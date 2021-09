Lewandowski et Müller, les plus grandes “menaces” pour le Barça

14/09/21

Le à 17:57 CEST

Blanchiment d’Arnau

Difficile défi que les défenseurs de la FC Barcelona pour arrêter le Bayern Munich. Le Barça donne le coup d’envoi de la phase de groupes du Ligue des champions contre l’équipe allemande. Sans aucun doute, un rival de mauvais souvenirs après la victoire 2-8 il y a deux saisons à Lisbonne, et au Camp Nou sera la grande bête noire des Catalans dans la compétition continentale maximale : Thomas Muller.

Müller, qui a eu 32 ans ce lundi, a été 6 buts sur les 5 matchs qu’il a disputés contre le Barça et il est déjà le joueur qui a marqué le plus de buts contre le Barça dans l’histoire de la plus haute compétition continentale.

Dans demi-finales de la saison 2012/13, Müller a marqué un doublé à l’Allianz Arena et a marqué un autre but au Camp Nou pour propulser le Bayern vers la finale, tandis que dans le demi-finales de la campagne 2014/15 n’a pu s’empêcher de surmonter l’égalité malgré le fait que a marqué l’un des buts du match retour. Les Le dernier précédent de Müller contre le Barça était de 2-8 et le meneur de jeu allemand Il a été l’un des grands protagonistes de la victoire avec un doublé et une aide.

Cette saison, Müller compte deux buts et deux passes décisives dans les six matchs auxquels il a joué. Au Camp Nou, il voudra continuer à étendre ses bons chiffres contre le Barça. Et c’est que contre le club catalan, Müller a marqué plus que contre tout autre rival en Europe et plus que tout autre joueur contre les Catalans dans l’histoire de la compétition. Aussi n’est plus qu’à deux buts de devenir le huitième joueur avec 50 buts en Ligue des champions.

Lewandowski, le roi d’Europe

Robert Lewandowski est l’autre danger du complot d’attaque bavarois. L’attaquant polonais maintient des scores stratosphériques saison après saison. Le Barça aura un scrutin difficile pour l’arrêter, puisqu’il a pris son cachet et ses records hors des frontières de la Bundesliga, réussissant à se positionner dans le groupe sélect de la 10 meilleurs buteurs de la Ligue des Champions avec leurs 45 buts dans la compétition maximale européenne.

Aujourd’hui, Lewandowski partage le podium avec un groupe éminent de personnalités internationales de l’histoire du football international telles que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Raul González, ou Zlatan Ibrahimovic. Le Barça devra trouver une formule pour l’arrêter, lui et son partenaire offensif. Et Ter Stegen devra être plus attentif que jamais.

Les autres données d’un Bayern imparable

Équilibre favorable :Sur les 11 affrontements précédent contre le FC Barcelone, Le FC Bayern en a gagné 7 (deux défaites et deux nuls). Le dernier match est entré dans les livres d’histoire, et c’est que le Bayern a battu le Barça 8-2 en quarts de finale de la Ligue des champions 2019/20 avant de conquérir la “orejona” tant attendue.

Solide en tant que visiteurs :

Bayern sont invaincus en 18 matches de Ligue des Champions à l’extérieur (14 victoires, 4 nuls). C’est la plus longue séquence de l’histoire de la compétition. La dernière défaite à l’extérieur contre l’une des équipes d’élite européennes est survenue il y a quatre ans, lorsque l’équipe de Munich a perdu 3-0 contre le Paris Saint-Germain en septembre 2017.

Les vainqueurs se battent en matchs d’ouverture

Bayern ont gagné les 17 derniers matches d’ouverture Ligue des Champions (depuis la saison 2003/04). Le record du tournoi actuel. Au cours de cette période, les joueurs munichois ont marqué 42 buts et n’ont encaissé que 2 buts. Bien sûr, Barcelone a également d’excellents premiers matchs dans la catégorie la plus élevée du football européen. Les Catalans n’ont pas perdu un seul match lors de leurs 22 derniers matches d’ouverture (17 victoires, 5 nuls).