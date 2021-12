Lewandowski et son année magique

18/12/2021 à 15h36 CET

Robert Lewandowski n’a pas raté son rendez-vous avec le but lors de la dernière journée de Bundesliga en 2021. Le Polonais a clôturé l’année de la même manière qu’il l’avait commencée, avec un autre objectif pour sceller la victoire d’un Bayern qu’il a de nouveau écrasé. Cette fois, à Wolsfburg, qui a succombé à l’Allianz Arena par quatre buts à zéro.

Lewnadowski a ajouté avec cela, 43 buts sur toute l’année 2021 en Bundesliga. Il s’agit du plus grand nombre de buts marqués par un joueur dans la compétition au cours d’une année civile. Gerd Müller en 1972, avait pu obtenir 42, tandis que Dieter Müller a marqué 39 buts en 1977.

Lewandowski a encore marqué, le 19e but en championnat, ce qui le place en tête du classement des buteurs. Le Polonais devance désormais le Tchèque Patrick Schik de trois buts et le Norvégien Erling Haaland de six.

Le Bayern clôture l’année en consolidant son leadership

Le Bayern a disputé son dernier match de Bundesliga de l’année avec une victoire éclatante contre Wolfsburg (4-0) qui le conforte dans la tête de la compétition à l’issue du premier tour. C’est leur cinquième victoire consécutive qui porte leur avance à neuf lors de la 17e journée, en attendant ce que le Borussia Dortmund fera à Berlin contre le Hertha samedi.

Le Bayern a résolu l’affrontement à l’Allianz Arena comme une formalité, les tribunes étant à nouveau vides à cause de Covid. La supériorité bavaroise n’a jamais été remise en question Contre un rival en crise qui compte cinq défaites consécutives et qui dit adieu à 2021 dans la partie basse, à trois points de la baisse.