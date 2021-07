Levy baisse alors que Tottenham prépare l’offre d’ouverture pour un attaquant éprouvé

in

Tottenham serait prêt à faire son offre d’ouverture pour l’attaquant de Southampton Danny Ings dans l’espoir de le jumeler avec Harry Kane cette saison.

Les saints se préparent à une offre des Spurs, alors que Daniel Levy cherche du soutien pour Kane tout en couvrant également l’équipe de Nuno Espirito Santo si le skipper anglais insiste pour une sortie. ings a été réservé pour les deux scénarios, compte tenu de son expérience éprouvée en Premier League.

Eurosport affirme que Daniel Levy envisage de proposer un accord inférieur aux 20 millions de livres sterling recherchés par Southampton. Ce n’est pas une tactique inhabituelle pour le président des Spurs, qui espère que les deux équipes pourront se rencontrer quelque part à mi-chemin.

Le stratagème a été utilisé lorsque Tottenham a signé Pierre-Emile Hojbjerg de St Mary’s l’été dernier. Ils ont finalement décroché la star danoise pour seulement 15 millions de livres sterling.

Ings a jusqu’à présent refusé de signer un nouvel accord sur la côte sud. Cela a laissé Southampton dans une situation difficile, car le joueur de 28 ans peut partir en liberté l’été prochain.

Dans cet esprit, les Spurs tentent leur chance pour voir s’ils peuvent signer Ings dans le cadre d’une bonne affaire.

Ings a marqué 34 buts lors des deux dernières campagnes de Premier League. Ce genre de sortie de but donnerait à Tottenham une attaque encore plus puissante. C’est si Kane reste et Son Heung-Min continue sa forme exceptionnelle des dernières saisons.

La grande question entoure maintenant l’avenir de Kane et Levy reste ferme dans son engagement à garder le talisman du club.

Syndrome de la deuxième saison: Leeds en mission pour éviter le destin de Sheff Utd, Huddersfield, Ipswich & Reading

Tottenham se rapproche d’un accord d’échange

Pendant ce temps, Tottenham « finalise » un énorme accord d’échange cash-plus-joueur qui verra un attaquant vétéran céder la place à un ailier espagnol passionnant, selon une source de confiance.

Les Spurs semblaient en danger d’être laissés pour compte cet été après que leur recherche d’un nouveau manager ait traîné plus longtemps que prévu. Nuno Espirito Santo a finalement été recruté pour prendre les rênes et a été immédiatement mis dans une position difficile.

L’avenir de Harry Kane reste incertain au milieu des rumeurs persistantes d’un transfert à succès à Man City. Chelsea serait également dans le cadre, mais Tottenham supremo Daniel Levy ne se relâchera pas sans se battre.

Mis à part la saga Kane, Tottenham a tranquillement progressé sur plusieurs fronts.

Un rapport récent a détaillé les progrès accomplis au cours d’une double capture Serie A qui pourraient renforcer leurs rangs défensifs.

Cependant, les dernières nouvelles de la source de confiance Fabrizio Romano ont pris tout le monde par surprise.

L’Italien a tweeté que Tottenham était sur le point de conclure un accord cash-plus-player pour amener l’ailier de Séville Bryan Gil au nord de Londres.

Gil, une ancienne cible d’Arsenal

Le jeune de 20 ans avait été lié à ses rivaux amers Arsenal en avril, mais les reportages des médias sur son avenir s’étaient calmés depuis.

Il a connu une saison décisive en prêt avec Eibar l’année dernière. En conséquence, il a été dûment récompensé par trois sélections pour l’équipe senior d’Espagne en 2021.

Opérant principalement comme ailier gauche, Gil est très apprécié dans son pays natal. Sa représentation dans chacune des équipes nationales de jeunes espagnoles depuis le niveau des moins de 16 ans le prouve.

Romano a déclaré qu’un accord sera conclu “bientôt” et que l’accord inclura Erik Lamela dans l’autre sens.

Le joueur de 29 ans a rarement été plus qu’une pièce de profondeur depuis 2016. En tant que tel et compte tenu de son âge, Tottenham aurait ajouté « 25 millions d’euros + ajouts » pour équilibrer l’accord.

LIRE LA SUITE: Arsenal dépasse Tottenham à la poursuite d’une victime de la vente d’incendie à Barcelone