus quantitatif est loin d’être parfait ici. Les fonds ESG sélectionnent les entreprises dont les conseils d’administration sont diversifiés, mais l’analyse s’arrête là. Des conseils d’administration diversifiés peuvent toujours être ancrés ou non engagés, et dans une analyse quantitative ESG, un conseil d’administration diversifié non engagé, ancré, en conflit et auto-traitant aura le même classement qu’un conseil d’administration diversifié engagé travaillant pour les parties prenantes. Un exemple qui me vient à l’esprit est une entreprise de technologie qui était contrôlée par l’équipe de mari et femme du fondateur avec des paiements matériels douteux allant à une entreprise contrôlée par des membres de la famille des fondateurs. L’épouse a été interdite par la Securities and Exchange Commission d’être un dirigeant ou un administrateur d’une société ouverte pendant cinq ans en raison de l’antidatation des options. À l’expiration de l’interdiction, elle a été réintégrée en tant qu’administratrice et dirigeante, et le score ESG de l’entreprise a augmenté parce qu’ils ont ajouté une femme au conseil d’administration.

La deuxième limitation de l’investissement ESG traditionnel est qu’il ne sélectionne que les meilleures entreprises ESG et qu’investir dans ces types d’entreprises n’apporte que très peu de changement. Investir passivement dans les titres cotés en bourse de sociétés ESG de premier plan n’affectera en rien l’environnement ou les problèmes sociaux auxquels notre monde est confronté. Par exemple, au cours des 14 dernières années, les dollars investis dans les fonds ESG ont considérablement augmenté, mais non seulement cela n’a pas réduit les niveaux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, mais les niveaux de dioxyde de carbone ont considérablement augmenté au cours de la même période.

L’investissement AESG — c’est la suite

L’investissement ESG est encore très jeune et évoluera probablement au cours des prochaines générations. La première étape a été de changer les mentalités, ce qui a clairement été fait et continue de se produire. La prochaine étape logique est de changer les comportements et cela nécessite un investissement ESG actif, ce qui est déjà en train de se produire. Par investisseurs ESG actifs, nous n’entendons pas les investisseurs qui créent activement leur portefeuille ou tout investisseur qui n’est pas un ETF ou un fonds indiciel purement passif. Ces investisseurs partagent les mêmes problèmes que les fonds ETF passifs. Ils investissent dans les meilleurs acteurs ESG et non dans ceux qui doivent changer. Les investisseurs ESG (ou AESG) actifs sont des investisseurs qui s’engagent activement auprès des sociétés du portefeuille pour induire des changements visant à améliorer l’environnement, les aspects sociaux et/ou la gouvernance. La façon de vraiment créer un véritable changement ESG est d’investir avec les investisseurs ESG qui ont quelqu’un dans la salle de réunion.

L’investissement AESG résoudra les deux problèmes majeurs de l’investissement ESG traditionnel. Tout d’abord, il s’agit d’une analyse entièrement qualitative des sociétés du portefeuille. Il ne se penche pas sur un conseil diversifié et ne termine pas l’analyse là-bas. Les fonds AESG analysent activement et qualitativement les conseils d’administration non seulement pour la diversité, mais aussi pour les administrateurs engagés, consciencieux et expérimentés. Tous les conseils d’administration ne sont pas égaux dans un monde d’investissement AESG. Deuxièmement, parce qu’il s’agit d’une stratégie active et engagée, elle ne recherche pas nécessairement les meilleures entreprises ESG, mais toutes les entreprises dans lesquelles elle peut apporter un changement positif. Ces entreprises sont souvent des entreprises ESG inférieures à la moyenne. Par exemple, investir dans un explorateur et producteur de pétrole et de gaz et persuader activement l’entreprise de convertir ses opérations aux énergies renouvelables fait beaucoup plus pour l’environnement que d’investir passivement dans les actions cotées en bourse d’une société solaire. En d’autres termes, l’investissement ESG passif consiste à ne pas faire partie du problème, tandis que l’investissement AESG consiste à faire partie de la solution. De plus, le processus de transformation d’une mauvaise entreprise ESG en une bonne n’est pas seulement plus précieux pour la société qu’un simple investissement dans de bonnes entreprises ESG, mais crée également plus de valeur pour les actionnaires.

AESG investit dans l’action

Il existe déjà une poignée de fonds activistes axés sur l’ESG, comme Impactive Capital, Inclusive Capital et Engine n°1. à des entreprises ESG positives. Par exemple, Engine No. 1 a reçu trois sièges au conseil d’administration d’Exxon grâce à une lutte par procuration et exhorte l’entreprise à se concentrer davantage sur les énergies renouvelables, les émissions nettes zéro et les infrastructures d’énergie propre. Impactive Capital est impliqué avec Asbury Automotive, un détaillant et une entreprise de réparation automobile, loin d’être le phare de l’ESG. Mais Impactive travaille avec eux pour apporter des changements comme l’ajout de congés de maternité et de toilettes pour femmes afin d’attirer plus de femmes comme mécaniciennes tout en résolvant les problèmes de pénurie de main-d’œuvre que connaît l’industrie. Inclusive Capital est actif chez le fabricant de granulés de bois Enviva, où il aide à convertir les centrales au charbon en biomasse et à garantir que les plantations d’arbres sont gérées de manière responsable. Ce sont toutes des entreprises qui ne seraient jamais incluses dans un filtre ESG traditionnel, mais avec l’activiste impliqué et une thèse ESG, il y a plus d’opportunités ici que dans les entreprises ESG passives qui remplissent les portefeuilles ESG aujourd’hui.

Cependant, le changement le plus important viendra des fonds activistes qui se sont principalement concentrés sur la valeur actionnariale et la gouvernance, mais commencent maintenant à s’attaquer également aux « E » et « S », et de manière active. Par exemple, Starboard Value a reconstitué le conseil d’administration de Papa John’s, le fondateur de Starboard, Jeffrey Smith, devenant président. En plus de la campagne économique et de gouvernance réussie, Starboard a licencié un PDG qui, selon un rapport de 2018 de Forbes, avait créé pendant des années un environnement de travail hostile pour les employés. Un autre exemple est la campagne de Trian chez Proctor & Gamble où Nelson Peltz a remporté un siège au conseil d’administration. Trian a mentionné à l’entreprise qu’ils avaient dépensé des ressources importantes en R&D et n’avaient pas vraiment sorti de nouveaux produits. Peltz a découvert une technologie pour éliminer les emballages en plastique qui était plus chère mais qui en valait la peine d’un point de vue environnemental. Il a été mis en œuvre. Des fonds comme ceux-ci siègent régulièrement au conseil d’administration d’entreprises depuis de nombreuses années et ont eu un impact considérable sur la valeur actionnariale et la gouvernance d’entreprise. Maintenant, ils commencent à aborder également les politiques environnementales et sociales des entreprises et ont également un impact là-bas. Nous pensons que les activistes consciencieux qui se concentrent sur le « G » font souvent plus pour « E » et « S » que les investisseurs ESG qui sont complètement passifs, et nous nous attendons à ce que ce changement philosophique soit durable et s’intensifie.

L’investissement ESG et l’investissement AESG travaillent ensemble

Les investissements dans les fonds ESG mondiaux ont atteint plus de 1 000 milliards de dollars et continuent de croître, comme il se doit. En raison de la facilité de création d’un portefeuille ESG passif grâce à des mesures quantitatives et des scores ESG, l’ESG passif obtiendra toujours la part du lion des actifs ESG. Mais si un véritable changement ESG doit se produire, les stratégies d’investissement AESG devraient également obtenir une partie de ces actifs. Étant donné qu’il existe un nombre limité d’investisseurs possédant les compétences, les caractéristiques et l’envie de s’engager activement dans la gestion des sociétés du portefeuille, les stratégies d’investissement AESG seront toujours un petit sous-ensemble des actifs ESG agrégés. Mais ce sera un sous-ensemble de plus en plus important, et ceux qui s’engagent dans l’investissement AESG ajouteront une composante active indispensable à l’investissement ESG. De plus, les fonds ESG passifs et les fonds AESG ne s’excluent pas mutuellement et peuvent avoir une relation symbiotique. Les investissements AESG élargiront l’univers des sociétés ESG potentielles dans lesquelles investir les gestionnaires de portefeuille ESG passifs. Il s’agit d’entreprises qui ne satisfaisaient pas traditionnellement aux critères ESG, mais qui sont désormais reconnues comme des entreprises ESG en raison de la composante activiste pour amener le changement. Dans la mesure où ils sont inclus dans les filtres pour les milliers de milliards de dollars d’actifs ESG passifs sur le marché, ces fonds ESG passifs peuvent désormais jouer un rôle dans le changement en investissant dans des actions de sociétés engagées par un investisseur AESG et en soutenant les Les investisseurs ESG dans la réalisation de leurs objectifs ESG.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnelle sur l’activisme des actionnaires, et le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements militants 13D.