L’évolution des événements de mode lingerie – WWD

La fête de la fierté de Rihanna comprenait la drag queen Adore Delano chantant dans une robe rouge Savage x Fenty. Elle était entourée de ballons multicolores et de banderoles dans ce qui ressemblait à l’auditorium d’un bal de finissants.

La fête comprenait également des sets musicaux de Saucy Santana et Taylor Bennett dans différentes salles virtuelles, ainsi que des cours de danse dirigés par CJ the Trainer, tandis que la vidéo de la campagne Pride de la marque de vêtements d’intérieur était diffusée dans le hall virtuel et des invités du monde entier se sont connectés pour jeudi. événement numérique gratuit de la nuit.

“Découvrez la nouvelle goutte Savage x Fenty”, a déclaré l’hôte, tout en portant ce qui ressemblait à une robe pour hommes Savage x Fenty, rien en dessous – du moins à partir de la taille.

C’était une manière appropriée de mettre fin à la célébration de la fierté d’un mois de la marque, une célébration qui a commencé avec le lancement de la première collection capsule Savage x Fenty de Rihanna, un assortiment bi-genre qui comprenait des choses comme des soutiens-gorge en maille avec broderie arc-en-ciel, des bas jusqu’aux genoux, du tabac vestes, jockstraps et fouets pour chat. Tout cela est destiné à autonomiser les femmes, et les hommes aussi.

“Ce mois de la fierté, nous célébrons tout le monde”, lisent les légendes sur Instagram de Savage x Fenty.

La collection et la fête de la fierté suivent les défilés de lingerie populaires Savage x Fenty de Rihanna, dont le troisième et le plus récent a été diffusé sur Amazon Prime. Le spectacle présentait un mélange de «vraies femmes» et de mannequins de haut niveau – dont certains ont également participé aux défilés de mode Victoria’s Secret – des bodys en résille à bascule, des soutiens-gorge balconnets et beaucoup de néons. L’événement a été largement salué pour son inclusivité, grâce à son utilisation d’hommes et de femmes de toutes formes, tailles et âges, y compris des femmes enceintes, des modèles handicapés et des tons de peau et des tours de taille variés.

Bien sûr, Savage x Fenty n’est pas la seule lingerie à promouvoir la diversité et l’inclusion, ni la seule marque de lingerie à organiser une sorte d’événement mode pour encourager la variété. Kim Kardashian West est arrivée au magasin phare de Nordstrom à Manhattan au début de 2020 pour un défilé de mode impromptu, avec un tapis de couleur chair pour les modèles de différentes formes, tailles, tons de peau et âges pour montrer la marque Skims. Elle a également récemment organisé un pop-up à Los Angeles.

American Eagle Outfitters’ Aerie renforce les mérites intellectuels de ses modèles Aerie Real – un contraste frappant avec Victoria’s Secret Angels – depuis 2016. Celles-ci sont considérées comme des femmes que d’autres femmes et jeunes filles peuvent admirer. Les événements comprenaient des dîners, des cours de yoga gratuits organisés par les modèles et le Sommet Aerie Real en mars 2020 – tous les modèles étaient entièrement habillés.

Même Victoria’s Secret, après avoir annulé son défilé de mode en 2019, a organisé d’autres événements et campagnes, comme Pink With Purpose, une bourse annuelle qui accorde une aide financière aux jeunes femmes et hommes qui apportent des changements dans leurs communautés. Ses efforts les plus récents, le VS Collective, visent à « avoir un impact positif sur la vie des femmes », selon un communiqué de l’entreprise.

Tous ces événements de sous-vêtements, bien que présentés et promus différemment, espèrent envoyer le message qu’ils autonomisent les femmes. Cela conduit à la question, qu’est-ce que l’achat de sous-vêtements exactement ? Et pourquoi a-t-il fallu une révolution dans l’industrie de la lingerie – quelque chose porté sous les vêtements – pour remodeler la façon dont la mode est présentée aux femmes ?

« Je préfère recadrer le problème [to], « Pourquoi dans un monde où le client a si profondément évolué à la fois ses valeurs et ses comportements, la mode et la lingerie ont-elles été si lentes à changer ? » Catherine Sadler, PDG et directrice créative exécutive de Sadler + Brand, une société de conseil et de stratégie de marque, a déclaré à WWD. « Pendant des années, les industries de la mode et de la lingerie ont résisté à la notion même de diversité et d’inclusivité. Bien avant COVID-19 et le mouvement #MeToo, les femmes ne se voyaient tout simplement pas représentées – leur corps, leur couleur, leur unicité, leurs capacités ou leurs handicaps. Le modèle de la féminité déclarait ouvertement : « Vous n’appartenez pas », [and] “Si vous ne correspondez pas à cet idéal étroit, alors vous n’êtes pas sexy.” L’objectif était étroit et résolument masculin.

“Savage x Fenty a compris le changement d’air du temps dès le départ”, a poursuivi Sadler, qui a également occupé le poste de directeur marketing mondial chez Banana Republic pendant plus de cinq ans. “Leurs défilés de mode sont perturbateurs car ils ont vu l’espace blanc et construit leur marque en se basant sur la conviction que les femmes veulent être vues pour ce qu’elles sont dans toute leur glorieuse diversité et veulent définir la sensualité selon leurs propres termes.”

Rihanna a aussi toujours compris le pouvoir d’une marque personnelle, à tel point qu’elle fait l’envie dans le monde de la lingerie. Après tout, il existe d’autres marques qui promeuvent la diversité et l’inclusion, en utilisant à la fois un large éventail de modèles et une gamme de tailles plus étendue : Aerie, ThirdLove, Adore Me et Playful Promises pour n’en nommer que quelques-unes. Il y en a beaucoup plus.

Mais la pop star aux multiples traits d’union a utilisé son pouvoir de célébrité pour catapulter la marque à un moment où les acheteurs avaient faim de quelque chose de nouveau.

“Rihanna est arrivée au bon moment avec Savage X”, a déclaré Cora Harrington, fondatrice et éditrice et chef du blog Lingerie Addict et auteur du livre “Intimate Detail: How to Choose, Wear and Love Lingerie”. “Il y avait un pic de mécontentement avec le point le plus bas avec Victoria’s Secret.”

Elle fait référence à l’époque du dernier défilé de mode de Victoria’s Secret, en novembre 2018, lorsque Ed Razek, ancien directeur du marketing de la société mère de Victoria’s Secret, L Brands, a déclaré au magazine Vogue que Victoria’s Secret n’avait aucun intérêt à utiliser des tailles plus. ou des modèles transgenres dans le défilé de mode très médiatisé. Victoria’s Secret a annulé l’extravagance de la mode l’année suivante.

Pourtant, on pourrait affirmer que Victoria’s Secret était également au bon endroit au bon moment – ​​et en a bénéficié pendant des décennies. Les anges et les défilés de mode étoilés du début des années 2000 sont apparus avant les médias sociaux et les téléphones portables, alors qu’il était encore facile d’organiser des événements exclusifs que peu de gens verraient et que les images de belles femmes n’étaient pas affichées sur Internet. . De nos jours, toute personne possédant un smartphone peut diffuser des vidéos ou des images dans le monde entier.

C’est pourquoi, comme l’a souligné Harrington, une forte présence marketing n’équivaut pas nécessairement à une plus grande part de marché ou à une plus grande réussite de la marque.

“Il y a des marques qui sont très grandes mais qui ne participent pas à cette ruée marketing”, a déclaré Harrington. « Par exemple, Hanes. C’est une marque de sous-vêtements qui a beaucoup de succès et qui ne fait pas de défilés de mode ; ils ne font pas de pop-ups. Ils ne font aucun dîner. Ils vendent juste beaucoup, beaucoup de sous-vêtements.

“Et nous ne savons pas quels sont les chiffres de Savage X, en ce qui concerne la rentabilité, en ce qui concerne la quantité de sous-vêtements qu’ils vendent”, a poursuivi Harrington, faisant référence à la société privée détenue en copropriété par TechStyle Fashion Group. « Ce que nous savons, c’est qu’ils ont une présence démesurée dans la conscience des gens. Cela en dit long sur le nombre de personnes qui prêtent attention à Rihanna et ce que les gens veulent voir des futurs défilés de mode et de la future représentation. Ils ne veulent pas qu’un certain idéal leur soit imposé. Ils ne veulent pas qu’on leur dise que c’est ce que vous devriez vouloir et ce à quoi vous devriez vouloir ressembler. Les consommateurs veulent avoir l’impression qu’ils sont bien tels qu’ils sont.

Pendant ce temps, Victoria’s Secret détient toujours la plus grosse part de la tarte aux vêtements intimes pour femmes aux États-Unis, (16 % au printemps 2020, selon le service de suivi des consommateurs de The NPD Group). Ils possèdent également environ 933 magasins appartenant à l’entreprise dans le monde, dont beaucoup dans certaines régions des États-Unis qui manquent d’autres options d’achat de lingerie en personne, et ont vendu plus de 7 milliards de dollars en 2019, avant la pandémie. De plus, L Brands a récemment mis à jour son conseil d’administration à six femmes sur sept.

Raison de plus pour laquelle le géant de la lingerie a déclaré qu’il sortirait probablement une sorte de nouvelle version mise à jour de son événement annuel de lingerie de mode en 2022.

“Quand nous ramenons quelque chose, ce ne sera pas le spectacle qui était, car le monde a changé et le divertissement a évolué”, a déclaré Raúl Martinez, directeur créatif de Victoria’s Secret, à WWD plus tôt ce mois-ci. « L’évolution des défilés de mode en général, je pense, tout le monde essaie de découvrir ce que c’est, quelle est cette expérience. Donc, à quoi cela ressemblera, c’est ce dont nous discutons en ce moment. »

Ce que ce sera exactement n’est pas encore clair. Quoi qu’il en soit, Victoria’s Secret subit une immense pression pour se renommer sous un jour plus positif.

“Victoria’s Secret va devoir trouver sa propre voie”, a déclaré Harrington. « Le défilé de mode et les campagnes d’influence de Rihanna fonctionnent très bien pour Savage X. Le programme Role Model d’Aerie fonctionne bien pour eux. Kim [Kardashian West’s] les pop-ups fonctionnent bien pour elle. Victoria’s Secret ne sait pas à quoi ils veulent ressembler à l’avenir. Ils n’ont pas de vision de marque cohérente pour le moment. Tout ce qu’ils savent, c’est qu’ils fuient ce qu’ils étaient dans le passé.

Et embaucher plus de femmes fondatrices ne résoudra pas nécessairement le problème non plus.

Comme l’a écrit Gabrielle Korn, auteure féministe et LGBTQ et ancienne rédactrice en chef et chef de Nylon, dans son livre « Everybody Else Is Perfect: How I Survived Hypocrisy, Beauty, Clicks and Likes », « Je ne pense pas qu’être détenu et exploité par une femme rend votre entreprise par nature féministe. Les entreprises ont appris le langage du féminisme numérique contemporain. Chaque jour, des femmes lancent leurs propres marques, en utilisant le langage et l’esthétique de l’autonomisation afin de plaire aux jeunes femmes identifiées comme féministes, sans jamais préciser ce qui est si stimulant dans leur produit.

Sadler a noté qu’en fin de compte, ce que le consommateur veut vraiment, c’est la liberté de choix.

“La diversité et l’inclusion sont des enjeux de table aujourd’hui”, a-t-elle déclaré. “Mais l’innovation et le divertissement le sont aussi, que ce soit en allant dans les coulisses, en faisant simultanément des achats sur Amazon ou à travers des efforts plus artistiques comme nous l’avons vu récemment. Conclusion : le client exigera des expériences plus riches [in the future] où ils se sentent vus et entendus sur le moment.

“Il ne s’agit pas vraiment de soutiens-gorge et de culottes sexy”, a poursuivi Sadler. “Mais plutôt, à quel point vous vous sentez bien dans votre peau et la confiance qui vous permet de vous sentir et d’exprimer le meilleur de vous-même – quand et comment vous choisissez.”