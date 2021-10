L’évolution des loisirs grâce aux nouvelles technologies

La technologie avance de plus en plus vite et nous trouvons de nombreux domaines dans lesquels elle a déjà touché, provoquant un grand changement. Internet ou les appareils mobiles ont permis aux gens du monde entier de se connecter, en plus de trouver une multitude d’options pour leur temps libre.

Il existe autant de façons de profiter de ces nouvelles technologies que vous pouvez l’imaginer. Vous pouvez trouver différents jeux de machines à sous ici, regarder la télévision à la demande ou sur votre plateforme de streaming, ou tourner les pages virtuelles d’un livre sur la plage. Nous allons faire un petit tour d’horizon des changements que la technologie a apportés à nos loisirs.

LE DIVERTISSEMENT VA AU FORMAT NUMÉRIQUE

On commence justement par la lecture, un de ces plaisirs classiques qui se sont réinventés ces dernières années. Jusqu’à présent, le papier était le principal format pour faire connaître notre travail, qu’il s’agisse de littérature, de journalisme ou de toute autre idée. Il existe une grande variété d’écrits qui nous aident à nous informer ou à voyager à travers des histoires étonnantes.

Mais le rôle a cédé la place aux écrans. Dans un petit appareil, vous pouvez contenir des milliers de pages de centaines de livres, les journaux sont lus via Internet et le courrier ordinaire est devenu un e-mail (ou un audio WhatsApp). Malgré le romantisme de pouvoir sentir un livre récemment acheté, les chiffres montrent que le livre numérique maintient une croissance imparable.

Cette étape vers le monde virtuel se retrouve également dans la manière de jouer. Si avant l’arrivée du jeu vidéo était vécu comme un véritable changement de paradigme, nous sommes aujourd’hui aussi confrontés à un nouveau modèle de plaisir. Au niveau graphique, jouable ou avec la possibilité de participer à des tournois en ligne ; nous avons complètement changé.

Sans parler de l’eSport. Ces sports électroniques comme FIFA, League of Legends ou Counter Strike forment de grandes compétitions qui sont suivies partout dans le monde. Les joueurs professionnels affrontent leurs rivaux numériques et atteignent un public beaucoup plus large que celui qui peut parfois être atteint avec le sport traditionnel.

Enfin, on ne peut manquer de souligner la manière dont le cinéma ou la télévision sont consommés aujourd’hui. Avant, on pouvait passer quelques heures devant la télé pour regarder un épisode de 40 minutes, ce qui est désormais presque impensable avec les applications de streaming. Les horaires fixes, les longues attentes entre les chapitres ou les interruptions constantes appartiennent au passé.

La programmation à la demande a permis à l’utilisateur de démarrer, d’arrêter, de rembobiner ou d’avancer selon ses préférences. Même les entreprises qui offrent la télévision par câble vous permettent de voir le contenu de plusieurs jours ou de quelques heures, au cas où vous ne pourriez pas le voir en direct.

La vérité est que les nouvelles technologies ont changé le plateau de jeu, et peu à peu le divertissement s’adapte à ce nouveau scénario. La flexibilité est prioritaire pour l’utilisateur, qui peut profiter de l’un des points susmentionnés grâce à la capacité des derniers modèles de smartphones. Presque n’importe quel contenu dans le monde est accessible avec les gestes d’une seule main.