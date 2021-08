Lewandowski et Salah, record dès le premier jour

16/08/2021

Le à 16:04 CEST

Avec le début de certaines des principales ligues européennes telles que la Bundesliga, la Premier League et la Liga, une grande partie du football de ce côté du monde est revenue et avec elle les chiffres qui, année après année, éblouissent par leur qualité et leur nombre. Cette fois le polonais Robert Lewandoski (7) et l’égyptien Mohamed salah (5) est devenu ce week-end en les joueurs qui au cours de campagnes plus consécutives ils ont marqué au moins un but au premier rendez-vous de leurs compétitions locales respectives.

Le premier tour a été pour Lewandowski, l’attaquant qui avec le mythique Bayern Munich 9, le même que l’historique Gerd Müller décédé ce dimanche, converti l’égalité à un à la minute 42 lors de la visite de son équipe au Borussia Mönchengladbach. Ainsi RL9, votre marque personnelle et commerciale, marqué lors du premier match des sept dernières éditions de la première division allemande, numéro record du concours. Hambourg (2015-16), Werder Brême (2016 – 2017), Bayer Leverkusen (2017-18), Hoffenheim (2018-19), Hertha Berlin (2019-20), Schalke 04 (2020-21) et le Gladbach (2021-22) étaient ses victimes au début des sept derniers cours.Mohamed Salah, a pris le poste le lendemain et lors de la « journée d’ouverture » de Liverpool pour 2021-22, il a gonflé le filet de Norwich City avec un tir du gauche au bord de la surface à la minute 74 du match pour décréter la finale 3-0 en faveur de l’équipe de Jürgen Klopp. Après ce but précédé de deux passes décisives, un à Diogo Jota et le reste à Roberto Firmino, ‘Le Roi d’Egypte’ a été érigé en premier joueur de l’histoire de la Premier League marquer lors du premier match de la saison au cours de cinq saisons consécutives.Watford (2017-18), West Ham United (2018-19), Ville de Norwich (2019-20), Leeds United (2020-21) et encore ‘Los Canarios’ (2021-22) ont été les rivaux qui ont vu Salah célébrer à ses débuts en championnat depuis son arrivée dans le football anglais. Ils ont à peine joué les 90 premières minutes du tournoi local et maintenant les deux artilleurs ont battu un record, qui, espèrent-ils, marquera le début d’une année au cours de laquelle ils célébreront dans leurs ligues et seront protagonistes en Europe.