Lewandowski expose son grand nez marquant

15/09/2021 à 17h05 CEST

L’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski a marqué un doublé contre le FC Barcelone lors de la première de l’édition 2021/22 de la Ligue des champions. Son nez de marqueur est à l’ordre du jour et il a marqué dans tous les matchs qu’il a joués avec l’équipe bavaroise jusqu’à présent : a 10 buts en six matches toutes compétitions confondues.

Le Polonais, à qui Il lui reste encore deux ans de contrat avec l’équipe teutonique, continue de s’imposer comme l’un des meilleurs buteurs de l’époque : Il est le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Bayern avec 304 buts derrière Gerd Müller (518) et le troisième en Ligue des champions avec 75, derrière Cristiano Ronaldo (135) et Leo Messi (120).

112 – Plus grand nombre de buts toutes compétitions confondues pour les clubs des cinq grands championnats européens depuis le début de l’année 2019-20 : 112 – Lewandowski

76 – Mbappé

76 – Ronaldo

73 – Haaland

69 – Messi Angoissant. pic.twitter.com/xK1ueBZCAK – OptaJoe (@OptaJoe) 14 septembre 2021

L’ancien attaquant du Borussia Dortmund est l’attaquant le plus en forme de tout le continent en termes de buteur. Depuis le début de la saison 2019/20, l’attaquant ajoute un total de 112 points, celui avec le plus dans cette période : Ils sont suivis de Kylian Mbappé (76), Cristiano Ronaldo (76), Erling Haaland (73) et Leo Messi (69).

En route pour son deuxième soulier d’or consécutif

Robert Lewandowski est déjà en tête du classement du Soulier d’Or 2021/22 avec six buts lors des quatre premières journées de Bundesliga. Ils complètent Erling Haaland et Karim Benzema, avec cinq buts chacun. Précisément, le Polonais et le Norvégien sont deux des principaux candidats au trophée individuel dans une Bundesliga passionnante.

Le Polonais a sonné lors du dernier marché d’été pour quitter le Bayern, mais l’arrivée de Nagelsmann a poussé le joueur à ne pas vouloir partir et être prêt à être champion de tout avec les Bavarois, ainsi que meilleur buteur individuellement. Gagner son deuxième Soulier d’Or consécutif est l’un des grands défis de l’attaquant.