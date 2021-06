Lewandowski apparaît également avec la Pologne

in

19/06/2021 à 22:28 CEST

Il avait été critiqué en Pologne pour ne pas avoir été aussi important qu’il l’a été avec le Bayern… Et Lewandowski s’est exprimé sur le terrain. Il a échoué dans le premier qu’il a eu contre Unai Simón, mais dans le second, il n’a pas fait de prisonniers.

Un ballon centré du côté droit a suffi à la star polonaise pour faire un trou dans la surface et articuler une tête sévère qui a rendu impossible l’étirement du but de l’Athletic. Laporte, le défenseur qui a couvert Lewandowski, s’est plaint à l’arbitre d’une possible faute due à une poussée de l’attaquant, mais même le VAR n’a prêté aucune attention à lui.

Le but a de nouveau mis l’équipe espagnole en difficulté, qui avait fait plus de mérites pour aller de l’avant au tableau d’affichage. Avec le 1-1, les hommes de Luis Enrique n’ont d’autre choix que d’aller chercher le but de la victoire.