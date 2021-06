Lew Frankfort et Jide Zeitlin lancent SPAC – WWD

Lew Frankfort et Jide Zeitlin sont de retour avec un nouveau SPAC qui a été rendu public la semaine dernière et est à la recherche d’une marque ciblant les Millennials et la Gen-Z.

Zeitlin était le banquier de Goldman Sachs qui a aidé Frankfort à introduire Coach Inc. en 2000 en tant que président et chef de la direction. Et lorsque Zeitlin a finalement pris le même poste, après que Coach a été renommé Tapestry Inc., Frankfort a aidé en tant que conseiller principal.

Maintenant, ils sont co-PDG de la société de chèques en blanc Bleuacacia et sentent un certain potentiel post-COVID-19 pour acheter une marque encore à déterminer avec le produit d’une offre publique initiale potentiellement de 300 millions de dollars.

“C’est un moment critique pour les marques grand public compte tenu du développement de vaccins et de la fin potentielle de la crise du COVID-19”, a déclaré Bleuacacia dans sa déclaration d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission. « Les marques bien gérées peuvent réaliser une croissance énorme au cours de la prochaine décennie. En tant que tel, c’est un moment passionnant pour poursuivre les acquisitions de marques mondialement pertinentes, premium et destinées aux consommateurs qui ont un engagement émotionnel puissant avec les consommateurs du millénaire et de la génération Z.

Les SPAC, ou sociétés d’acquisition à vocation spéciale, sont essentiellement des équipes de gestion qui collectent des fonds dans l’espoir de conclure un accord, mais le restituent aux investisseurs s’ils ne trouvent pas de cible appropriée ou ne parviennent pas à conclure un accord.

Le dossier indiquait également que les membres de la direction de Bleuacacia pourraient faire l’objet d’une “couverture médiatique importante”.

« Par exemple, en juillet 2020, M. Zeitlin a démissionné de son poste de président et chef de la direction de Tapestry Inc. pour des raisons liées à une relation consensuelle personnelle qui s’est produite il y a plus de 12 ans et qui n’était pas liée à ses fonctions au sein de l’entreprise ou de toute autre entreprise. dit Bleuacacia. “La diligence raisonnable juridique menée en prévision de cette transaction, qui s’est concentrée sur son emploi chez Tapestry et les informations rapportées dans les médias, a confirmé les faits de la phrase précédente et n’a révélé aucun élément matériel supplémentaire ou information négative qui, selon nous, porterait atteinte à M. L’aptitude de Zeitlin à servir en tant que chef de la direction.

Plus de WWD :

Canada Goose va sans fourrure

Allbirds aurait déposé une demande d’introduction en bourse de manière confidentielle

PVH vend son activité patrimoniale à Authentic Brands Group