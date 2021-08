Lewandowski, à la recherche de Gerd Müller

24/08/2021 à 11h00 CEST

L’attaquant du Bayern München Robert Lewandowski a un total de 15 matchs consécutifs marquant au moins un but pour l’équipe bavaroise dans toutes les compétitions, quelque chose qui lui a fait dépasser son record personnel. Il a ouvert le score contre Cologne et n’est plus qu’à un match d’égaler Gerd Müller, qui en a inscrit 16 au total lors de la saison 1969/70..

Le Polonais, qui Malgré les rumeurs selon lesquelles il était hors de la Bundesliga, il lui reste deux ans sur son contrat, totalise quatre buts lors des trois premiers matchs de la saison 2021/22 : deux en Supercoupe d’Allemagne et deux autres en championnat national allemand, quelque chose qui remet le combat contre Erling Haaland sur la table, ce qui fait un total de cinq.

14 – Robert Lewandowski 🇵🇱 a marqué dans 14 matchs consécutifs avec @FCBayernES dans toutes les compétitions, battant son propre record. Dans le football professionnel allemand, seul Gerd Müller 🇩🇪 a marqué dans plus de matchs consécutifs que le Polonais (16 en 1969-70). Hommage. pic.twitter.com/3VOu5vq7sz – OptaJose (@OptaJose) 17 août 2021

L’ancien joueur du Borussia Dortmund était Soulier d’Or la saison dernière avec 41 buts à son record personnel et en ajoute un total de 298 avec l’élastique du Bayern en 332 matchs., après qu’il soit arrivé à un coût nul de Signal Iduna Park. En effet, l’agresseur Il est déjà le deuxième meilleur buteur de tous les temps du Bayern, devant Rummenigge ou Thomas Müller.

Gerd Müller, une référence

Lewandowski est l’un des meilleurs buteurs du football européen au cours des cinq dernières années. Ses 298 buts avec l’équipe bavaroise et les 103 qu’il a marqués avec le Borussia Dortmund l’endossent comme l’un des meilleurs attaquants de l’histoire du football allemand : il est le deuxième meilleur buteur de la compétition avec un total de 279 buts (35 aux tirs au but) en 352 réunions.

Le grand objectif, sans aucun doute, est se rapprocher le plus possible de Gerd Müller, le meilleur attaquant de l’histoire allemande et récemment décédé, dont les records sont toujours au top : a 365 buts en Bundesliga en 427 matches et un total de 518 avec l’élastique bavarois. C’est aussi le Quatrième joueur du Bayern à avoir disputé le plus de matchs derrière Sepp Maier (661), Olvier Kahn (632) et Thomas Müller (584).