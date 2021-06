Lewandowski fait taire les critiques

20/06/2021

Act à 11:14 CEST

Juan José Lahuerta – .

Interrogé pour ne pas avoir marqué le même nombre de buts avec son équipe qu’au Bayern Munich, Robert Lewandowski a donné un coup sur la table face à l’Espagne pour revendiquer un but décisif pour la Pologne et faire taire une légion de critiques qui n’avaient d’autre choix que de tirer leur chapeau à la performance de leur star.

Si la Pologne reste en vie en Eurocup, c’est en partie grâce à Lewandowski. Egalement au cadre défensif mis en place par l’entraîneur Paulo Sousa, un autre de ceux interrogés avant le duel contre l’Espagne. Mais s’il y avait un homme qui se démarquait des autres, c’était l’attaquant du Bayern Munich.

Après le match contre la Slovaquie que la Pologne a perdu 1-2, Lewandowski Il était l’un des joueurs les plus notables avec celui expulsé Grzegorz Krychowiak et le gardien Wojciech Szczesny. En quatre-vingt-dix minutes, il n’a profité que de trois occasions : deux tirs erratiques et un coup franc mal lancé contre le mur rival. Il n’y en avait plus. Mais ses coéquipiers ne sont pas ceux du Bayern. Par conséquent, il a moins d’occasions à chaque match.

Pourtant, des comparaisons sont rapidement apparues entre les Lewandowski du Bayern et Lewandowski de Pologne. Et c’est que, les chiffres dans les grands événements internationaux n’ont pas accompagné le joueur polonais, qui entre l’Euro en Pologne et en Ukraine 2012 et celui de France 2016 et le Mondial en Russie 2018, n’avait inscrit que deux buts : un contre Grèce en 2012 et un autre au Portugal en 2016.

Y compris le choc contre la Slovaquie, il a marqué quelques buts en 1 140 minutes et douze matchs complets. Un chiffre ridicule par rapport aux statistiques qu’il regarde au Bayern, où cette année seulement, il a marqué 48 buts en 40 matchs officiels qu’il a disputés.

Ce déficit de score dans les moments les plus importants de la Pologne est devenu une arme de jet contre Lewandowski, qui a répondu à l’Espagne sur le terrain. C’était le meilleur, un cauchemar pour les hommes de Luis Enrique Martinez et surtout pour Aymeric Laporte, qui a remporté le match avec son but après un saut spectaculaire qui a laissé le défenseur central espagnol sans arguments.

Contrairement à Álvaro Morata, un autre des joueurs qui a marché sur la pelouse du stade La Cartuja sous les projecteurs pour ne pas avoir marqué, Lewandowski est sorti renforcé. Alors que l’attaquant espagnol a de nouveau été critiqué malgré la célébration d’un but, les Polonais sont désormais plébiscités par les éloges.

Morata a peut-être perdu ses déclarations après la rencontre après avoir assuré qu’en Espagne “c’est facile et libre” de donner un avis. A moitié colérique et aigre, il contrastait avec le sourire de Lewandowski, qui analysait froidement le duel qui venait de se terminer.

“J’ai des sentiments fantastiques pour marquer un but et, surtout, pour jouer comme nous avons joué. La détermination et l’envie de se battre étaient là dès la première minute. Contre la Suède, nous ne serons pas favoris. Ils ont de très bons joueurs et ce sera dur. Mais nous serons préparés. Le match contre l’Espagne nous a beaucoup apporté », a-t-il déclaré.

Maintenant, le « tueur » de Pologne fait face au défi de la Suède. La Pologne, avec un point, aura plus de la moitié d’un ticket pour les huitièmes de finale en cas de victoire. Sans doute, Lewandowski Il affrontera le duel décisif de sa sélection plus sereinement. Il a effrayé les critiques et a pris un poids sur ses épaules. La Suède tremble.