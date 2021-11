Levy va mettre en œuvre le grand plan Conte Tottenham avec trois signatures

Le président de Tottenham, Daniel Levy, remettra au manager Antonio Conte trois signatures en janvier, mais le fera d’une manière typiquement « astucieuse », selon un expert.

Conte a bien démarré son règne des Spurs, restant invaincu depuis ses trois matchs jusqu’à présent. De plus, il en a remporté deux, le plus récent étant sa première victoire en Premier League dans son nouveau rôle.

Tottenham a eu du mal en première mi-temps contre Leeds dimanche. Cependant, ils ont montré l’esprit de venir par derrière et remporter une victoire 2-1 dans le nord de Londres.

Au fur et à mesure que Conte en apprendra davantage sur son équipe, il aura les yeux rivés sur la fenêtre de transfert de janvier.

Des discussions ont déjà émergé sur les départs potentiels de Tottenham en janvier. En effet, le milieu de terrain Harry Winks a des intérêts de transfert de Newcastle.

Quant à savoir qui pourrait entrer, le milieu de terrain de l’AC Milan Franck Kessie et Weston McKennie de la Juventus sont des cibles déclarées.

Selon Danny Mills, cependant, le président des Spurs, Levy, sera astucieux – comme il l’est toujours – en donnant à Conte un aperçu passionnant de son avenir à Tottenham.

« Vous savez que Daniel Levy s’occupe des cordons de la bourse ! l’expert a déclaré à Football Insider lorsqu’il a été interrogé sur les transactions de transfert potentielles du club.

«Je ne pense pas que Conte dépensera gros en janvier, il pourrait obtenir une signature et quelques prêts en vue de contrats permanents. Ce sera à peu près tout.

« Daniel Levy est un opérateur astucieux, on sait à quel point il est prudent avec les cordons de la bourse. Il n’est pas sur le point d’aller commencer à éclabousser l’argent et à le jeter partout.

« Tout le monde connaît un club qui a de l’argent et veut acheter, cela signifie que les prix vont augmenter et les prix seront gonflés en janvier.

« C’est souvent mieux d’attendre la fin de la saison. De plus, les intégrer en mi-saison n’est jamais facile non plus.

Conte révèle comment Tottenham a vaincu Leeds

Daniel James a donné l’avantage à Leeds sur le coup de la mi-temps au Tottenham Hotspur Stadium dimanche.

Cependant, les buts de Pierre-Emile Hojbjerg et Sergio Reguilon ont aidé les Spurs à remporter les trois points.

Conte a déclaré : « J’ai dit à mes joueurs que c’était un point de départ. Si nous voulons construire là-dessus.

« Le ressenti de la foule dépend de nous. En première mi-temps, nous n’avons pas bien joué, nous avons perdu beaucoup de plaqués. Peut-être que d’encaisser le but à la dernière minute de la première mi-temps était une bonne chose. A la mi-temps, les joueurs m’ont montré qu’ils pouvaient gagner ce match.

« En deuxième mi-temps, j’ai corrigé la situation. Je regarde les statistiques et Leeds est le meilleur de la ligue pour courir. En deuxième mi-temps, nous les avons battus en intensité.

« Nous avons gagné le match, nous méritions de gagner. Nous avons joué un football attrayant et la foule était avec nous. Nous avons la confiance, c’est un sentiment formidable. Nous voulons continuer à changer, nous voulons tout changer.

Tottenham revient à l’action jeudi face à Mura en Europa Conference League.