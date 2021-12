Lewandowski envoie un message élégant à la star de Barcelone Alexia Putellas

La légende de Barcelone Femeni Alexia Putellas a remporté un autre trophée cette semaine en remportant le ⁣Globe Soccer Award 2021 de la meilleure joueuse féminine de l’année.

Alexia possède une collection croissante de titres personnels après avoir ajouté le prix de la joueuse de l’année de l’UEFA, le Ballon d’or féminin et le prix de la meilleure joueuse de la FCF à son armoire à trophées en 2021.

La machine à but du Bayern Munich, Robert Lewandowski, était également à la cérémonie du Globe Soccer lundi soir, remportant le prix ⁣Maradona du meilleur buteur et le titre de joueur de l’année des fans.

Lewandowski a également rencontré Alexia lors de la cérémonie et a ensuite posté un message élégant au capitaine du Barca Femeni sur Instagram.

« Je suis fière et heureuse que le football féminin se développe si rapidement et gagne le cœur de millions de fans dans le monde entier. Ce fut un grand plaisir de se retrouver et de discuter avec le meilleur joueur du monde @alexiaputellas – une personne pleine de passion et d’amour pour le football, qui est une inspiration pour de nombreux jeunes joueurs. Félicitations pour vos réussites, je regarderai certainement vos matchs et je croiserai les doigts ! »

Le Barca Femeni a également été honoré lors de la remise des prix après une année incroyable qui a vu l’équipe entrer dans l’histoire en remportant le titre de champion, la Ligue des champions et la Copa de la Reina. Sans surprise, l’équipe a remporté le prix du meilleur club féminin de l’année.