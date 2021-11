L’évolution rapide du poker en Chine

Une chose que vous remarquerez avec certitude, c’est que peu importe dans quel pays du monde vous vous trouvez, il y aura une forte présence de poker, et c’est certainement le cas avec l’environnement de jeu de poker chinois et récemment la popularité de ce jeu a atteint de nouveaux sommets. Vous pouvez en savoir plus sur le poker chinois et les meilleurs sites pour jouer sur Top10PokerSites.

Alors que de plus en plus de gens sont coincés à la maison, incapables de sortir de la façon dont les gens jouent au poker en Chine a changé, de nombreux joueurs de poker amateurs et professionnels choisissent de jouer au poker en ligne.

Les variantes de poker les plus populaires jouent en Chine

Il va sans dire que la variante de jeu de poker la plus populaire jouée en Chine est la même que dans n’importe quel autre pays du monde, et ce jeu est le Texas Hold’em Poker.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu, dans l’ordre, des variantes en fonction de leur popularité, et les joueurs chinois peuvent accéder à ces jeux assez facilement en ligne s’ils savent s’y prendre :

Texas Hold’em Omaha High Omaha Hi/Lo Seven Card Stud Razz Five Card Draw Deuce to Seven Triple Draw Badugi

Les variantes avec limite de pot et sans limite sont populaires, et tout dépend des préférences personnelles et souvent de la valeur de la bankroll d’un joueur quant à la version à laquelle il choisira de jouer.

Jouer au poker à Macao

Ce sera vers la Mecque du jeu qu’est Macao que la plupart des joueurs de poker chinois se dirigeront dans l’espoir de gagner gros aux tables de poker.

Il existe plus de 40 casinos terrestres basés à Macao, le plus grand étant le Venetian Macao. Beaucoup de ces immenses palais de jeu scintillants offrent de nombreux jeux de poker en cash ring et des tournois de poker sans fin.

L’attraction la plus évidente pour les joueurs de jouer à Macao est que le jeu est parfaitement légal là-bas, et quel que soit le fonds de poker d’un joueur, ils sont assurés de trouver beaucoup de tables qui conviennent à leur bankroll, donc les joueurs de poker à roulement élevé et faible sont parfaitement pris en charge.

De nombreux joueurs de poker basés en Asie ont frappé le grand coup

Si je vous demandais de nommer quelques joueurs de poker professionnels et ceux qui ont connu le grand succès en gagnant d’énormes sommes d’argent en jouant au poker, vous nommerez probablement immédiatement des joueurs basés aux États-Unis.

Cependant, de nombreux joueurs basés en Asie ont gagné gros et continuent de le faire. Vous trouverez ci-dessous cinq joueurs professionnels basés en Asie qui méritent d’être suivis, mais méfiez-vous de jouer contre eux car ils savent certainement jouer de manière stratégique et parfaitement :

John Juanda Elton Tsang Paul Phua Richard Yong Kitty Kuo

Il convient également de noter que de nombreux joueurs de poker chinois plus jeunes et dont on n’avait jamais entendu parler auparavant se font un nom et gravissent les échelons.

Quel avenir pour le poker en Chine ?

La plupart des joueurs de poker professionnels doivent voyager loin pour trouver des tournois de poker qui offrent ces énormes cagnottes qui changent la vie, et beaucoup d’entre eux sont prêts à le faire.

Cependant, de nombreux pays asiatiques envisagent d’introduire pour la toute première fois des sites de jeu légalisés, comme le Japon et de nombreux autres pays augmentent également rapidement le nombre de propriétés de jeu sous licence à l’intérieur de leurs frontières.

En tant que tel, il est juste et vrai de dire que les opportunités pour ceux qui vivent en Chine qui ont appris à maîtriser pleinement l’art de jouer au poker de manière stratégique et sont prêts à tenter leur chance sur des sites de poker en direct auront de nombreuses options au fil des ans. devant.

Quant à savoir si les sites et applications de poker en ligne et mobiles augmenteront non seulement en Chine mais au-delà, eh bien, il existe déjà de nombreuses preuves qui se produisent en ce moment et continueront d’augmenter à l’avenir.

Mais en fin de compte, ce seront toujours les joueurs qui sont prêts à prendre les risques associés au poker et qui maîtrisent parfaitement le jeu qui réussiront, quel que soit le pays dans lequel ils vivent.