L’évolution technologique de l’humanité est basée sur le génie créatif individuel

01/03/2022

Le à 19:04 CET

Pablo Javier Piacente

Les mutations technologiques les plus profondes, celles qui ont modifié l’être humain, la société et la planète, sont nées du talent de quelques génies et non du progrès social : le progrès technologique accéléré connu depuis 500 000 ans aurait son origine dans le génie créatif individuel.

Comme l’a affirmé un paléontologue de l’Université de Bath dans un article publié dans The Conversation, les grands changements technologiques qui ont marqué un avant et un après dans l’histoire de l’humanité, de l’utilisation d’outils de feu et de pierre à l’électricité et aux appareils électroniques actuels, ont commencé dans le l’esprit d’une poignée de « les génies créatifs » puis elles se sont étendues : elles n’étaient pas l’œuvre d’avancées collectives, mais d’une impulsion créatrice individuelle et de son utilisation collective ultérieure.

Pour Nicholas Longrich, professeur principal de paléontologie et de biologie évolutive à l’université britannique, différentes études scientifiques montrent que les grandes inventions de l’humanité n’ont pas été développées par des personnes différentes de manière indépendante, mais sont apparues à la première occasion puis ont été partagées. En d’autres termes, cela signifie qu’ils étaient créations uniques et irremplaçables à l’époque de son apparition : quelques personnages connus pour leur intelligence et leur créativité sont à l’origine des grandes inventions de l’histoire.

Une évolution accélérée

Alors qu’au cours des premiers millions d’années de l’évolution humaine, les technologies évoluaient lentement, dans le 500 000 dernières années Cette avancée s’est remarquablement accélérée, coïncidant avec la période au cours de laquelle la taille du cerveau des humains anciens a commencé à se chevaucher avec celle des humains d’aujourd’hui. Il y a trois millions d’années, nos ancêtres fabriquaient des éléments rudimentaires en pierre. Un million d’années plus tard, des haches à main sont apparues, tandis qu’il y a un million d’années le feu a commencé à être utilisé, bien que de manière très précaire.

Pourtant, quelque chose a fait que ces grands changements se sont multipliés et accélérés au cours des 500 000 dernières années : les fers de lance, la haute maîtrise du feu ou les arcs ont changé les sociétés et leur ont fait faire un pas en avant. Au-delà de l’importance de l’invention elle-même ou de l’usage qui lui a été donné, les innovations générées des avancées culturelles, sociales et économiques d’une importance retentissante.

De grands génies préhistoriques ?

Apparemment, ils seraient l’œuvre de quelques « génies préhistoriques » : cela permettrait de comprendre pourquoi le révolution technologique ce n’était pas l’œuvre d’un seul peuple. Les innovations sont apparues dans différents groupes, tels que les Homo sapiens modernes et primitifs ou même les Néandertaliens, puis elles se sont propagées.

UNE première invention individuelle l’a fait partager au niveau social, en tant que « flash & rdquor; talent d’un membre doté d’une plus grande intelligence et créativité. Ainsi, on pourrait penser qu’il n’y a pas eu, du moins à la même période historique, de groupes ou de peuples supérieurs : c’est au sein de ces sociétés qu’ont émergé des peuples destinés à donner l’impulsion initiale de grands changements.

Aussi dans les temps modernes

le modèle préhistorique observé dans les technologies développées à cette époque est similaire à celui apprécié à une époque plus proche. D’une part, certaines innovations ont été développées à plusieurs reprises, telles que l’agriculture, les mathématiques ou l’écriture, qui ont été inventées de manière indépendante dans le monde entier. Au contraire, des évolutions fondamentales comme la roue, la poudre à canon ou l’imprimerie semblent n’avoir été inventées qu’une seule fois sous forme de créations uniques, avant de se généraliser par la suite.

Enfin, l’auteur souligne que les dernières grandes avancées de l’humanité, telles que électricité, avions ou technologies numériques, ont également émergé de « génies & rdquor; Des individus comme Thomas Alva Edison, les frères Wright, le couple Curie ou Steve Jobs, pour ne citer que quelques exemples. On pourrait donc conclure que les schémas qui marquent les grandes avancées humaines sont similaires dans les différentes périodes historiques, coexistant un développement plus collectif ou généralisé avec des élans créatifs individuels soudains, qui changent les sociétés à jamais.