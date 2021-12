Levy prêt à vider les réserves de Tottenham dans une énorme offre salariale Rudiger

Le président de Tottenham, Daniel Levy, serait prêt à verser des salaires « énormes » dans le but de convaincre Antonio Rudiger d’échanger l’ouest de Londres contre le nord de Londres.

Football Insider affirme que le directeur sportif des Spurs, Fabio Paratici, travaille dur sur un accord pour que l’imposant défenseur central allemand bénéficie d’un transfert gratuit à la fin de la saison.

Signer le 28 ans serait un coup énorme pour Tottenham, en particulier avec le Real Madrid, le Bayern Munich et le PSG poursuivant également sa signature.

Cependant, pour obtenir leur homme, elles devront casser leur tirelire en termes de salaire. Les joueurs qui effectuent des transferts gratuits ont tendance à exiger des salaires et des bonus de signature plus élevés, et c’est ce qui Tottenham devra faire pour accepter de s’emparer de Rudiger.

Levy et Paratici doivent également faire face au fait que les clubs étrangers peuvent conclure un pré-contrat avec le défenseur à partir de janvier.

Le Real a longtemps été présenté comme la destination préférée de Rudiger. Cependant, Football Insider affirme que Tottenham espère que la combinaison de Paratici et Antonio Conte pourra convaincre le joueur de rester en Angleterre.

Rudiger a gardé 18 draps propres lors de ses 35 sorties en Premier League pour Chelsea depuis le début de la saison dernière. Tottenham, quant à lui, n’a réussi que 18 blanchissages lors de ses 52 derniers matchs de championnat.

Conte est connu pour vouloir au moins un nouveau défenseur central en janvier, en particulier avec Christian Romero actuellement mis à l’écart. Et Rudiger serait le genre de joueur endurci et expérimenté qu’il recherche.

Il incombe maintenant à Levy d’essayer de persuader l’ancien Rom que les Spurs sont le bon choix.

Newcastle, West Ham ou Ajax ? Quelle est la prochaine étape pour le gardien de Man Utd Dean Henderson?

Conte prend contact avec une star qu’il connaît bien

Pendant ce temps, le patron de Tottenham, Antonio Conte, a pris contact avec le milieu de terrain de l’Inter Arturo Vidal au sujet d’un transfert en Premier League, selon un rapport.

Les rangs du milieu de terrain des Spurs ont connu une période de transition ces dernières années, au milieu des changements de manager. Alors que Dele Alli et Harry Winks ont quelque peu régressé par rapport à l’endroit où ils étaient, d’autres ont volé la vedette.

En effet, la signature de 2020 Pierre-Emile Hojbjerg s’est fait un pilier de l’équipe.

Le partenaire régulier du milieu de terrain Oliver Skipp, quant à lui, n’en est qu’à sa première véritable saison de Premier League. Néanmoins, Conte est à l’affût des changements et ils pourraient venir dans sa salle des machines.

Winks a eu des liens étroits avec un déménagement à Newcastle. Pendant ce temps, TEAMtalk comprend que les Magpies recherchent un accord pour Alli.

Quant à savoir qui pourrait entrer, La Tercera affirme que la star vétéran de l’Inter, Vidal, est une cible pour Conte.

Le manager a signé le milieu de terrain pour l’équipe de Serie A en septembre dernier et il a joué un rôle clé pendant une partie de la saison – jusqu’à un passage à l’écart – en aidant l’Inter à remporter la Serie A.

Sous Simone Inzaghi cette saison, cependant, Vidal a eu une campagne encore plus perturbée. Les blessures et le manque de départs ont entravé sa progression.

En tant que tel, le rapport affirme que Conte a contacté le joueur pour voir s’il souhaite passer en Premier League.

LIRE LA SUITE: Conte frappe alors que Tottenham offre un salaire de 8,4 millions de livres sterling à la bête du milieu de terrain