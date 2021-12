Levy cède au souhait de Harry Kane avec une nouvelle offre de vente de la star des Spurs

Daniel Levy semble prêt à vendre Harry Kane alors qu’il prétend l’offrir à un club étranger, Newcastle se rapproche d’un accord accrocheur, tandis que les potins de jeudi sur le transfert ont donné à Manchester United l’espoir d’un accord pour Erling Haaland.

HARRY KANE OFFERT AU REAL MADRID

Daniel Levy se prépare à autoriser Harry Kane à quitter Tottenham en janvier – mais souhaite que l’attaquant ne signe qu’avec le Real Madrid.

Le talisman des Spurs a connu une saison difficile au niveau des clubs. Il n’a qu’un but et une passe décisive en 13 matches de Premier League jusqu’à présent – ​​bien en deçà de ses niveaux habituels.

Étant donné qu’il a fait l’objet de deux approches à gros budget de Manchester City au cours de l’été, il est facile de comprendre pourquoi Kane est si instable.

Finalement, il a juré fidélité aux Spurs – mais il est clair que tout ne va pas bien pour le gardien de but habituellement fiable.

Maintenant, selon El Nacional, Levy est enfin prêt à exaucer Kane son souhait de sortie.

Cependant, plutôt que de renforcer un rival anglais, Levy accordera à Kane la possibilité de rejoindre le Real Madrid.

Los Blancos sont à la recherche d’un nouvel attaquant, ayant été lié à Erling Haaland et Kylian Mbappe.

Mais la chance de signer Kane pourrait beaucoup plaire au président Florentino Perez.

Selon l’article, qui est porté par Goal, Levy laissera Kane partir avec sa bénédiction. Cependant, il demandera également au Real et à Kane de leur donner le premier refus si son transfert en Liga ne se déroule pas comme prévu.

Les Spurs pourraient également utiliser l’accord pour faire venir des stars de l’équipe du Real Madrid, Antonio Conte cherchant à reconstruire son équipe.

NEWCASTLE FERMETURE SUR KIERAN TRIPPIER

Newcastle se rapproche de la signature de Kieran Trippier, l’arrière latéral étant prêt à devenir le joueur le mieux payé de son histoire. (Express quotidien)

Barcelone serait en pourparlers avancés pour ramener Alexis Sanchez au club en prêt avec la fin du prêt de Luuk de Jong à Séville. (Express quotidien)

Manchester United est actuellement le « seul soumissionnaire sérieux » pour Erling Haaland mais doit se qualifier pour la Ligue des champions pour avoir une chance de le signer. (Le soleil)

Alexandre Lacazette veut être considéré comme le capitaine permanent d’Arsenal en remplacement de Pierre-Emerick Aubameyang. (Le soleil)

Arsenal et Tottenham réfléchissent à une approche officielle après que Dusan Vlahovic aurait refusé un nouveau contrat lucratif. (Le soleil)

LES CRAINTES DU CONTRAT DE LA JUVENTUS

La masse salariale de la Juventus est à des niveaux record avec 150 millions de livres sterling par an sur les salaires et sept étoiles sur plus de 160 000 livres sterling par semaine. (Le soleil)

La Premier League « s’effondrera » à moins que les joueurs ne soient complètement vaccinés, a prévenu le meilleur cardiologue sportif du Royaume-Uni. (Courrier quotidien)

L’éclaireur des gardiens de Manchester United, Tony Coton, a contrôlé Illan Meslier de Leeds United mardi soir – et l’a vu encaisser sept buts à Manchester City. (Courrier quotidien)

L’EFL doit introduire des tests Covid obligatoires deux fois par semaine cette semaine afin de sauvegarder le calendrier des matchs de Noël, insistent les clubs. (Courrier quotidien)

Arsenal craint que le fait de dépouiller Pierre-Emerick Aubameyang de son poste de capitaine ne finisse par lui coûter cher, des rivaux cherchant maintenant un accord de transfert à prix réduit. (Courrier quotidien)

Le PSG « cherche à détourner » la décision du Real Madrid pour le défenseur de Chelsea Antonio Rudiger, qui sera libre de parler avec les équipes européennes dans un peu plus de deux semaines. (Courrier quotidien)

AMADOU HAIDARA ADMET L’AMOUR DE L’HOMME UTD

La cible de Manchester United, Amadou Haidara, admet qu’il était un supporter du club de Premier League en grandissant. (Courrier quotidien)

Barcelone envisage un accord pour signer l’arrière gauche adolescent de Chelsea, Ian Maatsen, qui impressionne en prêt avec Coventry City. (Courrier quotidien)

L’affrontement de Manchester United en Premier League avec Brighton samedi semble douteux au milieu de 19 cas positifs de covid au club. (Le télégraphe du jour)

Le patron de Leicester, Brendan Rodgers, accuse la Premier League de faire preuve de partialité envers les six grands après que sa demande de reporter le match de jeudi soir contre Tottenham Hotspur a été rejetée. (Le télégraphe du jour)

L’Atletico Madrid envisage de déménager pour Anthony Martial en soumettant un accord d’échange pour l’attaquant de Manchester United. (Daily Mirror)

ET PLUS DE GOSSIP DE TRANSFERT

L’Inter Milan devrait mettre fin au contrat de Christian Eriksen six mois après son arrêt cardiaque. Le Danois semble retourner dans son pays natal avec un transfert gratuit. (Daily Mirror)

Jose Mourinho promet une veste Roma pour la journée de match à un fan de 23 ans qui a subi deux crises cardiaques lors de l’affrontement de Serie A lundi avec Spezia. Le ventilateur reste en soins intensifs mais s’améliorerait. (Étoile du jour)

West Ham United est l’un des nombreux clubs européens à surveiller de près l’attaquant de New York Valentin Castellanos. (Étoile du jour)

Pierre-Emerick Aubameyang aurait déjà eu les yeux rivés sur la porte de sortie d’Arsenal avant sa honte de capitaine. (Étoile du jour)

Le nouveau patron par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, est la clé pour amener Antonio Rudiger à Old Trafford cet été. (Étoile du jour)

Le patron de Middlesbrough, Chris Wilder, ne craint pas que Paddy McNair ne quitte le club au milieu des rumeurs d’un retour au Celtic. (Enregistrement quotidient)